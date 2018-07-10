Adana'da BeÅŸler mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Adana'da Elif Tuncer ve Ä°HD yÃ¶neticileri, dostlarÄ± ve mÃ¼cadele arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r'da JÄ°TEM tarafÄ±ndan katledilen HEP DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanÄ± Vedat AydÄ±n'Ä±n cenazesine giderken geçirdikleri trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden dönemin Ä°HD Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Elif Tuncer ve Ä°HD yöneticileri Hasan Üzüm, Yusuf Üzüm, Cemal Ölçmez ile Ä°mam Turan mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Ä°HD, Emek Partisi, HDP Ä°l Örgütü ve HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ± ve aile yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

'Ä°NSANLIK TARÄ°HÄ°NÄ°N YARATTIÄžI DEÄžERLER Ä°ÇÄ°N MÜCADELEYE DEVAM EDÄ°YOR'

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Ä°HD Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Öngör, insanlÄ±k tarihinin yarattÄ±ÄŸÄ± birikimlerin, rantsal çÄ±karlar uÄŸruna egemenler tarafÄ±ndan yok edilmek istendiÄŸini belirterek "Elif Tuncer ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kutsal deÄŸerler için her dönemde haksÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± adaleti, tekçiliÄŸe karÅŸÄ± demokrasi ve özgürlüÄŸü, kutuplaÅŸmaya karÅŸÄ± kardeÅŸliÄŸi savunmaya devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

'YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDÄ°YORLAR'

Emek Partisi Adana Ä°l BaÅŸkanÄ± Sevil AracÄ±, BeÅŸler'i her geçen gün baskÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde andÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "OHAL'i kaldÄ±racaÄŸÄ±z diyorlar ama OHAL kalÄ±cÄ± hale getirecek pek çok düzenleme yapÄ±lÄ±yor. OHAL ile birlikte iÅŸ cinayetleri artÄ±yor. Ä°ÅŸ cinayetlerinde ölenlerden iÅŸverenler sorumlu tutulmuyor. Bu baskÄ±lar altÄ±nda emeÄŸin hak ettiÄŸi deÄŸeri almasÄ± için, insan hayatÄ±nÄ±n bu kadar kolay kaybedilmemesi için hepimizin mücadele bayraÄŸÄ±na daha sÄ±kÄ± sarÄ±lmasÄ± gerekiyor. Elif Tuncerler bu mücadelede yolumuzu aydÄ±nlatmaya devam ediyor"dedi.

'YAS Ä°LAN EDÄ°LMESÄ° GEREKÄ°RKEN ÅžATAFATLI KUTLAMA YAPTILAR'

HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ±, sözlerine BeÅŸler'i, Ali Ä°smail Korkmaz'Ä± ve Çorludaki tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ± anarak baÅŸladÄ±. Tren kazasÄ±nÄ±n bir cinayet olduÄŸunu ifade eden HatimoÄŸullarÄ±, "bunun sorumlularÄ± BeÅŸtepe'de ulusal yas ilan etmeleri gerekirken ÅŸatafatlÄ± törenden vazgeçemedikleri için onlarÄ± da BeÅŸtepe'de yapÄ±lan kutlamayÄ± da kÄ±namak istiyorum" dedi.Vedat AydÄ±n'larÄ±n inana haklarÄ±, halklarÄ±n kardeÅŸliÄŸi için mücadele edenlerin sembol ismi olduÄŸunu dile getiren HatimoÄŸullarÄ±, "Ama onlar kontrgerilla tarafÄ±ndan katledildiklerini biliyoruz. Tüm bu cinayetlerin faili kontra zihniyetidir"dedi.

HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Türkiye'de iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± mücadelesinin önemli isimlerinden, Elif Tuncer'in devrimci mücadeleyi halkalarÄ± özgürlüÄŸü mücadelesi ile birleÅŸtirilmiÅŸ bir insan haklarÄ± savunucusu olduÄŸunu söyleyen HatimoÄŸullarÄ±, "Bu ülkeye OrtadoÄŸu ya ve dünyaya barÄ±ÅŸ kardeÅŸlik adalet inÅŸaa edince kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 20:54

www.evrensel.net