ElazÄ±ÄŸ Cezaevinde hak ihlalleri ve dayatma tam gaz sÃ¼rÃ¼yor

SÄ±k sÄ±k iÅŸkence, kÃ¶tÃ¼ muamele ve idarenin dayatmalarÄ± ile gÃ¼ndeme gelen ElazÄ±ÄŸ 2 Noâ€™lu YÃ¼ksek GÃ¼venlikli Cezaeviâ€™nde hak ihlalleri sÃ¼rÃ¼yor.

Uzun süredir iÅŸkence, kötü muamele ve idarenin dayatmalarÄ± ile gündemdeki yerini koruyan ElazÄ±ÄŸ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde hak ihlalleri sürüyor.

Siyasi tutuklulara yönelik askeri düzen ve kimlik dayatmasÄ±na karÅŸÄ± eylemler yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, dayatmalarÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulan cezaevinde, siyasi tutuklulara askerlerden, gardiyanÄ±na ve doktoruna kadar kimlik gösterilme dayatmasÄ± sürüyor. Siyasi tutuklulardan Mustafa Zorlucan yaÅŸadÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± ve hak ihlallerini gazetemize gönderdiÄŸi mektupla özetledi.

Ä°HLALE DÄ°RENMENÄ°N BEDELÄ°: CEZA!

Zorlucan’Ä±n mektubunda yer alan ifadeler ÅŸöyle: Kimlik dayatmasÄ±ndan dolayÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan bahsetmek istiyorum. Revire çÄ±kamÄ±yor, ilaç yazdÄ±rÄ±p alamÄ±yor, haliyle tedavi olamÄ±yoruz. Kimlik dayatmasÄ± iÅŸkenceye dönmüÅŸ durumda anlayacaÄŸÄ±n. 10 aydÄ±r bu uygulama devam ediyor. Hücremizden çÄ±kamÄ±yoruz. “Kimlik almazsanÄ±z çÄ±kamazsÄ±nÄ±z revire” deyip hücremizden dÄ±ÅŸarÄ± adÄ±m attÄ±rmÄ±yorlar. GörüÅŸ, telefon, kargo-koli, spor vs. hiçbir haktan yararlanamÄ±yor, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±mÄ±zda da iÅŸkenceye tabi tutuluyoruz. Bütün bu uygulamalara direndiÄŸimizde ise (ki direniÅŸimiz kimlikle çÄ±kmayacaÄŸÄ±mÄ±z beyanÄ±nda bulunmaktÄ±r) disiplin cezalarÄ±yla ödüllendiriliyoruz” Hiçbir haklarÄ±nÄ± kullanamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Zorlucan, sürekli mektup, iletiÅŸim, ziyaret yasaÄŸÄ± uygulamasÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

‘HAKKIMI ARADIM Ä°NFAZIM YANDI’

Zorlucan mektubunda, dayatmalarÄ± reddeden tutumundan dolayÄ± cezaevinde kalma süresinin uzadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor: “Åžu ana kadar 10’un üzerinde disiplin cezasÄ± aldÄ±m. AldÄ±ÄŸÄ±m, 1 ay ve 2 ay biçimindeki cezalarÄ±n toplamÄ± 1.5 yÄ±lÄ± buldu. Ä°nfazÄ±m da yanÄ±yor, 6-8 ay fazladan yatmama sebep oluyor anlayacaÄŸÄ±n”.

Hapishane yönetiminin keyfi uygulamalarla cezaevini 12 Eylül koÅŸullarÄ±nÄ± aratmaz duruma soktuÄŸunu belirten Zorlucan kamuoyu ile ÅŸu bilgileri paylaÅŸÄ±yor: “3-4 ay önce de askeri nizamda sayÄ±m dayatmasÄ± getirdiler. Bu saldÄ±rÄ± 1 hafta sürdü, tutsaklarÄ±n toplu direniÅŸiyle püskürtüldü. Vazgeçtiler. Bir hafta süren bu saldÄ±rÄ±da darp edilerek. Sürüklenerek, havalandÄ±rmaya zorla çÄ±karÄ±ldÄ±k. Suç duyurusunda bulunduk savcÄ±ya. SavcÄ± suçlu bizmiÅŸiz gibi bize soruÅŸturma açtÄ±. Sonucunu bekliyoruz, yargÄ±lanmaya biz gideceÄŸiz anlaÅŸÄ±lan”.

YaÅŸadÄ±klarÄ± hak ihlalleri karÅŸÄ±sÄ±nda kamuoyundan duyarlÄ±lÄ±k beklentisiyle sonlanan mektup ElazÄ±ÄŸ’da vazgeçildiÄŸi duyurulan dayatmalarÄ±n aynen sürdüÄŸünün kanÄ±tÄ±! (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 16:31

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