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FotoÄŸraf: Cem Gül/EVRENSEL
Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±
11 Temmuz 2018 09:47
Meteoroloji, Marmara BÃ¶lgesi genelinin aralÄ±klÄ± ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸini duyurdu.
Marmara Bölgesi'nin genelinin aralÄ±klÄ± ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor.
ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgede, kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ öngörülüyor.
Bölgede rüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 09:51
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