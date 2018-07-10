Ä°YÄ° Partili Ãœmit Ã–zdaÄŸ TÃ¼rk OcaklarÄ±'ndan istifa etti

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Ãœmit Ã–zdaÄŸÂ ErdoÄŸan'Ä± tebrik eden TÃ¼rk OcaklarÄ±'ndan istifa etti.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ümit ÖzdaÄŸ , Türk OcaklarÄ±’ndan istifa ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. ÖzdaÄŸ, Türk OcaklarÄ±’nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kabinesini tebrik etmesinden dolayÄ± bu kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan ÖzdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Türk OcaklarÄ± Türkiye Cumhuriyetini kuran fÄ±krin ve kadronun merkeziydi. Bunu unutarak ErdoÄŸan’Ä± tebrik etmek, Türk OcaÄŸÄ± ruhunu terk etmektir. Türk OcaklarÄ± tekrar Türk olana kadar Türk OcaklarÄ±’ndan istifa ediyorum.” (HABER MERKEZÄ°)

Türk OcaklarÄ± Türkiye Cumhuriyetini kuran fÄ±krin ve kadronun merkeziydi. Bunu unutarak ErdoÄŸan'Ä± tebrik etmek, Türk OcaÄŸÄ± ruhunu terk etmektir. Türk OcaklarÄ± tekrar Türk olana kadar Türk OcaklarÄ±'ndan istifa ediyorum. https://t.co/Yam3anbs62 — Prof. Dr. Ümit ÖzdaÄŸ (@umitozdag) 10 Temmuz 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 21:05

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