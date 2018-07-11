TTB Merkez Konseyi Ã¼yesi Dr. Halis Yerlikaya serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸi (TTB) Merkez Konseyi Ã¼yesi Dr. Halis Yerlikaya, DiyarbakÄ±r'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, akÅŸam saatlerinde serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r’da evine düzenlenen baskÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya, adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.



Sabah saatlerinde gözaltÄ±na alÄ±nan DiyarbakÄ±r Gazi YaÅŸargil EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nde çalÄ±ÅŸan Türk Tabipler BirliÄŸi (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, 2008 yÄ±lÄ±nda Siirt’te SaÄŸlÄ±k Emekçileri SendikasÄ± (SES) yönetiminde iken o dönem açÄ±lan bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda bu sabah gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Yerlikaya, SEGBÄ°S üzerinden soruÅŸturmayÄ± yürüten Siirt savcÄ±sÄ±na ifade verdi. “Örgüt adÄ±na eylem ve faaliyette bulunmak” ve “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla suçlanan Dr. Yerlikaya, adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle Siirt Nöbetçi Sulh Ceza HâkimliÄŸi’ne sevk edildi. Hakimlikü sorgusunun ardÄ±nda Yerlikaya’nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.



DiyarbakÄ±r’daki Gazi YaÅŸargil EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalÄ±ÅŸan Yerlikaya’nÄ±n daha önce yürüttüÄŸü sendikal faaliyetler nedeniyle suçlandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

DÄ°YARBAKIR TABÄ°P ODASINDAN AÇIKLAMA

DiyarbakÄ±r Tabip OdasÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan haberi “HaksÄ±z hukuksuz bir ÅŸekilde gözaltÄ±na alÄ±nan TTB Merkez Konseyi Üyemiz Dr. Halis Yerlikaya savcÄ±lÄ±k ifadesinden sonra adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.” ifadeleriyle duyurdu. (DiyarbakÄ±r/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 21:48

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