CHP ve HDP yeni kabineyi yorumladÄ±: Hanedan A.Åž.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay ve HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen ve Emekli Gazeteci Rahmi YÄ±ldÄ±rÄ±m yeni kabineyi Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

Meltem AKYOL

UÄŸur ZENGÄ°N

Ä°stanbul

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n yemin etmesi sonrasÄ± açÄ±klanan yeni kabinenin yankÄ±larÄ± sürüyor.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay, yeni kabin için ‘müsteÅŸarlar heyeti’ tanÄ±mlamasÄ± yaptÄ±. “Hazine ve maliyenin cumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n damadÄ±na baÄŸlanmasÄ± bir hanedan görüntüsü algÄ±sÄ± yaratÄ±yor” diyen Altay, Soylu’nun Ä°çiÅŸleri BakanÄ± olmasÄ±nÄ± ise “içeride fiili istibdati yönetim mantÄ±ÄŸÄ±yla devleti idare edecekler” ÅŸeklinde yorumladÄ±. Altay, buna karÅŸÄ± muhalefet partileri ve halkla birlikte mücadele edeceklerini vurguladÄ±.

HDP Grup BaÅŸkan Vekili Ayhan Bilgen ise “dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ±, hedef gösterici politikanÄ±n süreceÄŸi” ÅŸeklinde yorumladÄ±.

TSK’dan Re’sen Emekli Gazeteci Rahmi YÄ±ldÄ±rÄ±m ise Akar’Ä±n Milli Savunma BakanÄ± olmasÄ±nÄ± Akar’Ä±n ErdoÄŸan’la yaptÄ±ÄŸÄ± kader birliÄŸinin devamÄ± olarak yorumladÄ±. Akar konusunda 15 Temmuz gecesinden, ordu içindeki ‘FETÖ’cü yapÄ±lanmaya kadar pek çok konuda soru iÅŸaretleri olduÄŸunu söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, “15 Temmuz gecesindeki rolüyle ilgili olarak TBMM’ye gidip hesap vermekten kaçÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

15 TEMMUZ’DAN GÜL’ÜN BAHÇESÄ°NE...

ErdoÄŸan’Ä±n önceki gün açÄ±klanan yeni kabinesinde damadÄ± Berat Albayrak, baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Mustafa Varank, kÄ±zÄ± Sümeyye ErdoÄŸan’Ä±n yöneticisi olduÄŸu KadÄ±n ve Demokrasi VakfÄ±’nÄ±n (KADEM) Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk ve ErdoÄŸan ile belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminden beri birlikte çalÄ±ÅŸan Fatih Dönmez de yer aldÄ±. Yeni kabinenin en çok konuÅŸulan isimleri ise Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen Hulusi Akar ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen Süleyman Soylu oldu. 15 Temmuz’da rehin alÄ±nan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar’Ä± o süreçte ErdoÄŸan da eleÅŸtirmiÅŸti. Akar son olarak adÄ± ‘muhalefetin adayÄ±’ olarak geçen 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül’ün ofisine ErdoÄŸan’Ä±n o zamanki danÄ±ÅŸmanÄ± Ä°brahim KalÄ±n ile birlikte inmiÅŸ ve bu ‘ziyaret’ çok konuÅŸulmuÅŸtu. Akar’Ä±n Gül’ün daylÄ±ÄŸÄ±na mani olmak için gönderildiÄŸi iddia edilmiÅŸ ancak açÄ±klamalarda bu görüÅŸmenin ‘ziyaret’ amaçlÄ± olduÄŸu iddia edilmiÅŸ.

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HDP’YE TEHDÄ°T CHP’YE YASAK

Yeni Kabine’de yeniden Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± görevi verilen Süleyman Soylu, “Çözüm Süreci”nde hükümet heyetinde yer alan dönemin Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Efkan Ala’nÄ±n yerine getirilmiÅŸti. Soylu, DYP ve ANAP’Ä±n birleÅŸmesi ile kurulan Demokrat Parti’nin Mehmet AÄŸar’dan somnraki genel baÅŸkanÄ± olmuÅŸtu. Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ±yken AKP’ye demediÄŸini bÄ±rakmayan Soylu daha sonra AKP’ye geçti, milletvekili ve ardÄ±ndan da bakan oldu. Soylu seçim sonrasÄ± HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan’Ä± tehdit etmesi ve tüm valiliklere talimat göndererek CHP’lilerin yaÅŸamÄ±nÄ± yiteren askerlerin canazesine alÄ±nmamasÄ±nÄ± istemesi ile de çok konuÅŸuldu.

ERDOÄžAN DEVLETÄ° ÅžÄ°RKETLEÅžTÄ°RÄ°YOR

CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay ve HDP Grup BaÅŸkan Vekili Ayhan Bilgen ile TSK’den Re’sen Emekli Gazeteci Rahmi YÄ±ldÄ±rÄ±m yeni kabineyi gazetemize deÄŸerlendirdi.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Ä°stanbul Milletvekili Engin Altay: Kabineden çok müsteÅŸarlar heyeti demek daha doÄŸru. Bununla beraber Ak Parti’nin siyasi kadrolarÄ±nÄ±n yürütme organÄ±ndan tasfiye edildiÄŸini söylemek mümkün. Siyasi kadrodan çok özel ve aile hukukuna dayalÄ± bir kadro görüntüsü veriyor. Hazine ve maliyenin cumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n damadÄ±na baÄŸlanmasÄ± bir hanedan görüntüsü algÄ±sÄ± yaratÄ±yor. Kabineden çok belki OsmanlÄ±’daki divanÄ± çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. BakanlarÄ±n atama yetkisi büyük oranda budanmÄ±ÅŸ. En alt düzeydeki yöneticileri bile cumhurbaÅŸkanÄ± atayacak. Bakanlar, bakanlÄ±ktan çok müsteÅŸarlÄ±k yapacaklar. ErdoÄŸan devleti ÅŸirketleÅŸtiriyor ama devlet çürüyor. ErdoÄŸan’Ä±n Soylu’yu almasÄ± içeride fiili istibdati yönetim mantÄ±ÄŸÄ±yla devleti idare edecekler. Devlete ve ErdoÄŸan’a karÅŸÄ± olan herkesin ensesinde devletin sopasÄ± hissedilecek. Tabii biz bunlara geçit vermeyeceÄŸiz. Her türlü mücadeleyi vereceÄŸiz. Süleyman Soylu’nun tek düÅŸüncesi var ErdoÄŸan’a yaranmak. Bence iç barÄ±ÅŸ bakÄ±mÄ±ndan tehlikeli bir unsur haline geldi. Hulusi Akar ile ilgili tek cümlem var, dün devlet memuruydu bugün de devlet memuru. CHP, öncelikle OHAL KHK’leri, yetki kanunu çerçevesindeki KHK’ler ve CumhurbaÅŸkanÄ± kararnamelerini mercek altÄ±na alacaÄŸÄ±z. Bununla ilgili hem Meclis hem Anayasa Mahkemesi süreçlerinde takipçisi olacaÄŸÄ±z ve mücadelesini vereceÄŸiz. Kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tesisinde meclisteki partiler ve halkÄ±mÄ±zla sürekli temas içinde olacaÄŸÄ±z.”

BÄ°LGEN: DIÅžLAYICI, HEDEF GÖSTERÄ°CÄ° POLÄ°TÄ°KA SÜRECEK

HDP Grup BaÅŸkan Vekili Ayhan Bilgen: Kabinenin bütününde görülen deÄŸiÅŸim sadece özel sektörün ve sermayenin hükümetin içine, devlet yönetimine taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±. Ama belli ki demokratikleÅŸme, hukuk, adalet, içiÅŸleri gibi alanlarda hiçbir deÄŸiÅŸiklik yaÅŸanmayacak. AynÄ± konsept devam edecek. Genelkurmay baÅŸkanÄ±nÄ±n Milli Savunma BakanÄ± olmasÄ±, Ä°çiÅŸleri bakanÄ±nÄ±n aynen devam ediyor olmasÄ± bunun çok somut göstergeleri. Biz, özellikle bakan olmanÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸÄ±p, doÄŸrudan doÄŸruya nefret söylemi kullanan, partimizi hedef alan yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n bir biçimde ödüllendirildiÄŸini düÅŸünüyoruz. Bu tavÄ±r, bundan sonra bir kiÅŸisel yaklaÅŸÄ±m olarak okunmayacak. Hükümetin bundan sonra bir bütün olarak cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bu yaklaÅŸÄ±mÄ±, bu tavrÄ±, kabul edilemez dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± hedef gösterici politikayÄ± sürdüreceÄŸinin bir göstergesi olarak görebiliriz.

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ERDOÄžAN’LA YAPTIÄžI KADER BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ°N MÜKAFATI

TSK’dan Re’sen Emekli Gazeteci Rahmi YÄ±ldÄ±rÄ±m: Hulusi Akar TSK tarihindeki en tartÄ±ÅŸmalÄ± Genelkurmay baÅŸkanÄ±dÄ±r. Bunu Kenan Evren’i ayrÄ± tutarak söylüyorum. Cumhuriyetin en kanlÄ± darbe giriÅŸiminin Genelkurmay baÅŸkanÄ±dÄ±r ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± olarak kanlÄ± darbe giriÅŸiminin ne kadar karÅŸÄ±sÄ±nda ne kadar yanÄ±nda olduÄŸu belirisizdir. 2013’te Karakuvvetleri komutanÄ± olmuÅŸtur. AK Parti döneminde TSK içerisinde ulusalcÄ± kadrolara yönelik, sonradan iktidar tarafÄ±ndan ‘’kumpas’’ olarak nitelendirilen operasyonlarÄ± yönetmiÅŸtir. Keza 15 Temmuz gecesi ülkeyi kana bulayan FETÖ’cü katillerin çok büyük bir bölümü Hulisi Akar’Ä±n Kara kuvvetleri komutanÄ± ve Genelkurmay baÅŸkanÄ± olduÄŸu yÄ±llarda kilit noktalara getirilmiÅŸtir. En yüksek düzeydeki komutan olarak, kendi özel kalemi de dahil olmak üzere karargahÄ±nÄ± darbeci askerlerle doldurmuÅŸtur. MÄ°T müsteÅŸarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede darbe analizi yapmÄ±ÅŸ olmasÄ±na karÅŸÄ±n genel alarm vermemiÅŸtir. 15 Temmuz gecesindeki rolüyle ilgili olarak TBMM’ye gidip hesap vermekten kaçÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Burada darbeci cemaate yönelik olarak ‘’Ne istediler de vermedik?’’ diyen ErdoÄŸan ile kader birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Zaten Genelkurmay baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde de bir askerden çok siyasetçi gibi davranmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun en bariz örneÄŸi; s askeri helikopterle aday adaylarÄ± arasÄ±nda ismi geçen Abdullah Gül’e gitmiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Bu kader birliÄŸinin devamÄ± olarak da bu gün Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’na getirilmiÅŸtir.

Ã‡alÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk kimdir?

Milli Savunma BakanÄ± olan Hulusi Akar kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 09:13

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