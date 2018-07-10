FotoÄŸraf: RaÅŸit AydoÄŸan/AA
S&P'den kabine yorumu: YakÄ±ndan izliyoruz, kanaat iÃ§in erken
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu S&P Globalâ€™den yeni kabine yorumu: Karar verme mekanizmasÄ±nÄ±n giderek daha merkezi hale geldiÄŸi aÃ§Ä±k.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu S&P Global’den Türkiye’de dün geçilen yeni sisteme dair bir deÄŸerlendirme geldi. Kurumun üst düzey analistlerinden Frank Gill, Reuters ajansÄ±na açÄ±klamasÄ±nda “Türkiye’yi yakÄ±ndan izlediklerini” söyledi.
‘KARAR VERME MEKANÄ°ZMASI MERKEZÄ°LEÅžÄ°YOR’
Gill, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n damadÄ± Berat Albayrak’Ä±n Maliye ve Hazine BakanÄ± olarak atanmasÄ±na dair yorumunda, “Yeni bakanlÄ±k atamalarÄ± konusunda bir kanaate varmak için biraz erken fakat Türkiye’de karar verme mekanizmasÄ±nÄ±n giderek daha merkezi hale geldiÄŸi de açÄ±k”ifadelerini kullandÄ±.
‘TÜRKÄ°YE’DE KURUMLAR ARTIK BAÄžIMSIZ DEÄžÄ°L’
“Kurumlar baÄŸÄ±msÄ±z olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, genellikle siyasi olmayan bir düzeyde teknik kararlar alabilen güçlü bir kamu hizmetiniz olur” olur diyen Gill, bu durumun artÄ±k Türkiye için geçerli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
‘OHAL’Ä° YAKINDAN Ä°ZLÄ°YORUZ’
Gill, “OHAL konusundaki politikanÄ±n, genel mali duruÅŸun ne olacaÄŸÄ±nÄ± yakÄ±ndan izliyoruz. Kredi garantisi programÄ± daha da geniÅŸletilecek mi? Ve, bankalarÄ±n fonlama kapasitesinin çok yorulduÄŸunu hissediyoruz; bu durumda büyüme nereden gelecek?” dedi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 18:56