Hasankeyfâ€™te yÄ±kÄ±m seÃ§im sonrasÄ± hÄ±zlandÄ±

IlÄ±su BarajÄ± nedeniyle sular altÄ±nda kalacak olan 12 bin yÄ±llÄ±k tarihe sahip Hasankeyfâ€™te seÃ§imleri iÃ§in durdurulan yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yeniden baÅŸladÄ±.

Ä°nÅŸa edilen IlÄ±su BarajÄ± nedeniyle sular altÄ±nda kalacak olan 12 bin yÄ±llÄ±k tarihe sahip Hasankeyf’te sürdürülen çalÄ±ÅŸmalarla doÄŸa ve tarih tahrip edilmeye devam ediliyor. 24 Haziran seçimleri nedeniyle bir süre durdurulan yÄ±kÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± yeniden baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Hasankeyf’teki tarihi açÄ±k hava müzesi yerini dev bir ÅŸantiyeye bÄ±rakÄ±rken, toplam 5 bin maÄŸaranÄ±n bulunduÄŸu ilçede maÄŸaralarÄ±n betonla kapatÄ±lma iÅŸlemi halen devam ediyor.

MAÄžARALAR KAPATILIYOR

Kimi tarihi eserlerin taÅŸÄ±nmasÄ± için belirlenen yeni alanlarda da yÄ±kÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Hasankeyf efsaneleri arasÄ±nda yer alan ve “Usta ve ÇÄ±raÄŸÄ±n Minareleri” diye adlandÄ±rÄ±lan Tarihi El RÄ±zk Camii ve Sultan Süleyman Camii minarelerinin taÅŸÄ±nma iÅŸlemleri yerine, taÅŸlar sökülüp taÅŸÄ±nacak. Son günlerde cami minarelerinin bulunduÄŸu alanda yapÄ±lan kazÄ±larda, minarelerin yÄ±kÄ±lma tehlikesine neden olacak ÅŸekilde faaliyet yürütüldüÄŸü gözlemlenirken, tarihi kalyondaki çalÄ±ÅŸmalarda ise restorasyonun bittiÄŸi alanlarÄ±n üstüne beton döküldü.

CANLILARIN YAÅžAM ALANLARI YOK OLUYOR

Dicle Nehri yataÄŸÄ± ve tarihi bölgenin taÅŸ ve betonla doldurulmasÄ± nedeniyle ise doÄŸadaki canlÄ±larÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± da tehlike altÄ±na girdi.

‘MÜCADELEYE KATKI BEKLÄ°YORUZ’

Hasankeyf YaÅŸatma GiriÅŸimi Sözcüsü RÄ±dvan Ayhan, geleceÄŸe sahip çÄ±kmak için tarihe sahip çÄ±kÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. “Tarihe sahip çÄ±kamayanlar geleceÄŸine de sahip çÄ±kamaz. Hasankeyf, sadece Hasankeyflilerin sorumluluÄŸunda deÄŸil, tüm dünya halklarÄ±nÄ±n mirasÄ±dÄ±r. Hasankeyf’te yapÄ±lan yÄ±kÄ±ma ses çÄ±karmak için yeterli muhalefet oluÅŸturmak önemlidir” diyen Ayhan, bu çevre ve tarih felaketine karÅŸÄ± verilen mücadeleye katkÄ± sunmalarÄ± için tüm kitle örgütlerine çaÄŸrÄ±da bulundu. (Batman/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 17:01

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