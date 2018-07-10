TEM Seyrantepe-Hasdal yÃ¶nÃ¼nde trafik kazasÄ±: 4 yaralÄ±

TEM Seyrantepe-Hasdal yönünde 8 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ± meydana geldi. Kazada 4 kiÅŸi yaralandÄ±. Olay yerine çok sayÄ±da polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi. YaralÄ±lar ambulansla çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle kapatÄ±lan 3 ÅŸerit Hasdal yönünde uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸmasÄ±na yol açtÄ±. Kaza yapan araçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yolun açÄ±lmasÄ±yla trafik normale döndü. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 19:04

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