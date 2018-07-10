AÄŸabeyi kas hastalÄ±ÄŸÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybeden Mert, ilik nakli bekliyor

16 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ± Ãœmit'i kas hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaybeden Bayram ailesi, ilik kanserine yakalanan 11 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ± Mert iÃ§in uygun donÃ¶r arÄ±yor.

Mustafa KANLI

Antep’te, geçen yÄ±l 16 yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ±nÄ± kas erimesi hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaybeden Bayram ailesi, ilik kanserine yakalanan 11 yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ± Mert için uygun donör arÄ±yor. Anne Zümeyra Bayram, Mert’i de kaybetmek istemediÄŸini söyledi.

Gaziantep’te, 5 çocuklarÄ± bulunan Zumeyra-Faysal Bayram çiftinin büyük oÄŸullarÄ± Ümit, geçen yÄ±l 16 yaÅŸÄ±ndayken kas erime hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ailenin acÄ±sÄ± dinmeden bu kez 11 yaÅŸÄ±ndaki Mert’e ilik kanseri teÅŸhisi konuldu. Mert’e uygun ilik bulmak için aile ve akrabalarÄ± seferber oldu, ancak donör bulunamadÄ±. Faysal Bayram’Ä±n, hamallÄ±k yaparak geçindirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aile, küçük Mert’e ilik nakli için baÄŸÄ±ÅŸ bekliyor.

‘MERT’Ä° DE KAYBETMEK Ä°STEMÄ°YORUM’

ÇocuklarÄ±na 8 ay önce de ilik kanseri teÅŸhisi konulduÄŸunu söyleyen anne Zümeyra Bayram, Ümit’i kaybettiÄŸini ama Mert’i kaybetmek istemediÄŸini belirterek ÅŸöyle dedi: “Sürekli Ankara’ya gidip geliyoruz. Maddi durumumuz iyi deÄŸil. Aileden ve akrabalardan Mert’e uygun bir ilik bulunamadÄ±. Bir an önce bulunmasÄ± lazÄ±m. 5 çocuÄŸum vardÄ± en büyük çocuÄŸum Ümit kas hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ± ve geçen sene vefat etti. Maddi durumumuz olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± büyük oÄŸlumuzu hastanelere götürme imkanÄ±mÄ±z olmadÄ± ve kaybettik. Mert’i de kaybetmek istemiyoruz.”

‘BÄ°R AN ÖNCE BULUNMASI LAZIM’

Anne Bayram, “Doktorlar iliÄŸin bir an önce bulunmasÄ± gerektiÄŸini söylüyor” diyerek, “Sürekli öksürüyor, yemeÄŸine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sürekli yanÄ±mda uyutuyorum. Burnu gece olsun gündüz olsun kanÄ±yor. Sürekli birimizin yanÄ±nda olmasÄ± lazÄ±m. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmasÄ± ÅŸu anda yasak.”

‘HASTALIÄžIM GEÇSÄ°N Ä°STÄ°YORUM’

Kötü bir durumda olduÄŸunu ve kendini kötü hissettiÄŸini ifade eden Mert Bayram ise “Annemin yanÄ±nda yatÄ±yorum. Nefes darlÄ±ÄŸÄ±m oluyor, geceleri sürekli öksürüyorum. Fazla dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamÄ±yorum, arkadaÅŸlarÄ±mla oynayamÄ±yorum. ArtÄ±k ben de normal bir insan olmak istiyorum. HastalÄ±ÄŸÄ±m geçsin istiyorum. Bana yardÄ±m elinin uzatÄ±lmasÄ±n bekliyorum” diye konuÅŸtu. (Antep/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 17:08

www.evrensel.net