Tahliyesine izin verilmeyen Leyla GÃ¼venâ€™in duruÅŸmasÄ± yarÄ±n!

HDP Hakkari Milletvekili Leyla GÃ¼ven'in 46 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± yarÄ±n DiyarbakÄ±r'da gÃ¶rÃ¼lecek.

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkÄ±nda 46 buçuk yÄ±la kadar hapis istemiyle açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± yarÄ±n DiyarbakÄ±r 9’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Mahkemenin oy birliÄŸiyle aldÄ±ÄŸÄ± ancak itiraz üzerine “yok sayÄ±lan” tahliye kararÄ±nda Ä±srar edip etmeyeceÄŸi merakla bekleniyor.

Bölgede 800’e yakÄ±n sivil toplum örgütü ve siyasi partinin katÄ±lÄ±mÄ±yla 2007 yÄ±lÄ±nda DiyarbakÄ±r’da kurulan, kuruluÅŸundan günümüze kadar yürüttüÄŸü bütün demokratik ve siyasi faaliyetleri “yasa dÄ±ÅŸÄ±” ilan edilen Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) tutuklu EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± bugün DiyarbakÄ±r 9’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Güven, Afrin operasyonuna gösterdiÄŸi tepki, DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar ve basÄ±na verdiÄŸi demeçler nedeniyle 22 Ocak’ta DiyarbakÄ±r’daki evinde gözaltÄ±na alÄ±narak 31 Ocak’ta sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±.

TAHLÄ°YE VE TUTUKLAMA

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Güven'in HDP’den Hakkari milletvekili seçilmesi ardÄ±ndan avukatlarÄ±nÄ±n tutukluluÄŸuna yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz üzerine davaya bakan DiyarbakÄ±r 9’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 29 Haziran’da tahliye kararÄ± vermiÅŸti. Mahkeme, Güven’i milletvekili seçildiÄŸi için deÄŸil delillerin toplanmasÄ±nÄ± gerekçe göstererek tahliye etmiÅŸti. Bu karara raÄŸmen Güven cezaevinde tahliye edilmemiÅŸ, duruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n tahliye kararÄ±na karÅŸÄ± aynÄ± gün jet hÄ±zÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n sonucu beklenmiÅŸti. SavcÄ±lÄ±k itirazÄ±nÄ± inceleyen DiyarbakÄ±r 10’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Güven’in DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± olmasÄ±, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± faaliyetler ve kuvvetli suç ÅŸüphesini ileri sürerek, cezaevinde olan Güven hakkÄ±nda tutuklanmasÄ±na yönelik yakalama emri çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. Güven’in avukatÄ± Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, tutuklama kararÄ±na karÅŸÄ± bir üst mahkeme olan DiyarbakÄ±r 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz da reddedilmiÅŸti.

YarÄ±n görülecek davada, mahkemenin Güven hakkÄ±nda verdiÄŸi tahliye kararÄ±nda direnip direnmeyeceÄŸi merak konusu. (HABER MERKEZÄ°)

Leyla GÃ¼venâ€™in tutukluluk haline itiraz edildi

HDP'den milletvekili seÃ§ilen Leyla GÃ¼ven tahliye edilmedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 16:52

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