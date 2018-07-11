DireniÅŸteki Flormar iÅŸÃ§isi: Zalimin zulmÃ¼ne karÅŸÄ± biz kazanacaÄŸÄ±z

Flormar iÅŸÃ§isi Bayram Demirel: Ya bizimle var olacaklar ya da parÃ§a parÃ§a eriyip yok olacaklar.

Bayram DEMÄ°REL

Flormar Ä°ÅŸçisi/Gebze

Flormar Kozmetik önündeki onurlu, yürekli ekmek ve hak mücadelemiz 57. gününde kararlÄ±lÄ±kla devam ediyor. Zalim yönetim 53. günde fabrika önünden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bize içeriden destek olan, selam veren 7 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± daha iÅŸten attÄ±. Biz de çok kÄ±sa sürede toplanÄ±p daha paydos olmadan fabrika önüne tekrar toplandÄ±k, fabrika yönetimini çok sert bir ÅŸekilde protesto ettik. Mücadelenin daha sert daha kararlÄ± bir ÅŸekilde devam edeceÄŸini gösterdik.

Bu zalimler devletin polisini yalan ihbarlarla iÅŸlerinden ediyorlar, bize karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±yorlar. Polise müdahale zemini hazÄ±rlamak istiyorlar. Ä°çeride hasta var, ambulans var kapÄ±larÄ± kapadÄ±lar çÄ±kartmÄ±yorlar diyorlar. Böylece polis baskÄ±sÄ±yla bizi yÄ±ldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Burada sizin oyununuza gelecek iÅŸçi yok, ne yasa ne ahlak tanÄ±mayan yönetim pisliÄŸini örtmek için böyle iftiralara baÅŸvuruyor. Buradaki iÅŸçilerin hiçbiri içeride birinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zarar gelsin istemez, eÄŸer isteseydik 57 gündür elbet birileri zarar görürdü. Biz onlarÄ±n seviyesine düÅŸecek insanlar deÄŸiliz, tek kavgamÄ±z hakkÄ±mÄ±zÄ± almak için. HaklÄ± iken haksÄ±z duruma düÅŸecek kadar cahil bir iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± yok burada. Yöneticiler sendika buraya giremez diye içerideki arkadaÅŸlara baskÄ± yapÄ±yormuÅŸ. Biz bu sendikayÄ± buraya sokana kadar buradayÄ±z, o zaman ne yapacak bakalÄ±m. Geçen hafta salÄ± günü Yves Rocher Kartal maÄŸazasÄ± önünde boykot eylemi yaptÄ±k, çarÅŸamba günü Pendik’te Yves Rocher ve Flormar Kozmetik maÄŸazalarÄ± önünde eylem yaptÄ±k, bundan sonra eylemlerimiz daha da artarak devam edecek. Bize destek olan bütün onurlu kardeÅŸlerimizi boykot eylemlerini büyütmeye davet ediyoruz. HaklÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅžKUR raporlarÄ±yla da ispatlandÄ±.

Bizim sendikal mücadelemizin yasal olduÄŸu bu zalimlerin iÅŸçilere baskÄ± ve mobbing uyguladÄ±ÄŸÄ± yetkililerce belgelendi. Kaçacak hiçbir yerleri kalmadÄ±. Bu zalim Flormar Kozmetik yönetimi barÄ±ÅŸ dallarÄ±nÄ± bir bir kÄ±rdÄ±. VicdanlarÄ± yok. Bizi Flormar’a zarar vermekle suçlayanlar, aslÄ±nda kendileri Flormar ve Yves Rocher markalarÄ±nÄ± bataklÄ±ÄŸa çekiyorlar. Ya bizimle var olacaklar ya da parça parça eriyip yok olacaklar. Kazanan biz onurlu, yürekli iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± olacak. Ölmek var dönmek yok! DeÄŸil 57 gün, 57 ay da geçse bizim mücadelemiz devam edecek. Bizim kaybedecek bir ÅŸeyimiz yok. Biz biliyoruz ki buradaki kazanÄ±m bütün iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± etkileyecek. Biz geleceÄŸimiz için, kardeÅŸlerimiz, çocuklarÄ±mÄ±z, eÅŸlerimiz, ailemiz ve bütün iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± için kazanacaÄŸÄ±z. SaygÄ±lar...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 22:14

www.evrensel.net