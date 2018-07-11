BarÄ±ÅŸ akademisyenine sosyal medya tutuklamasÄ±

BarÄ±ÅŸ bildirisi imzacÄ±sÄ± ve Avukat Hanifi BarÄ±ÅŸ, sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± haberler gerekÃ§e gÃ¶sterilerek ifade vermeye gittiÄŸi karakoldan tutuklandÄ±.

BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisi imzacÄ±sÄ± akademisyen ve avukat Hanifi BarÄ±ÅŸ sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek tutuklandÄ±. Hakim tutuklama gerekçesini “kaçma ve saklanma ÅŸüphesi” olarak açÄ±kladÄ±. BarÄ±ÅŸ, karakola ifade vermeye kendisi gitmiÅŸti.

Bianet’den Tansu PiÅŸkin’in haberine göre; savcÄ±lÄ±k sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamalar ise özgün yorumlarÄ±nÄ± katmadan genelde yabancÄ± haber sitelerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± haber gönderileri oldu. Haberde kullanÄ±lan fotoÄŸraflar da suçlamalar arasÄ±nda yer aldÄ±.

Haber baÅŸlÄ±klarÄ±yla ve spotlarÄ±n ekran fotoÄŸraflarÄ± alÄ±narak oluÅŸturulan ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile ilgili haberlerin de içine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± dosyada BarÄ±ÅŸ’Ä±n “terör örgütü propagandasÄ±” yaptÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.

Ä°FADE VERMEYE GÄ°TTÄ°, TUTUKLANDI

BarÄ±ÅŸ’Ä±n avukatÄ± ve aynÄ± zamanda iÅŸ arkadaÅŸÄ± Mehmet DoÄŸan’Ä±n bianet’e verdiÄŸi bilgiye göre, BarÄ±ÅŸ 4 Temmuz günü iÅŸe gitmek üzere evden çÄ±karken polisten telefon aldÄ±.

Arayan yetkili sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçesiyle hakkÄ±nda soruÅŸturma olduÄŸunu ve ifade vermek için karakola gitmesi gerektiÄŸini söyledi. BarÄ±ÅŸ iÅŸten önce ifade vermek için gittiÄŸi karakoldan savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±ldÄ±.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen BarÄ±ÅŸ, aynÄ± akÅŸam 10. Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.

Ä°lk olarak Metris Cezaevi’ne ardÄ±ndan Silivri 5 No’lu KapalÄ± Cezaevi’ne gönderildi.

Avukat Mehmet DoÄŸan tutukluluÄŸa itiraz ettiÄŸini ancak 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nin tutukluluÄŸu reddettiÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 00:25

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