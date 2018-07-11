Yeni kabine patronlardan oluÅŸuyor: AÃ§Ä±k ve Ã§Ä±plak bir sermaye iktidarÄ±

Sermaye gruplarÄ±nÄ±n temsilcilerinin kabinedeki yeri, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa pek Ã§ok kurumun piyasaya aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.

Eda TANIÅž

BarÄ±ÅŸ ÇOBAN

Ä°stanbul

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’nin ilk “bakanlar listesi”ni açÄ±kladÄ±. Siyasetçiler, bürokratlar ve özel sektörden seçilen sermaye gruplarÄ±nÄ±n temsilcisinin kabineyi doldurmasÄ± önümüzdeki dönemin eÄŸitimden, saÄŸlÄ±ÄŸa pek çok kurumu özel sektöre ve piyasaya açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret ediyor. 3 sermayedar gösterdikleri alanda bakanlÄ±k koltuÄŸuna oturdu. Kabinede ETS Turizm’in sahibi Murat Ersoy Turzim BakanÄ±, Medipol Üniversitesi’nin mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Fahrettin Koca SaÄŸlÄ±k BakanÄ±, Maya OkullarÄ±’nÄ±n sahibi Ziya Selçuk ise Milli EÄŸitim BakanÄ± oldu. AlanÄ±nda uzaman isimler Evrensel'e önümüzdeki dönemi ÅŸöyle özetledi: Tam bir piyasalaÅŸma dönemi.

KAMU TAMAMEN PÄ°YASAYA AÇILIYOR

FotoÄŸraf: Evrensel

EÄŸitim Sen EÄŸitim UzmanÄ± Erkan AydoÄŸanoÄŸlu: Özel okul sahibinin EÄŸitim BakanÄ± olarak atanmasÄ±nÄ± ÅŸöyle deÄŸerlendirdi: Tek tek kiÅŸilere ya da onlarÄ±n mesleklerine bakarak yorum yapmak bizi yanÄ±ltabilir. Milli EÄŸitim BakanÄ± Özel okul sahibi. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± özel hastane sahibi. Ticaret bakanÄ± bir ÅŸirketin CEO’su. Çevre BakanÄ± toplu konutçu. Tamamen devletin piyasayla bütünleÅŸtiÄŸi, kamu –kamu dediÄŸimiz halk- kavramÄ±nÄ±n anlamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini gösteren bir sistem. Ziya Selçuk’un eÄŸitimci kökenli olmasÄ±, eÄŸitim camiasÄ±nda olumlu karÅŸÄ±lanmakla birlikte –özel okul sahibi olmasÄ± bir soru iÅŸareti-, bunun hükümetin yeni yönetim sisteminin aynÄ± zamanda özelleÅŸtirmeci, kamuyu tamamen piyasaya açan merkezi politikasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸerlendirilemez. Bütün okullarÄ±n artÄ±k özel iÅŸletmeler gibi, eski sistemde baÅŸlayan sistemin tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz. Tam bir piyasalaÅŸtÄ±rma dönemi. Çünkü artÄ±k para yok, buna ihtiyaçlarÄ± var. Bu aÅŸamada hastaneler artÄ±k ÅŸehir hastaneleri üzerinden özelleÅŸti. Benzer bir ÅŸey okullar için de hayata geçirilecek. Bütün kamu kurumlarÄ±nÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bilgisi dÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitimde ya da diÄŸer alanlarda herhangi bir deÄŸiÅŸikliÄŸin yapÄ±labileceÄŸini öngörmüyoruz. Tek tek bireyler deÄŸil, sistemin kendisi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. Halka yönetlik hizmetlerin niteliÄŸinin bozulacaÄŸÄ±nÄ±, daha çok paralÄ± hale geleceÄŸini, eÄŸitimde özelleÅŸtirmenin, özel okullara yönelimin belirgin biçimde artacaÄŸÄ±nÄ± söylüyorum. Türkiye’de bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z artÄ±k yeni sistemle beraber kapitalizmi iliklerine kadar hissedecek. ParasÄ± olan kendisini kurtaracak, olmayan da kendisine sunulanla yetinmek zorunda kalacak.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk kimdir?

BAKANIN OKULU KIRTASÄ°YE YARDIMLARINI GERÄ° Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n kabinesinde Milli EÄŸitim BakanÄ± olarak yer alan Ziya Selçuk’un kurucusu olduÄŸu Özel Maya OkullarÄ±, iki yÄ±l önce öÄŸretmenlere verilen kÄ±rtasiye yardÄ±mÄ±nÄ± geri istemiÅŸti. O dönem Evrensel “ÖÄŸretmenlerden kÄ±rtasiye yardÄ±mlarÄ±nÄ± geri istediler” haberiyle olayÄ± gündeme getirmiÅŸti. Ankara’da bulunan Özel Maya OkullarÄ± Oran Kampüsünde, MEB’in öÄŸretmenlere ödenmesini zorunlu tuttuÄŸu “eÄŸitim öÄŸretim destek ödeneÄŸi”ni öÄŸretmenlerinin hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ancak bu paranÄ±n öÄŸretmenler tarafÄ±ndan elden okula geri verilmesi istenmiÅŸti. Buna karÅŸÄ± çÄ±kan öÄŸretmenler de iÅŸten çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O dönem olayÄ± Evrensel'e anlatan Müzik ÖÄŸretmeni Ahmet YeÅŸil, Okulun Kurucu Temsilcisi Levent Okut’un banka hesaplarÄ±na yatÄ±rÄ±lacak kÄ±rtasiye yardÄ±mÄ±nÄ±n kendilerine geri verilmesini istediÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±. ÖÄŸretmenlerin itirazÄ± üzerine ise Okut’un “ParayÄ± geri vermeyenlerin sözleÅŸmesini yenilemeyeceÄŸiz” dediÄŸini belirten YeÅŸil, 8 ay boyunca öÄŸretmenler üzerinde baskÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. ParayÄ± geri vermeyi reddeden Ahmet YeÅŸil ise iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak iÅŸten atÄ±lan öÄŸretmenler okula karÅŸÄ± açtÄ±ÄŸÄ± mahkemeyi kazandÄ±lar.

Ã–ÄŸretmenlerden kÄ±rtasiye yardÄ±mlarÄ±nÄ± geri istediler

SAÄžLIKTAN KÂR ELDE EDÄ°LEMEZ

FotoÄŸraf: Evrensel

Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi’nin sahibi Fahrettin Koca da yeni SaÄŸlÄ±k BakanÄ± oldu. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n baÅŸÄ±na hastane sahibi bir ismin atanmasÄ±na iliÅŸkin Evrensel'e deÄŸerlendirmelerde bulunan Tabipler BirliÄŸi Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Ali ÇerkezoÄŸlu ülkenin ÅŸirket olarak yönetilmeye karar verildiÄŸini söyledi.

ÇerkezoÄŸlu’nun deÄŸerlendirmesi ÅŸöyle: Fahrettin Koca tek baÅŸÄ±na saÄŸlÄ±k bakanÄ± olmuÅŸ deÄŸil sonuçta bu yeni bir sistem ve belli ki ÅŸirket olarak ülke yönetmeye karar verilmiÅŸ durumda.. SaÄŸlÄ±k sektörü özü ve ruhu itibariyle kamusal bir hizmettir ve kamusal hizmetin hastanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± inceleyen bir yaklaÅŸÄ±ma ihtiyacÄ± var. Özel hastane zincir sahiplerinin bir önceliÄŸi var ise o da hastanesini kâra geçirmektir. Oysa ülkenin ihtiyacÄ±, özel hastanelerin kâr etmesi ya da kamu hastanelerinin iÅŸletmehanelere dönüÅŸmesi deÄŸil, verilen saÄŸlÄ±k hizmetinin niteliÄŸinin artmasÄ±, verilen tÄ±p eÄŸitiminin, saÄŸlÄ±k eÄŸitiminin niteliÄŸinin artmasÄ± vatandaÅŸÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetine eriÅŸimini kolaylaÅŸtÄ±rmasÄ± ve gereksiz tüketimin azaltmasÄ±dÄ±r. Oysa ÅŸirket anlayÄ±ÅŸÄ± tüketimi arttÄ±rmak odaklÄ±dÄ±r. Åžuan ki iÅŸaret ülkeyi anonim ÅŸirket mantÄ±ÄŸÄ±yla yürütmenin niyetlendiÄŸinin iÅŸaretidir.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca kimdir?

SERMAYE TEMSÄ°LCÄ°LERÄ° DOÄžRUDAN Ä°ÅžÄ°N BAÅžINDA

FotoÄŸraf: Evrensel

PatronlarÄ±n kabinede yer almasÄ±nÄ± “ArtÄ±k temsili olarak deÄŸil, doÄŸrudan sermaye temsilcileri iÅŸin baÅŸÄ±na geçti” ÅŸeklinde deÄŸerlendiren, Doç. Dr. Hakan Koçak da ÅŸunlarÄ± söyledi:

Sadece tek adam rejimi deÄŸil, sermayenin denetimsiz rejimine yol açacak bir kabine bu. Öte yandan iÅŸçinin yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸma bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸma kÄ±smÄ±nÄ±n iÅŸlevsizleÅŸtiÄŸi bir kabine aynÄ± zamanda. Bu bir kabineye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, iÅŸçiler haklarÄ±nÄ±n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± mücadeleye hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±. Parlamenter demokraside az da olsa emeÄŸin haklarÄ±na yönelik düzenlemeler söz konusuydu, emekçilerin Meclis ve bakanlar üzerinde basÄ±ncÄ± oluyordu. Åžimdiki yapÄ± bu basÄ±ncÄ±n tamamen ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± bir sermaye yapÄ±sÄ± olarak gözüküyor.

Daha önce demokrasi ve otoriterlik tartÄ±ÅŸmalarÄ± bir yanda, emek baÅŸka bir yanda gibiydi. Zihinlerde ayrÄ± ayrÄ± düÅŸünülen ÅŸeyin birleÅŸmesi açÄ±sÄ±ndan bu durum anlamlÄ±. Üstelik yaklaÅŸan bir kriz de var. Kriz karÅŸÄ±sÄ±nda sermayenin çÄ±plak çÄ±karlarÄ±nÄ± savunmak, emeÄŸi bastÄ±rmak üzere ÅŸekillenmiÅŸ bir kabine bu. Otoriterlik aynÄ± zamanda emeÄŸin haklarÄ±nÄ± ve taleplerini yok edilmesine de tekabül ediyor. O yüzden emek mücadelesiyle, demokrasi mücadelesinin ayrÄ±lmayacaÄŸÄ± tezi daha da güçlendi.

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum kimdir?

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan kimdir?

ERDOÄžAN TEK BAÅžINA YÖNETMEK Ä°STÄ°YOR

FotoÄŸraf: Evrensel

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n damadÄ± olan Berat Albayrak Hazine ve Maliye BakanÄ± oldu. Piyasalar hareketlendi dolar yükseldi.

Doç. Dr. Murat Birdal da hem Albayrak’Ä±n yeni görevini hem de piyasalardaki dalgalanmayÄ± Evrensel'e deÄŸerlendirdi. Birdal ÅŸunlarÄ± söyledi:

Yeni kabineye dönük piyasa tepkisinin ardÄ±ndaki asÄ±l neden Babacan’Ä±n ardÄ±ndan piyasalarla koordinasyonu saÄŸlayan bir diÄŸer önemli isim Mehmet ÅžimÅŸek’in kabineden ayrÄ±lmasÄ± oldu. ÅžimÅŸek’in yerine ekonomi politikasÄ± konusunda ErdoÄŸan ile ayrÄ±ÅŸmasÄ± beklenmeyen Albayrak’Ä±n atanmasÄ± ise paniÄŸi tetikledi. ÅžimÅŸek’in neden önemli olduÄŸunu yakÄ±n zamanlarda görmüÅŸtük. ErdoÄŸan’Ä±n Ä°ngiltere’de uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle buluÅŸmasÄ± sonrasÄ±nda piyasalarÄ±n nasÄ±l altüst olduÄŸunu hatÄ±rlÄ±yorsunuzdur. Burada ErdoÄŸan’Ä±n o meÅŸhur faiz-enflasyon yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yinelemesi sonucunda TL’den sert bir kaçÄ±ÅŸ yaÅŸanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Seçime sayÄ±lÄ± günler kala yaÅŸanan bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan bir süredir hükümet çevreleri tarafÄ±ndan kenarda tutulan ÅžimÅŸek Ä°ngiltere’ye finans dünyasÄ± ile bozulan iliÅŸkileri tamir etmek üzere görevlendirilmiÅŸti. ÅžimÅŸek’in burada ne gibi teminatlar verdiÄŸini bilmiyoruz (tahmin etmek zor deÄŸil gerçi) ama kÄ±sa vadede iÅŸe yaradÄ±. TL, dolar ve avro gibi yabancÄ± para birimleri karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kazanÄ±rken piyasa faizleri yükseliÅŸe geçti. Hükümet en azÄ±ndan kur cephesinde nispeten daha Ä±lÄ±mlÄ± gözüken bir ortamda seçime girdi. Bugün Albayrak’Ä±n ekonominin baÅŸÄ±na getirilmesi aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa ErdoÄŸan’Ä±n artÄ±k yanÄ±nda yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± düzeltebilecek bir figür olmaksÄ±zÄ±n tek baÅŸÄ±na ekonomiyi yöneteceÄŸi anlamÄ±na geliyor. Ä°ÅŸte piyasalarÄ± gerginleÅŸtiren bu.

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± olarak atanan Mehmet Ersoy kimdir?

‘BU BÄ°R ERÄ°TME OPERASYONU’

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birleÅŸtirilmesine iliÅŸkin Evrensel'e konuÅŸan Feminist aktivist HDP KadÄ±n Meclis Üyesi Gülsen Ülker ÅŸöyle dedi:

BakanlÄ±klarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birleÅŸtirilmesi 2007’den sonra siyasi iktidarÄ±n kendi dünya görüÅŸünde Türkiye’yi dizayn etme sürecinin bir sonucu. Türkiye’de KadÄ±n Statüsü Ve SorunlarÄ± Genel MüdürlüÄŸü olarak baÅŸlayan ulusal mekanizma oluÅŸturma sürecinin geleceÄŸi yer KadÄ±n BakanlÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ±, baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bir model oluÅŸturulmuÅŸtu. Biz bunu kendi taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda olan bakanlÄ±k olma süreci olarak bekler, bunun için mücadele ederken önce “KadÄ±nlarÄ±n sorunu kalmamÄ±ÅŸtÄ±r” sözleri üzerinden kadÄ±nlarÄ± statüye baÄŸladÄ±lar.

2012’de de ÅŸiddete karÅŸÄ± kapsamlÄ± bir yasa çÄ±karma çalÄ±ÅŸmlarÄ± sÄ±rasÄ±nda KHK ile bakanlÄ±ÄŸÄ± Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±p kadÄ±n bakanlÄ±ÄŸÄ± fikrinden tamamen vazgeçtiler.

Bugün gelinen noktaya ise faÅŸizm diyoruz. ÇalÄ±ÅŸma Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ± ise bir ertime operasyonu. Bu bakanlÄ±ÄŸÄ±n içinde kadÄ±nlar iyice unutturulmaya, yok edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. “Bu konuda ben bir ÅŸey yapmayacaÄŸÄ±m” diyorlar. KadÄ±nlarÄ±n kendi çizdikleri çerçevede rol almasÄ± üzerinden cinsiyet tanÄ±mlamalarÄ± var ve bunu en yüksekten dile getirdiler.

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank kimdir?

YENÄ° BAKANIN ‘KADIN MESELESÄ°NE KATKISI NE OLACAK?’ BÄ°LMÄ°YORUZ

ÇalÄ±ÅŸma sosyal PolitikalarÄ± ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen Zehra zümrüt Selçuk’a gelecek olursak, iktidarÄ±n çok uzun zamandÄ±r kendi kadÄ±n örgütlerini kurma yönünde giriÅŸimleri oldu. Uzun süredir de KADEM’le çalÄ±ÅŸÄ±yordu. KADEM doÄŸrudan hükümet kuruluÅŸu gibi davranÄ±yordu. YaptÄ±klarÄ± ÅŸeyi ÅŸimdi daha görünür kÄ±lmÄ±ÅŸlar. Yeni Bakan Ankara KADEM temsilcisi. Ä°yi eÄŸitim almÄ±ÅŸ, genç bir kadÄ±n olabilir, ancak ‘KadÄ±n meselesindeki bakÄ±ÅŸÄ± ne, oraya ne kadar katkÄ±sÄ± olacak?’ bunu söylemek mümkün deÄŸil. KADEM üzerinden deÄŸerlendirme yapmamÄ±zÄ± bekliyorlarsa da KADEM’in bir kadÄ±n örgütü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz.

CHP ve HDP yeni kabineyi yorumladÄ±: Hanedan A.Åž.

TÜSÄ°AD’DAN BAÅžARI AÇIKLAMASI

TÜSÄ°AD, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemine geçiÅŸ ile ilgili bir açÄ±klamada bulundu. YazÄ±lÄ± olarak yapÄ±lan açÄ±klamada; “Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, baÅŸta Merkez BankasÄ± olmak üzere denetleyici kurullarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, AB’ye uyum sürecinin hÄ±zlanmasÄ±, çaÄŸdaÅŸ bir eÄŸitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkÄ±nma politikalarÄ± son derece önemlidir. Bu konular baÅŸta olmak üzere; ülkemizi ileriye taÅŸÄ±yacak tüm alanlarda yeni yönetime baÅŸarÄ±lar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZÄ°)

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 12:49

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