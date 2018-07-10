ODTÃœ'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

ODTÃœ'de 'Tayyipler Alemi karikatÃ¼rÃ¼' pankartÄ±ndan dolayÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ODTÜ 2018 Diploma Töreni'nde “Tayyipler Alemi” karikatürü pankartÄ±ndan dolayÄ± "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret" suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan 4 ODTÜ öÄŸrencisi ve 1 baskÄ±evi çalÄ±ÅŸanÄ± tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ODTÜ öÄŸrencileri ise forumda bir araya gelerek gözaltÄ±nda tutulan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

NE OLMUÅžTU?

ODTÜ’de 6 Temmuz'da gerçekleÅŸen diploma töreninde "Tayyipler Alemi" karikatürünü pankart olarak taÅŸÄ±yan 3 öÄŸrenci, 7 Temmuz günü "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret" suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 8 Temmuz'da da pankartÄ± hazÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartÄ± bastÄ±ÄŸÄ± öne sürülen Åž.D. Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

TUTUKLAMA TALEBÄ°YLE MAHKEMEYE SEVK EDÄ°LDÄ°LER

Ä°ÅŸlemleri tamamlanan 5 kiÅŸi, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

REKTÖR PROTESTOSUNDAN KONSEY BAÅžKANI GÖZALTINA ALINMIÅžTI

Törende ayrÄ±ca ODTÜ Rektörü VerÅŸan Kök de protesto edilmiÅŸti. Bunun üzerine öÄŸrencilere özel güvenlik görevlileri saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. ÖÄŸrencilerin ailelerinin de tepki gösterdiÄŸi olaya iliÅŸkin öÄŸrencilere soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu kapsamda ODTÜ ÖÄŸrenci Temsilcileri Konseyi BaÅŸkanÄ± Özgür Mehmet Gür 8 Temmuz'da evi basÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Gür 9 Temmuz günü serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÃœ'de 'ErdoÄŸan karikatÃ¼rÃ¼ pankartÄ±' gÃ¶zaltÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 20:30

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