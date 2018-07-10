Nicolas Maduro: DiriliÅŸ ErtuÄŸrul kusursuz bir dizi

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, militarizm propagandasÄ± amacÄ±yla Ã§ekilen â€˜DiriliÅŸ ErtuÄŸrulâ€™ dizisinin setini ziyaret etti.

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, TRT'nin dizisi "DiriliÅŸ ErtuÄŸrul"un Beykoz'daki setini ziyaret etti.

Maduro, dizideki "Alp" karakterleri tarafÄ±ndan at üstünde karÅŸÄ±landÄ±.

Maduro, eÅŸi Cilia Flores ve beraberindeki heyetle dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet BozdaÄŸ ve yönetmeni Metin Günay'dan dizi ve set çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

Kendisini karÅŸÄ±layan oyunculara dizideki adlarÄ±yla hitap eden Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ±, platodaki demirci bölümünde demir dövdü.

KAFASINA BÖRK TAKTI

Maduro ve beraberindekiler daha sonra ErtuÄŸrul Bey'in çadÄ±rÄ±na geçti ve burada kafasÄ±na börk takarak, ekiple bir süre sohbet etti.

AA muhabirine açÄ±klama yapan Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, diziyi beÄŸenerek izlediklerini belirterek, "Çünkü insani deÄŸerlere dokunan, çok derinlere dokunmayÄ± becerebilen bir dizi. GerçeÄŸin ve adaletin peÅŸinde, onlarÄ± arayarak geçen bir mücadele. Sadakat, halka sadakat her ÅŸeyden önce çok güzel. Çok da güzel prodüksiyonu olan bir dizi. TekniÄŸi, oyunculuÄŸu ve yönetimi kusursuz. O yüzden de bu kadar kusursuz iÅŸ çÄ±karan senaristlerinden yönetmenine, prodüksiyonuna kadar arkadaÅŸlarÄ±ma, 'Gelin Venezuela’da ortak bir projeye imza atalÄ±m.' dedim." ifadelerini kullandÄ±.

‘ERTUÄžRUL ZORLUKLARDAN ASLA YILMIYOR, BÄ°ZDE ÖYLEYÄ°Z’

Nicolas Maduro, "Diziyi izlemeye baÅŸladÄ±k ve bir baktÄ±k, öylesine mesaj veriyor ki kendimizi dizinin içinde bulduk. Kendi içerisinde küçücük bir halkÄ±n dünya üzerine evrensel bir mesaj yayabilmesinin verdiÄŸi bir haz aslÄ±nda ve mesaj doÄŸru ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±. ErtuÄŸrul'un her ÅŸeyden önce cesareti ve prensiplerine olan sadakati çok dikkatimi çekti. Zorluklardan asla yÄ±lmÄ±yor, biz de öyleyiz." diye konuÅŸtu.

MADURO'YA KILIÇ HEDÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Venezuela kabinesinde 6 bakanÄ±n da eÅŸlik ettiÄŸi Nicolas Maduro'ya, ziyaretin ardÄ±ndan bir kÄ±lÄ±ç hediye edildi.

‘SELVÄ° BOYLUMLU’LU ERDOÄžAN PAYLAÅžIMI

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, "Selvi boylum Al yazmalÄ±m" filminin müziÄŸiyle hazÄ±rlanan Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n göreve baÅŸlama törenine iliÅŸkin görüntüleri Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 00:02

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