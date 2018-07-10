KESK'ten ihraÃ§lara tepki
KESK Antep Åžubeler Platformu DÃ¶nem SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ali ErsÃ¶nmez, KHK ile 18 bin 632 kamu gÃ¶revlisinin ihraÃ§ edilmesine tepki gÃ¶sterdi.
KESK Antep Åžubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez, KHK’lerle binlerce kamu emekçisinin ihraç edilmesine tepki gösterdi. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ilan edilen OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan KHK’lerin iptal edilerek, haklarÄ±nda herhangi bir yargÄ± kararÄ± bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen kamu görevlileri bütün haklarÄ±yla birlikte eski görevlerine iade edilmesini isteyen Ersönmez ÅŸöyle dedi:
“Kamudan idari ve siyasi tasarruflar sonucunda ihraç edilenlere yönelik olarak sürdürülen haksÄ±z ve hukuksuz uygulamalar, 130 bini aÅŸkÄ±n kamu personeli açÄ±sÄ±ndan açÄ±k bir 'yargÄ±sÄ±z infaz' sürecinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir.52 KESK üyesi de bu süreçte ihraç edilmiÅŸtir. Ä°limizde de Tüm Bel Sen üyemiz Bülent ÅžAHÄ°N bu dönmede haksÄ±z ve hukuksuz ÅŸekilde ihraç edilmiÅŸtir. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüÄŸü için açÄ±ÄŸa alÄ±nan, ihraç edilen yönetici ve üyelerimiz suçlu deÄŸil, sendikalÄ± ve örgütlü olmanÄ±n gereÄŸini yerine getiren kamu emekçileri mücadelesinin onurudurlar. KESK olarak, hukukun en temel ilkelerini ayaklar altÄ±na alarak intikam hÄ±rsÄ±yla KHK listelerini oluÅŸturanlarÄ±n ve hazÄ±rlanmasÄ±na katkÄ± sunanlarÄ±n demokratik zeminde peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. OHAL bütün hukuksuz sonuçlarÄ±yla birlikte kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, KHK?ler iptal edilmeli, haklarÄ±nda herhangi bir yargÄ± kararÄ± bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen kamu görevlileri bütün haklarÄ±yla birlikte eski görevlerine iade edilmelidir.” (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 21:16