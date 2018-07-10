Trump-Putin buluÅŸmasÄ± Ã¶ncesi Helsinkiâ€™de gÃ¶steri hazÄ±rlÄ±klarÄ±

Finlandiyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Helsinkiâ€™de Donald Trump ve Vladimir Putinâ€™in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Ã¶ncesi protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlenecek.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Rusya Fedarasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’in Finlandiya’nÄ±n baÅŸkenti Helsinki’de gerçekleÅŸtirecekleri görüÅŸme nedeniyle baÅŸkentte bir kaç gösteri düzenlenecek.

Simdiye kadar deÄŸiÅŸik örgütlenme ve gruplar, 5 ayrÄ± gösteri izni için polise baÅŸvuruda bulundu. En büyük gösterinin yazar ve araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ‘Ä°nsan HaklarÄ± için Helsinki’ örgütlenme tarafÄ±ndan düzenleneceÄŸi tahmin ediliyor.

Finlandiya Ulusal Haber AjansÄ± Yle ve günlük yayÄ±mlanan Hbl gazetesinde açÄ±klamalarda bulunan örgütün yöneticilerinden Katri Ylinen, gösterilerinin ABD ve Rusya karÅŸÄ±tÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Trump ve Putin’in buluÅŸtuklarÄ±nda ele almadÄ±klarÄ± insan haklarÄ± ve azÄ±nlÄ±klarÄ±n haklarÄ± ve basÄ±n özgürlüÄŸünü gündeme getirmek istiyoruz” dedi.

Düzenleyecekleri gösteriye 10 bini aÅŸkÄ±n kiÅŸinin katÄ±lacaÄŸÄ± öngörüsünde bulunan Ylinen, gösteride ayrÄ±ca demokrasi ve iklim sorunlarÄ±nÄ± ele alacaklarÄ±nÄ± da ifade ettikten sonra “Ä°kili görüÅŸmelerin daha fazla taraflar arasÄ±nda yapÄ±lacak görüÅŸmeler kadar deÄŸerli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Biz demokrasinden yanayÄ±z” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Helsinki ÇaÄŸrÄ±sÄ±, gösteriyi zirvenin yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Temmuz günü yapmayÄ± planlÄ±yordu, ancak katÄ±lÄ±mÄ±n daha fazla olmasÄ± için gösteriyi bir gün öncesine Pazar gününe aldÄ±.

ABD ve Rusya yanlÄ±sÄ± gruplarda, iki liderin görüÅŸmesi nedeniyle gösteri yapacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Finlandiya’da yaÅŸayan RuslarÄ± örgütleyen Rus-Fin DerneÄŸi (Rufi), Finlandiya’daki Rus fobisi ve Ruslara yönelik nefret söylemlerine karÅŸÄ± barÄ±ÅŸ için gösteri düzenleme kararÄ± aldÄ±.

YABANCI KARÅžITLARI TRUMP’I HAVAALANINDA KARÅžILAYACAK

ABD yanlÄ±sÄ± gruplar da, Trump’a destek vermek için hareketlendi. Parlamentoda temsil edilen göçmen karÅŸÄ±tÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti Gerçek Finliler’in üyelerinden Markus Bunders, ‘Helsinki Trump’Ä± seviyor’ adlÄ± bir Facebook grubu oluÅŸturdu.

KÄ±sa süre içinde 1200 kiÅŸinin üye olduÄŸu grup, gösteri yapmayacaÄŸÄ±nÄ± ancak Trump’a destek için cadde ve sokaklarda olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Kendisinin Gerçek Finli partisi üyesi olduÄŸunu ancak düzenleyecekleri etkinliklerin partiyle iliÅŸkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Bunders, Facebook gruplarÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da ilgiyle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ABD’deki büyük medya aktörlerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n kendileriyle söyleÅŸi yapma talebinde bulunduklarÄ±nÄ± söyledi.

Grup, Trump’Ä± havaalanÄ±nda ABD ve Finlandiya bayraklarÄ±yla karÅŸÄ±layacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Hükümet ortaÄŸÄ± Ulusal Koalisyon Partisi’nin (Samlingspartiet) gençlik örgütü de gösteri yapmak için polise müracaat etti. Örgütün baÅŸkanÄ± Henrik Vuornos, Trump ve Putin’in politikalarÄ±nÄ±n kötü olduÄŸunu ve Trump’Ä±n ticaret politikasÄ±nÄ±n Finlandiya’ya zarar verdiÄŸini söyledi.

Åžimdiye kadar gösteri için 5 ayrÄ± grubun baÅŸvuruda bulunduÄŸunu söyleyen Helsinki Emniyet MüdürlüÄŸü BasÄ±n Åžefi Juha Hakola, gösterilere katÄ±lacak kiÅŸilerinin sayÄ±sÄ±nÄ± tahmin etmenin güç olduÄŸunu ancak gösteriler nedeniyle olay veya çatÄ±ÅŸmalarÄ±n çÄ±kmasÄ±ndan kaygÄ±lanmalarÄ± için bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Finlandiya’da yasalar 6 saat önceden haber vermek kaydÄ±yla herkesin gösteri yapma hakkÄ±nÄ± güvence altÄ±na alÄ±yor. Polis, 16 Temmuz’a kadar yeni gösteri baÅŸvurularÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 17:04

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