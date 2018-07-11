Sur'da Ã§ocuklar tehlikeye aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden serinliyor

Sur'da Ã§ocuklar tarihi Anzela ParkÄ±'nda tehlikeye aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden serinliyor: Serinliyoruz, bir hoÅŸtur

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinin üstünde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Sur’da, serinlemek isteyen çocuklar tarihi Anzele ParkÄ±’na akÄ±n etti. Anzele suyuna girerek serinlemeye çalÄ±ÅŸan çocuklar, tehlikeye aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden yaklaÅŸÄ±k 3 metre yükseklikten suya atlÄ±yor. BazÄ± çocuklar ebeveynleriyle gelirken bazÄ± çocuklarsa yalnÄ±z geliyor. Bu da tehlikenin boyutunu artÄ±rÄ±yor.

‘BELEDÄ°YENÄ°N GÖZLEMCÄ° KOYMASI GEREKÄ°YOR’

Ä°ki çocuÄŸuyla parka gelen Arif, hafta sonlarÄ± izinli olduÄŸunda çocuklarÄ±nÄ± serinlemeleri için Anzele ParkÄ±'na getiriyor. Çocuklar için oyun alanlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Arif “ÇocuklarÄ±mÄ± buraya getirince mutlu oluyorlar. Ama belediyenin buraya çocuklar için bir gözlemci koymasÄ± gerekiyor" diyor.

‘EN AZINDA ÜCRETSÄ°Z SERÄ°NLÄ°YORLAR’

FotoÄŸraf: FÄ±rat Topal/EVRENSEL Ä°ki çocuk babasÄ± Serdar da, Arif gibi izinli olduÄŸu günlerde çocuklarÄ±nÄ± Anzele ParkÄ±'na serinlemeleri için getirdiÄŸini söyleyerek "ÇocuklarÄ±mÄ± buraya getiriyorum çünkü maddi imkanÄ±mÄ±z yok. En azÄ±ndan burasÄ± ücretsiz, serinliyorlar, eÄŸleniyorlar. Su temiz, doÄŸal bir ortam bir var diye getiriyorum" dedi.

14 yaÅŸÄ±ndaki Burak Öyan ise havalarÄ±n sÄ±cak olmasÄ±ndan dolayÄ± parka yüzmeye geldiklerini ifade ederek " Havalar sÄ±cak, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla geliyoruz. Hem eÄŸleniyor hem de serinliyoruz. Berat Keskindil ise "Serinlemeye geliyoruz, buradakilerin arkadaÅŸ olduk. Buraya her gün otogardan geliyoruz. Bir de hoÅŸtur" diye ekleyip gülümsüyor.

www.evrensel.net