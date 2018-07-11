Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji, Marmara BÃ¶lgesi genelinin aralÄ±klÄ± ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸini duyurdu.

Marmara Bölgesi'nin genelinin aralÄ±klÄ± ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor.

ParçalÄ±, yer yer çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgede, kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ öngörülüyor.

Bölgede rüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 09:51

www.evrensel.net