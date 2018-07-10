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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 17:23
ODTÃœ yemekhanesinde Ã§atal-kaÅŸÄ±klÄ± eylem
ODTÃœ'lÃ¼ler, mezuniyet tÃ¶renindeki gÃ¼venlik ÅŸiddetini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen ve ekipmanlarÄ±na el konulan Medya TopluluÄŸu'na destek iÃ§in ses Ã§Ä±karma eylemi yaptÄ±.
ODTÜ öÄŸrencileri, mezuniyet töreninde çektiÄŸi görüntüler nedeniyle ekipmanlarÄ±na el konulan ODTÜ Medya TopluluÄŸu'na yemekhanede ses çÄ±karma eylemi ile destek verdi.
ODTÜ mezuniyet töreninde rektörü protesto eden öÄŸrencilere yönelik özel güvenlik saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± görüntüleyen ODTÜ Medya TopluluÄŸu'nun ekipmanlarÄ±na üniversite yönetimi tarafÄ±ndan el konuldu. “Görüntüler okulu küçük duruma düÅŸürüyor” gerekçesiyle yapÄ±lan el koymaya karÅŸÄ±ÅŸ öÄŸrenciler yemekhanede eylem yaptÄ±. Üniversite yemekhanesinde ses çÄ±karma eylemi yapan öÄŸrenciler, çatal ve kaÅŸÄ±klarla ritim tutarak el koyma cezasÄ±na tepki gösterdi. (Ankara/EVRENSEL)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 17:23
ODTÃœ Medya TopluluÄŸu'nun ekipmanlarÄ±na el koydular
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