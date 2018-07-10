â€˜Tutuklu Gazeteciler iÃ§in balonlarÄ±mÄ±zÄ± uÃ§uruyoruzâ€™

Gazeteciler tutuklu gazeteciler Havva CuÅŸtan ve Ä°sminaz Temel iÃ§in cezaevi Ã¶nÃ¼nde balon uÃ§uracak.

Tutulu gazeteciler Havva CuÅŸtan ve Ä°sminaz Temel için meslektaÅŸlarÄ±, yarÄ±n saat 12:00’de BakÄ±rköy KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi Önü’nde özgürlük balonlarÄ±nÄ± uçuracaklar.

Bir grup gazeteci, tutuklu gazeteciler Havva CuÅŸtan ve Ä°sminaz Temel için yarÄ±n saat 12:00’de BakÄ±rköy KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi Önü’nde ‘özgürlük balonu’ uçuracak. “Tutuklu gazeteciler için balonlarÄ±mÄ±zÄ± uçuyoruz” sloganÄ±yla yapÄ±lacak etkinlik öncesi sosyal medyadan da 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde 16 Temmuz’da görülecek ilk duruÅŸmaya ve eyleme çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 23:47

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