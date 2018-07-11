Binlerce AntakyalÄ± Ali Ä°smail Korkmazâ€™Ä± anmak iÃ§in buluÅŸtu

Gezi DireniÅŸinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ali Ä°smail Korkmaz Antakya'da anÄ±ldÄ±.

Gezi DireniÅŸi sÄ±rasÄ±nda EskiÅŸehir’de polis ve esnaf tarafÄ±ndan öldürülen üniversite öÄŸrencisi Ali Ä°smail Korkmaz, ALÄ°KEV tarafÄ±ndan düzenlenen etkinliklerde anÄ±ldÄ±. Ölümünün 5.yÄ±lÄ±nda mezar ziyaretinin ardÄ±ndan düzenlenen etkinlikte gençlerin katÄ±lÄ±mÄ± dikkat çekerken binlerce AntakyalÄ± bir araya geldi

SaygÄ± duruÅŸuve ardÄ±ndan ALÄ°KEV tanÄ±tÄ±m videosu ile baÅŸlayan etkinlikte ilk sözü alan idari iÅŸler koordinatörü Duygu BatÄ±k 2017 ve 2018 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±klarÄ± etkinlikleri anlattÄ±. KurulduÄŸu 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana faaliyetlerine devam ettiÄŸini belirten BatÄ±k, burs verdikleri lise ve üniversite öÄŸrencilerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n 52’den 114’e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. GençliÄŸin daha ön yargÄ±sÄ±z, daha eÅŸitlikçi bireyler olarak yetiÅŸmesi adÄ±na 2016 Ekim ayÄ±ndan beri 98 düÅŸ elçisi gencin faaliyetlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BatÄ±k, ‘’Bu etkinlikler kapsamÄ±nda 20 eÄŸitim ve atölye, 3 gençlik kampÄ± gerçekleÅŸtirdik.’’ Dedi. Müzik, spor ve daha pek çok aktivite üzerine gençlere imkanlar saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen BatÄ±k, barÄ±ÅŸ temalÄ± koÅŸu ve sanatçÄ± fonu oluÅŸturduklarÄ±ndan bahsetti. BatÄ±k, YardÄ±m organizasyonlarÄ±na da devam ettiklerini söyleyerek Afrika’da susuzluktan kaynaklÄ± çocuk ölümlerinin çok olduÄŸunu ve bir Afrika ülkesi olan Gambiya’da Ali Ä°smail Korkmaz anÄ±sÄ±na su kuyusu inÅŸa ettiklerini belirtti. BatÄ±k, etkinliÄŸin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±na da çaÄŸrÄ± da bulunarak ‘’El birliÄŸiyle daha çaÄŸdaÅŸ daha eÅŸit bir dünya düÅŸü kuruyoruz’’ dedi.

‘ALÄ° Ä°SMAÄ°L’Ä°N YAÅžARKEN KÄ° DÜÅžLERÄ°NÄ° YAÅžATMAYA ÇALIÅžIYORUZ’

Ali Ä°smail Korkmaz’Ä±n aÄŸabeyi ve aynÄ± zaman ALÄ°KEV Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Korkmaz, ilk defa bu kadar yoÄŸun bir ÅŸekilde gençlik katÄ±lÄ±mÄ± olduÄŸuna dikkat çekerek bundan duyduklarÄ± sevinci paylaÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan konuklarÄ± selamlayan Korkmaz, ‘’Ali Ä°smail, henüz lise öÄŸrencisiyken arkadaÅŸ grubuyla beraber insanlara yardÄ±m etmek, çocuklara kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kazandÄ±rmak için uÄŸraÅŸÄ±rdÄ±. Biz de onun yaÅŸarken ki düÅŸlerini yaÅŸatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.’’ Dedi. Korkmaz, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kitleyi selamlamasÄ± için anneleri Emel Korkmaz’Ä± sahneye davet etti. KatÄ±lanlara teÅŸekkür eden Emel Korkmaz, ‘’Ali Ä°smail burada’’ diyerek binleri selamladÄ±.

‘SANATÇILARDAN DESTEK’

BazÄ± tiyatro ve ses sanatçÄ±larÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir videoda yayÄ±nlanan etkinlikte, sanatçÄ±lar Ali Ä°smail Korkmaz ve onun fikirleri hakkÄ±ndaki düÅŸüncelerini dile getirerek, destek mesajlarÄ± verdi.

KonuÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda da alkÄ±ÅŸlarla sÄ±k sÄ±k destek veren etkinlik katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± konserler sÄ±rasÄ±nda da coÅŸkulu anlar yaÅŸadÄ±. Ä°lk olarak sahneye ALÄ°KEV Müzik TopluluÄŸu çÄ±ktÄ±. ALÄ°KEV bünyesinde etkinliklerini sürdüren topluluk izleyicilere keyifli anlar yaÅŸattÄ±. Son olarak ise sahneye rap müziÄŸi kendine has bir üslupla dile getiren, politik talepleri ve sistem eleÅŸtirilerini ÅŸarkÄ±larda yer veren Ozbi ile aynÄ± zamanda film müzikleri de yapan Gülce Duru çÄ±ktÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1 saat süren konserlerin ardÄ±ndan etkinlik sona erdi. (Hatay/EVRENSEL)

Ali Ä°smail Korkmaz, EskiÅŸehir'de heykelinin Ã¶nÃ¼nde anÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 01:39

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