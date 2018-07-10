KESK'ten ihraÃ§lara tepki

KESK Antep Åžubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez, KHK’lerle binlerce kamu emekçisinin ihraç edilmesine tepki gösterdi. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ilan edilen OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan KHK’lerin iptal edilerek, haklarÄ±nda herhangi bir yargÄ± kararÄ± bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen kamu görevlileri bütün haklarÄ±yla birlikte eski görevlerine iade edilmesini isteyen Ersönmez ÅŸöyle dedi:

“Kamudan idari ve siyasi tasarruflar sonucunda ihraç edilenlere yönelik olarak sürdürülen haksÄ±z ve hukuksuz uygulamalar, 130 bini aÅŸkÄ±n kamu personeli açÄ±sÄ±ndan açÄ±k bir 'yargÄ±sÄ±z infaz' sürecinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir.52 KESK üyesi de bu süreçte ihraç edilmiÅŸtir. Ä°limizde de Tüm Bel Sen üyemiz Bülent ÅžAHÄ°N bu dönmede haksÄ±z ve hukuksuz ÅŸekilde ihraç edilmiÅŸtir. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüÄŸü için açÄ±ÄŸa alÄ±nan, ihraç edilen yönetici ve üyelerimiz suçlu deÄŸil, sendikalÄ± ve örgütlü olmanÄ±n gereÄŸini yerine getiren kamu emekçileri mücadelesinin onurudurlar. KESK olarak, hukukun en temel ilkelerini ayaklar altÄ±na alarak intikam hÄ±rsÄ±yla KHK listelerini oluÅŸturanlarÄ±n ve hazÄ±rlanmasÄ±na katkÄ± sunanlarÄ±n demokratik zeminde peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. OHAL bütün hukuksuz sonuçlarÄ±yla birlikte kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, KHK?ler iptal edilmeli, haklarÄ±nda herhangi bir yargÄ± kararÄ± bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen kamu görevlileri bütün haklarÄ±yla birlikte eski görevlerine iade edilmelidir.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 21:16

www.evrensel.net