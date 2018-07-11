EdebiyatÄ±mÄ±zÄ±n eleÅŸtiri kalbi: Bedrettin CÃ¶mert

AyÅŸegÃ¼l TÃ¶zeren yazdÄ±: Onun katledilmesiyle, TÃ¼rkÃ§e edebiyat eleÅŸtirisi Ã§aÄŸÄ±na beÅŸ kala durdu.

AyÅŸegül TÖZEREN

AnlatacaÄŸÄ±m sadece Bedrettin Cömert’in hikâyesi deÄŸildir. Sadece bir sanat tarihçisinin, bir eleÅŸtirmenin, bir çevirmenin, bir ÅŸair ve akademisyenin hikâyesi de deÄŸildir. AnlatacaÄŸÄ±m biraz da edebiyatÄ±mÄ±zÄ±n eleÅŸtiri kalbinden nasÄ±l çapraz ateÅŸte vurulduÄŸunun öyküsüdür. O edebiyatÄ±n içinde kendi ifademizi, yansÄ±mÄ±zÄ± bulmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±za göre, vurulan aynÄ± zamanda bizdik. Belki bunlardan, “Ä°lerici, devrimci, namuslu, kendi halinde, sessiz, çalÄ±msÄ±z, gösteriÅŸsiz bir aydÄ±ndÄ± Cömert... Böyle insana nasÄ±l kÄ±yÄ±lÄ±r?” diye sormuÅŸtu UÄŸur Mumcu.

Bedrettin Cömert, parasÄ±z yatÄ±lÄ±ydÄ±. Sivas Lisesindeyken yazdÄ±ÄŸÄ± “Ä°stanbulumsu” adlÄ± ÅŸiiri VarlÄ±k dergisinde yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±.1960’da liseyi birincilikle bitirmiÅŸ ve üniversite öÄŸrenimi için devlet bursu ile Ä°talya’ya gitmiÅŸti. Ä°ki yÄ±l, Perugia YabancÄ± Üniversitesi’nde Ä°talyanca ve Latince okudu. ArdÄ±ndan, Roma Üniversitesi Ä°talyan Dili ve EdebiyatÄ± Bölümü’ne girdi. Mezuniyetinin ardÄ±ndan, Türkiye’ye döndü ve Hacettepe Üniversitesi’nde asistan oldu. AynÄ± yÄ±l, Roma Üniversitesi Felsefe Enstitüsü’nden “Son Elli YÄ±lda Türkiye’de Sanat EleÅŸtirisi” konusundaki tezi ile doktor unvanÄ± aldÄ±. Ä°kinci doktorasÄ±nÄ±ysa Hacettepe Üniversitesi’nden “Giotto ve San Francesco GeleneÄŸi” baÅŸlÄ±klÄ± teziyle aldÄ±. 1977’de, Gombrich’in“SanatÄ±n Öyküsü” kitabÄ±nÄ±n çevirisi ile Türk Dil Kurumu tarafÄ±ndan verilen çeviri ödülünü aldÄ±. AynÄ± yÄ±l “Benedetto Croce’nin EstetiÄŸinde Ä°fade KavramÄ± ve Ä°fadenin Ä°letim Sorunu” adlÄ± tezi ile doçentlik unvanÄ± aldÄ±.

AKADEMÄ°K BÄ°RÄ°KÄ°MÄ°NÄ° GÜNCEL EDEBÄ°YATA TAÅžIDI

Bedrettin Cömert, akademik alanda elde ettiÄŸi birikimi güncel edebiyata da taÅŸÄ±dÄ±. Cömert, Forum baÅŸta olmak üzere, YansÄ±ma, Gelecek, VarlÄ±k, Soyut, Yeni Ufuklar, Yeni Ortam dergilerinde ÅŸiirleriyle, yazÄ±larÄ±yla yer aldÄ±. YetmiÅŸten itibaren ÅŸiirden uzaklaÅŸarak, tamamen eleÅŸtiriye yöneldi. Gözü pek bir eleÅŸtiri anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± savunuyordu. Döneminin eleÅŸtirmenlerini ve onlarÄ±n eleÅŸtiri anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± eleÅŸtirmekten de çekinmiyordu: “Bir yazÄ±yÄ± bütünlüÄŸü içinde anlama alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± edinemedik biz daha. YazarÄ±na veya yazÄ±da adÄ± geçen kiÅŸilere karÅŸÄ± olan sevgimiz ve tepkimiz; yazÄ±yÄ± daha tümden okumadan, okumuÅŸ olsak bile anlamak için gerekli çabayÄ± harcamadan, o yazÄ±yÄ± övmemiz veya yermemiz için yeterli oluyor.”

Bedrettin Cömert, eleÅŸtirinin eleÅŸtirisine yeni kavramlar kattÄ±, “elden düÅŸme duyguculuk”la, edebiyatta ve sanattaki yanlÄ±ÅŸ devrimcilikle, ada sÄ±ÄŸÄ±nma hastalÄ±ÄŸÄ±yla ve edebiyatÄ±mÄ±zdaki kooperatifçilikle ömrünün yettiÄŸi kadar mücadele etti. Cömert’in tarif ettiÄŸi, “edebiyatÄ±mÄ±zdaki kooperatifçilik” eleÅŸtirimizi içten içe zayÄ±flatan bir virüs gibidir, eleÅŸtirmen doÄŸru tanÄ±yÄ± koymuÅŸtur. Cömert’e göre, birçok eleÅŸtirmen, kitap tellalÄ±dÄ±r. Okurla yazar arasÄ±nda iletiÅŸim kanalÄ± olan kitap tanÄ±tÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevini bile yapamamaktadÄ±rlar. Kitap tellalÄ± olan eleÅŸtirmenin, Cömert’e göre ana ilkesi, “bugünün yarÄ±nÄ± var”dÄ±r. Yani, kooperatifçidir. Bundan, ideolojik olarak bulaÅŸmazlardÄ±r. Böylelikle kazandÄ±klarÄ± ün de, para da güme gitmez.

Bedrettin Cömert, edebiyat eleÅŸtirisi anlayÄ±ÅŸÄ±nda bireysel-bireyci ve toplumsal-toplumcu olma durumunu da sorgular. “Belirli bir kiÅŸiliÄŸin ürünü olan her ÅŸiir, hangi dünya görüÅŸünü yansÄ±tÄ±rsa yansÄ±tsÄ±n, üretildiÄŸi ortamÄ±n ve çaÄŸÄ±n bir yansÄ±masÄ±dÄ±r,” der. Cömert’e göre bireysel olanla toplumsal olan birbirinden ayrÄ±lamaz: “Åžunu artÄ±k kesinlikle ve son kez öÄŸrenmeliyiz: yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± belirleyen temel öÄŸe sÄ±nÄ±f gerçeÄŸidir. Her birey ait olduÄŸu sÄ±nÄ±fÄ±n maddesel hayat koÅŸullarÄ±yla baÄŸlÄ±dÄ±r.” EleÅŸtirmene göre, “bireye yalnÄ±zca kendi öznelliÄŸini söyleten toplumsal koÅŸullardÄ±r.”

Özdemir Ä°nce, Bedrettin Cömert için “benim umudumdu” diye yazmÄ±ÅŸtÄ±. Döneminin ÅŸairleri, yazarlarÄ± için umut olan Cömert, aslÄ±nda alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olanÄ±n defterini dürüyordu: “Ä°zlenimci, ayaküstü eleÅŸtirinin defteri bizde de dürülüp rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde, hâlâ izlenimciliÄŸin rahat döÅŸeÄŸinde keyifle keselenen sözüm ona eleÅŸtirmenlerin ardÄ± kesilmiyor.”

TÜRKÇE EDEBÄ°YAT ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ° ÇAÄžINA BEÅž KALA DURDU

Edebiyat eleÅŸtirisinde rüzgâr gibi esen Bedrettin Cömert, Hacettepe Üniversitesi’nde de en sevilen akademisyenlerin baÅŸÄ±nda yer alÄ±yordu. “Tüm ÖÄŸretim Üyeleri DerneÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±”nÄ± yapÄ±yordu. 1978’de, kendisinin de aralarÄ±nda olduÄŸu bazÄ± akademisyenlere, “Beytepe’den tabutlar çÄ±kacak” yazÄ±lÄ± bir tehdit mektubu gönderildi. Bunun ardÄ±ndan, üniversitede çÄ±kan olaylarÄ± araÅŸtÄ±ran komisyonun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.

Özdemir Ä°nce, Türkiye’nin en karanlÄ±k günlerinden birini ÅŸöyle aktarÄ±yordu: “10 Temmuz 1978 günü Türk Dil Kurumu KurultayÄ±nda yan yana oturuyorduk. Kurultaydan sonra KaÅŸ’a gidip Benedetto Croce ve Galvano Della Volpe üzerine konuÅŸacaktÄ±k. Bir süredir poetika ve edebiyat eleÅŸtirisi konularÄ±nda birlikte çalÄ±ÅŸÄ±yorduk.

Ertesi gün saat 9 dolaylarÄ±nda Kurultaya öldürüldüÄŸü haberi geldi.

Sabah saat 08.45’te Ankara, GaziosmanpaÅŸa, Karagöz Sokak’taki evinden çÄ±kan Bedrettin mavi renkli (ünlü) vosvos arabasÄ±na Ä°talyan eÅŸi Maria ile birlikte binmiÅŸ. Ä°çinde üç kiÅŸi bulunan bir Simca araba yollarÄ±nÄ± kesmiÅŸ. Ä°ki kiÅŸi arabadan inmiÅŸ. Çapraz ateÅŸ sonucu Bedrettin olay yerinde öldü. EÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±.”

Ölümünden sonra, edebiyat ve sanat dünyasÄ± daha da çoraklaÅŸÄ±rken, yakÄ±n dostu Hasan Hüseyin, Cömert’in kitaplarÄ±nÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±na ön ayak oldu: “KalmasÄ±n Ellerim Sizlerden Uzak” (ÅŸiir), “Giotto’nun SanatÄ±”, “Croce’nin EstetiÄŸi”, “Mitoloji ve Ä°konografi” ve “EleÅŸtiriye BeÅŸ Kala.”

Bedrettin Cömert, keskin eleÅŸtirel gözü ve çalÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla edebiyat eleÅŸtirimizi “kitap tellallÄ±ÄŸÄ±ndan” da, “kooperatifçilikten” de, piyasaya göbekten baÄŸlÄ± eleÅŸtirmenlerden de koparabilecek yetkinlikteydi. Onun katledilmesiyle, Türkçe edebiyat eleÅŸtirisi çaÄŸÄ±na beÅŸ kala durdu. Åžimdiki eleÅŸtirmenlerin görevi, edebiyat eleÅŸtirisi anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± en azÄ±ndan dört kalaya getirmek deÄŸil mi?

Ve “YarÄ±m veya parçacÄ± özgürlük topaldÄ±r, kördür; doÄŸru’nun ancak bir yanÄ±nÄ± gösterir, oranlama olanaÄŸÄ±nÄ± yok eder. Özgürlük tam olmalÄ±dÄ±r; her alanda ve herkes için,” diye yazan Bedrettin Cömert’i unutmamak…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 21:41

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