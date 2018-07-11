Ä°stismara karÅŸÄ± yanÄ±lgÄ±larÄ±mÄ±z, gÃ¶zden kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ±mÄ±z yapmadÄ±klarÄ±mÄ±z

Sincanâ€™dan bir Rehber Ã¶ÄŸretmen, Ã§ocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nabilecek Ã¶nlemleri yazdÄ±.

Sincan’dan bir rehber öÄŸretmen

Ankara

Ä°hmal ve istismar deyince ilk akla gelen cinsel istismar kavramÄ± olur. Belki de en büyük yanÄ±lgÄ±mÄ±z bu. EsasÄ±nda gözden kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey ihmal ve istismarÄ±n farklÄ± türlerinin varlÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar olmamamÄ±zdÄ±r. Halbuki duygusal, fiziksel, ekonomik, saÄŸlÄ±k vb. açÄ±lardan da ihmal ve istismara uÄŸrarÄ±z ama bunlarÄ±n belirgin bir ÅŸekilde bizde yarattÄ±ÄŸÄ± kayÄ±plarÄ± veya yÄ±pratÄ±cÄ± etkileri dile getirmeyiz. BunlarÄ± hayatÄ±n içinde yaÅŸanÄ±lan doÄŸal zorluklar veya bilinçsizliklerin, çaresizliklerin bize getirdiÄŸi ÅŸeyler olarak görür ve bunlarÄ±, normal karÅŸÄ±lar, tahammül eder, katlanÄ±r ve hatta bunlara katlanabilmenin güç göstergesi olduÄŸunu varsayarÄ±z. Ve buralarda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kanÄ±ksamalar, tamiri çok daha zor olan cinsel istismarÄ±n, cinsel tacizlerin kapÄ±mÄ±zÄ± çalmasÄ±na sebep olur. Bu konudaki kÄ±rÄ±lma noktasÄ± ise; her türlü ihmal ve istismara karÅŸÄ± mücadele edebilmenin, en yÄ±kÄ±cÄ± ihmal ve istismarlarÄ±n yaÅŸanmasÄ±na en büyük engel ve önlem teÅŸkil edeceÄŸinin bilinmesidir.

Biz büyürken:

“BüyüÄŸünün vurduÄŸu yerde gül biter”di, “SÄ±rrÄ±nÄ± söyleme dostuna o da gider söyler dostuna”ydÄ±, “Bir tek sen yaÅŸamadÄ±n herkes yaÅŸadÄ±” normalleÅŸtirmeleriydi. DahasÄ± da var... “Sabret gönül bir gün elbet”ti, “Ben daha ne çile, dertlere yolcuyum”du, “KÄ±zÄ±nÄ± dövmesen dizini döversin”di, “Korkak ol saÄŸ ol” gibi normalleÅŸtirilen acÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda yanmaz tavaydÄ±k ki o tavanÄ±n da yanabileceÄŸi duruma kadar getirdik kendimizi. Ve “yandÄ±k”. Ama bu sefer de sustuk, belli etmedik, sakladÄ±k, korktuk, görmezden geldik. Günah keçisi yaratmak deÄŸil amacÄ±mÄ±z ancak masum olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da kabul etmenin bundan sonraki çözümlerde önemli rol oynayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmeliyiz.

KENDÄ°MÄ°ZDEN BAÅžLAYALIM

ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± korumakla ilgili biz yetiÅŸkinlerin yapabileceÄŸi birçok ÅŸey var. Önce kendi çocukluÄŸumuzda yaÅŸamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz ihmalleri ve istismarlarÄ± iyi analiz edebilmeli ve bunu çocuklarÄ±mÄ±za yaÅŸatmamak için kendimizi eÄŸitmeliyiz. OnlarÄ± korumanÄ±n bin bir yolu olduÄŸunu bilmeli ve bu bin bir yolu öÄŸrenmek için çaba sarf etmeliyiz. Onlara, kendilerini tanÄ±manÄ±n, kendilerini ifade etmenin önemini, özel ve biriciklikleri konusunda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± yaÅŸatmalÄ±yÄ±z. Çocuk haklarÄ±nÄ±, insan haklarÄ±nÄ±, hayvan haklarÄ±nÄ± öÄŸretmeliyiz. OnlarÄ± büyütürken biz de yeniden büyüyebilmeliyiz. OnlarÄ± korumakla görevli tüm kurum ve kuruluÅŸlarla ilgili mevzuatÄ± ve iÅŸleyiÅŸi takip etmeli eksikliklerin giderilmesi konusunda talepkar olmalÄ±yÄ±z.

Ülkemizde, istismara ve ihmale uÄŸramÄ±ÅŸ çocuklarÄ±mÄ±za yönelik olarak, koruyucu, destekleyici birçok tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmekteyiz ancak daha yolun çok baÅŸÄ±nda olduÄŸumuzu söyleyebiliriz. Ä°stismar ve ihmalin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±ndan, ihbar aÅŸamasÄ±na, sorgulama süreçlerinden, mahkeme süreçlerine kadar birçok noktada eksikliklerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmeli ve bunlarÄ± gidermenin yollarÄ±nÄ± aramalÄ±yÄ±z. Bu eksikliklerle, çocuÄŸumuzu korumaya çalÄ±ÅŸÄ±rken yÄ±pratÄ±cÄ± ve yÄ±kÄ±cÄ± etkiler yaratabildiÄŸimizi fark etmeli ve bunlarÄ± en aza indirmenin yollarÄ±nÄ± aramalÄ±yÄ±z.

Mevcut uygulamalarda, kurumlararasÄ± eÅŸgüdümlü çalÄ±ÅŸmanÄ±n en büyük eksiklik olduÄŸunu gözlemlemekteyiz. Aile, okul, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve bunlarÄ±n ilgili birimleri arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin, organizasyonun ve haberleÅŸmenin nitelikli yapÄ±lmasÄ±nÄ±n, çocuÄŸumuzun korunmasÄ± konusunda en etkili yöntemlerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini söyleyebiliriz.

ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyetin boyutlarÄ± ne olursa olsun, her durumda tüm kurumlarÄ±mÄ±zla titiz bir birliktelikle hareket edilerek onlarÄ±n geleceÄŸe güvenle bakabilmesi ve en erken zamanda bu gücü elde edebilmeleri için uÄŸraÅŸ vermeliyiz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 22:24

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