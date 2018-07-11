Ã–lÃ¼mden dÃ¶nen hastayÄ± alelacele tutukladÄ±lar!

Yedikule GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± Hastanesiâ€™nde tedavi gÃ¶ren Ä°brahim KoÃ§er, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n hastane yÃ¶netimine baskÄ±sÄ± sonucu taburcu edilerek tutuklandÄ±.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Bölgede yaÅŸanan sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ± protesto etmek için 12 AralÄ±k 2015’te Batman’da düzenlenen basÄ±n açÄ±klamasÄ±na katÄ±lan Ä°brahim Koçer, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adÄ±na suç iÅŸleme” suçundan 4 yÄ±l 7 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi’nin kararÄ± onamasÄ±ndan bir ay önce trafik kazasÄ± geçiren ve tedavisi Yedikule GöÄŸüs HastalÄ±klarÄ± Hastanesi’nde sürdürülen Koçer’in bir an evvel ilgili birimlere teslim edilmesi için savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan hastane yönetimine baskÄ± yapÄ±ldÄ±. BaskÄ± sonucu Koçer taburcu edilerek tutuklandÄ±.

Batman’da 12 AralÄ±k 2015’te bölgede yaÅŸanan sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ± protesto etmek için düzenlenen basÄ±n açÄ±klamasÄ±na katÄ±lan Ä°brahim Koçer, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 13 günlük gözaltÄ± sürecinden sonra savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lan Koçer, basÄ±n açÄ±klamasÄ±na toplumsal duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan ötürü katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kimseden talimat almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Koçer sorgusunda devamla, “AçÄ±klama sürerken ortam birdenbire gerginleÅŸti. Polis müdahalesine maruz kaldÄ±k. Polis su ve plastik mermi sÄ±ktÄ±. O korku ile ben sokaÄŸÄ±n içine girdim. O telaÅŸ ve panik ile yerden iki tane taÅŸ aldÄ±m. Ama taÅŸÄ± kimseye atmadÄ±m.” dedi. SavcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lan Koçer hakkÄ±nda “örgüt propagandasÄ± yapmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adÄ±na suç iÅŸleme, görevi yaptÄ±rmamak için direnme, kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve yürüyüÅŸlere silah veya aletlerle katÄ±larak ihtara raÄŸmen kendiliÄŸinden daÄŸÄ±lmama” iddialarÄ±yla dava açÄ±ldÄ±. Batman 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n 1 Nisan 2016’daki karar duruÅŸmasÄ±nda mahkeme Koçer’e “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adÄ±na suç iÅŸlemekten” 4 yÄ±l 7 ay hapis cezasÄ± verdi.

8 AMELÄ°YAT GEÇÄ°RDÄ°, 49 GÜN UYUTULDU

Ä°nÅŸaat iÅŸçisi olan Koçer 15 Mart’ta Çorlu’da trafik kazasÄ± geçirdi. Yedikule GöÄŸüs HastalÄ±klarÄ± ve GöÄŸüs Cerrahisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nde tedavi altÄ±na alÄ±nan Koçer, beyin kanamasÄ± sebebiyle 49 gün boyunca uyutuldu. Toplamda 8 ameliyat geçiren Koçer’in boÄŸazÄ±nda açÄ±lan delik 15 gün önce geçirdiÄŸi son ameliyatla kapatÄ±ldÄ±. Koçer’in ailesi ve avukatlarÄ± da kararÄ± YargÄ±tay’a taÅŸÄ±dÄ±. YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi 11 Nisan 2018’de verdiÄŸi kararÄ±nda, “Ä°ncelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiÅŸ olduÄŸundan, sanÄ±ÄŸÄ±n yerinde görülmeyen temyiz itirazlarÄ±nÄ±n reddiyle” hükmü onadÄ± ve cezanÄ±n infazÄ± için yakalama kararÄ± çÄ±kardÄ±. Öte yandan yapÄ±lan GBT kontrolünde Koçer’in aramasÄ± olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine hastaneye Terörle Mücadele Polisleri gönderildi. Koçer’in ailesi, polislerin hastane odasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nda beklediÄŸini, kapÄ±dan sürekli kontrol ettiklerini ve baÅŸhekime tedavinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± için baskÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. YapÄ±lan baskÄ± sonucu Koçer, hastaneden taburcu edildi ve tutuklanmak üzere BakÄ±rköy Adliyesi’ne götürüldü. Koçer tutuklanarak Metris 1 No’lu T tipi Cezaevi’ne gönderildi.

‘YANGINDAN MAL KAÇIRIR GÄ°BÄ° YARGILAMA’

Koçer’in dosyasÄ±na YargÄ±tay aÅŸamasÄ±nda taraf olan Avukat Mehmet Ekici de yargÄ±lama sÄ±rasÄ±ndaki hukuksuzluklara dikkat çekti. YargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda avukat atanmamasÄ±nÄ±n dosyadaki en önemli hukuksuzluk olduÄŸunu kaydeden Ekici, “Ä°brahim Koçer yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±lla yargÄ±lanmasÄ±na raÄŸmen yargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda avukat atanmadÄ±. Bu Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aÄŸÄ±r bir hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ktÄ±r. Ailenin durumu kötü olduÄŸu için özel bir avukat tutamamÄ±ÅŸ. Sadece soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda savcÄ±lÄ±kça atanan ve ifadesine giren bir avukat var ama kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda bir avukatÄ± yok. YargÄ±lama 2 celsede karara baÄŸlanÄ±yor. Mahkeme yangÄ±ndan mal kaçÄ±rÄ±r gibi yargÄ±lÄ±yor. Ä°lkinde ifadesi alÄ±nan Koçer karar celsesinde hazÄ±r bile deÄŸil. 2 celsede toplamda 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± veriyor. Dosya YargÄ±tay’a gittikten sonra taraf olduk. YaklaÅŸÄ±k 38 sayfadan ibaret Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) kararlarÄ±, YargÄ±tay kararlarÄ±, yerel ve ulusal birçok mahkemenin vermiÅŸ olduÄŸu kararlarÄ± da dosyamÄ±za eklememize raÄŸmen YargÄ±tay, hiçbirini deÄŸerlendirme konusu dahi etmeden bütün hukuksuzluklarÄ± onadÄ± ve dosyayÄ± Batman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na tekrar gönderdi. SavcÄ±lÄ±k onanma kararÄ±na binaen Koçer hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±kardÄ±.” dedi. Koçer’in avukatÄ± Mehmet Ekici, Koçer’in doktorlarÄ± hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 19:15

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