KESK'ten KHK tepkisi: Kurum ve okul yÃ¶neticileri zan altÄ±ndadÄ±r

KESK Adana Åžubeler Platformu dÃ¶nem sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ SeÃ§il SÃ¶nmez: 'Kurum kanaati' adÄ± altÄ±nda ihraÃ§ edilmek mÃ¼mkÃ¼n hale geldi.

8 Temmuz 2018 tarihinde yayÄ±nlanan 701 sayÄ±lÄ± KHK ile aralarÄ±nda KESK üyelerinin de olduÄŸu 18 bin 632 kamu görevlisinin ihraç edilmesine KESK Adana Åžubeler Platformu yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile tepki gösterdi.

AçÄ±klamaya HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ± ve CHP Milletvekili Ayhan Barut da katÄ±ldÄ±.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan KESK Adana Åžubeler Platformu dönem sözcüsü Seçil Sönmez, KHK'de ihraçta kullanÄ±lan temel kriterim “kurum kanaati, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±, okul, emniyet” olarak belirtilmesine tepki göstererek "Bu dönemin kurum ve okul yöneticileri ciddi zan altÄ±ndadÄ±r. Bunu bizler deÄŸil hükümetin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± 701 sayÄ±lÄ± KHK söylüyor"dedi.

YargÄ± ve kolluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n deÄŸil ihbarcÄ±lÄ±ÄŸa dayalÄ± istihbarat bilgilerinin geçer akçe olduÄŸu, hukuk devletinin en sÄ±radan, en asgari ölçülerinden bile eser kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Sönmez, KHK ile bu hukuksuzluÄŸun “devlet” belgeleri arasÄ±na girdiÄŸini ifade etti.

'Ä°FTÄ°RANIN ADI KURUM KANAATÄ° OLMUÅžTUR'

Birbirine kiÅŸisel husumeti olanlarÄ±n, görevde yükselmesi önünde engel görülen kiÅŸilerin “kurum kanaati” adÄ± altÄ±nda ihraç edilmelerinin de mümkün hale geldiÄŸi bir devlet sistemi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olunduÄŸunu söyleyen Sönmez, "Bu dönemin kurum ve okul yöneticileri ciddi zan altÄ±ndadÄ±r. Bunu bizler deÄŸil hükümetin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± 701 sayÄ±lÄ± KHK söylüyor. Ä°ftiranÄ±n adÄ± kurum kanaati olmuÅŸtur. Ä°ftira, ihbar yasalarÄ±n, soruÅŸturmalarÄ±n, yargÄ±nÄ±n yerine konmuÅŸtur. Ä°hbarcÄ±lÄ±k Emniyet, okul ve kurum ibareleri ile gizlenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lsa da bizler gerçek nedeni biliyoruz. SÄ±rf Sendika ve oda üyesidir diye, sendikal eylem ve etkinliklere katÄ±ldÄ±klarÄ± için binlerce arkadaÅŸÄ±mÄ±z aslÄ± astarÄ± olmayan iftiralarla ihraç edilmiÅŸlerdir. Belgesi 701 sayÄ±lÄ± KHK’dÄ±r" dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 22:02

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