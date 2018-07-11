2018 DÃ¼nya KupasÄ±: Ä°ngiltere - HÄ±rvatistan maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta?

Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 DÃ¼nya KupasÄ± yarÄ± finalinde karÅŸÄ±laÅŸacak Ä°ngiltere ve HÄ±rvatistan, tarihlerinde 8. kez birbirlerine rakip olacak.

2018 FIFA Dünya KupasÄ± yarÄ± finalinde mücadele edecek HÄ±rvatistan ile Ä°ngiltere tarihlerinde 8. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

BaÅŸkent Moskova'daki Luzhniki StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma saat 21.00'de baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸmada Cüneyt ÇakÄ±r düdük çalacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayÄ±nlanacak.

REKABETTE Ä°NGÄ°LTERE ÜSTÜNLÜÄžÜ

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda oynanan maçlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ä°ngiltere'nin üstünlüÄŸü bulunuyor.

HÄ±rvatistan ile Ä°ngiltere arasÄ±nda bugüne kadar 5'i resmi 2'si hazÄ±rlÄ±k karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± olmak üzere 7 maç oynandÄ±. Ä°ngiltere bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 4 galibiyet elde etti. HÄ±rvatistan ise 2 maçta sahadan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. Rekabette 1 kez de beraberlik yaÅŸandÄ±.

Ä°ngiltere'nin attÄ±ÄŸÄ± 18 gole, HÄ±rvatistan 10 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Ä°LK MAÇ VE TEK BERABERLÄ°K

Ä°ki ekip arasÄ±ndaki ilk maç 24 Nisan 1996'da Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da oynandÄ±.

Mücadele 0-0'lÄ±k eÅŸitlikle tamamlandÄ±. Bu karÅŸÄ±laÅŸma iki takÄ±mÄ±n bugüne kadar berabere kaldÄ±ÄŸÄ± ve golsüz sona eren tek maçlarÄ± olarak da kayÄ±tlara geçti.

EN FARKLI GALÄ°BÄ°YET

HÄ±rvatistan ile Ä°ngiltere arasÄ±nda oynanan maçlarda en farklÄ± galibiyeti Ä°ngilizler elde etti.

Rekabetin son mücadelesi de olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yan maçta Ä°ngiltere, HÄ±rvatistan'Ä± 5-1 maÄŸlup etti.

Londra'da oynanan Dünya KupasÄ± Avrupa elemeleri grup karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ev sahibi ekibin golleri Frank Lampard (2), Steven Gerrard (2) ve Wayne Rooney'den geldi. HÄ±rvatistan'Ä±n tek golünü ise Eduardo kaydetti.

HIRVATLAR 13 AYDA 2 GALÄ°BÄ°YET

HÄ±rvatistan, Ä°ngiltere karÅŸÄ±sÄ±ndaki 2 galibiyetini de 13 ay içinde yaptÄ±ÄŸÄ± maçlarda elde etti.

Ä°ki ekip 2008 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± elemelerinde aynÄ± grupta yer aldÄ±.

HÄ±rvatistan grupta oynanan iki maçta da Ä°ngiltere'yi maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±. Rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± ilk 3 maçta kazanamayan HÄ±rvatlar, Zagreb'te oynanan mücadeleyi 2-0 kazandÄ±.

Londra'da oynanan maça Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lmak için mutlak galibiyet parolasÄ±yla çÄ±kan Ä°ngilizler büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±. Maça iyi baÅŸlayan ve ilk yarÄ±yÄ± da 2-0 önde kapatan konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrÄ±ldÄ±.

Ä°ngilizler bu yenilgi ile grupta 3. sÄ±raya geriledi ve ÅŸampiyonaya katÄ±lma hakkÄ±ndÄ± elde edemedi.

HIRVATÄ°STAN 22. MAÇINDA

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk Dünya KupasÄ± olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adÄ±ndan söz ettiren HÄ±rvatistan, ardÄ±ndan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 3 ÅŸampiyonada grup aÅŸamasÄ±nÄ± geçemedikten sonra Rusya'da bu ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.

Åžampiyonada bugüne kadar oynadÄ±ÄŸÄ± 21 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 maÄŸlubiyet alan HÄ±rvatlar, 31 gol atarken, kalelerinde 21 gol gördü.

Ä°NGÄ°LTERE 68. MAÇINDA

Ä°ngiltere, ÅŸampiyona boyunca çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 67 maçta 29 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi aldÄ±. Ä°ngilizler 90 gol atarken, kalesinde ise 60 gol gördü.

15. Dünya KupasÄ±'nÄ± yaÅŸayan Ä°ngilizler 1966'da ev sahibi olduklarÄ± turnuvayÄ± kazanarak Dünya ÅŸampiyonu unvanÄ±nÄ± elde etmiÅŸti.

Ä°ngilizler o günden sonra katÄ±ldÄ±klarÄ± 9 turnuvada yarÄ± finalden yukarÄ±sÄ±nÄ± göremediler.

Ada ekibinin, Dünya KupasÄ± tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki ÅŸampiyonalarda 10 kez fileleri havalandÄ±ran Gary Lineker. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 09:38

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