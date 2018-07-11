Adnan Oktar, 'suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼' operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

'Adnan Oktar suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼' Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla 235 kiÅŸi iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonda, Adnan Oktar dahil Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli 4 ilde baÅŸlatÄ±lan operasyonda,Â suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 235 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Adnan Oktar grubu Ã¼yelerinin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.Â

HakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan ÅŸÃ¼phelilereÂ yÃ¶nelik soruÅŸturma,Â "suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurma, Ã§ocuklarÄ±n cinsel istismarÄ±, cinsel saldÄ±rÄ±, reÅŸit olmayanla cinsel iliÅŸki, Ã§ocuÄŸun kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± veya alÄ±konulmasÄ±, cinsel taciz, ÅŸantaj, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, tehdit, cebir, Ã§ocuÄŸun alÄ±konulmasÄ±, siyasi ve askeri casusluk, dini inanÃ§ ve duygularÄ±n istismar edilmesi suretiyle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal, resmi belgede sahtecilik, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkÄ± askerlikten soÄŸutma, hakaret, suÃ§ uydurma, yalan tanÄ±klÄ±k, nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla MÃ¼cadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rÃ¼ÅŸvet, eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim hakkÄ±nÄ±n engellenmesi, eziyet, suÃ§tan kaynaklÄ± mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸin ihlali, kiÅŸisel verilerin kaydedilmesi, siyasi haklarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu'na muhalefet, Ailenin KorunmasÄ± ve KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Ã–nlenmesine Dair Kanun'a muhalefet"Â suÃ§larÄ±nÄ± kapsÄ±yor.Â

FotoÄŸraf: DHA

ADNAN OKTAR DA GÃ–ZALTINDA

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar da hakkÄ±ndaki gÃ¶zaltÄ± kararÄ± kapsamÄ±nda Ã‡engelkÃ¶y'deki villasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

FotoÄŸraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Oktar, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilmek Ã¼zere hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Åžu ana kadar 79 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonÂ kapsamÄ±nda, Ã§ok sayÄ±da adreste arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, aramalara polis helikopterinin ve deniz polisinin de destek verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 10:10

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