Ali Ä°smail Korkmaz, EskiÅŸehir'de heykelinin Ã¶nÃ¼nde anÄ±ldÄ±

EskiÅŸehir'de 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi ParkÄ± protestolarÄ± sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayÄ±p, 38 gün komada kaldÄ±ktan sonra 19 yaÅŸÄ±ndayken hayatÄ±nÄ± kaybeden üniversite öÄŸrencisi Ali Ä°smail Korkmaz ölümünün 5'inci yÄ±lÄ±nda EskiÅŸehir'deki heykelinin önünde karanfillerle anÄ±ldÄ±.

Anadolu Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi Ä°ngilizce ÖÄŸretmenliÄŸi Bölümü 1'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Ali Ä°smail Korkmaz'Ä±n ölüm yÄ±ldönümü nedeniyle CHP OdunpazarÄ± Gençlik KollarÄ± tarafÄ±ndan Ä°smet Ä°nönü Caddesi'ndeki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi yanÄ±nda bulunan Ali Ä°smail Korkmaz'Ä±n heykeli önünde anma etkinliÄŸi düzenlendi. EtkinliÄŸe OdunpazarÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li KazÄ±m Kurt, CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Rabia Akman ile çok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

'YAÅžASAYDI Ä°NGÄ°LÄ°ZCE ÖÄžRETMENÄ° OLACAKTI'

CHP OdunpazarÄ± Gençlik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± OÄŸuzhan Demir yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "5 yÄ±l evvel bugün hayata gözlerini yumdu Ali Ä°smail Korkmaz. Daha 19 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. DüÅŸlerinde özgür bir dünya vardÄ±. YaÅŸasaydÄ± Ä°ngilizce öÄŸretmeni olacaktÄ± Ali Ä°smail Korkmaz. Memleketin herhangi bir köÅŸesinde sevgiyi ve umudu büyütecekti. Ä°zin vermediler. Katlettiler Ali Ä°smail'i. Ömrünün baharÄ±nda ömrünü aldÄ±lar. Ali Ä°smail'in anÄ±sÄ±nÄ± her daim zihnimizde yaÅŸatacaÄŸÄ±z" dedi.

YapÄ±lan konuÅŸmalardan sonra bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ardÄ±ndan Ali Ä°smail Korkmaz'Ä±n heykelinin önüne kÄ±rmÄ±zÄ± karanfiller bÄ±rakÄ±ldÄ±. ÇeÅŸitli sloganlara atan kalabalÄ±k daha sonra daÄŸÄ±ldÄ±. (EskiÅŸehir/DHA)

Ali Ä°smail Korkmaz katlediliÅŸinin 5. yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 22:43

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