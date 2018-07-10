Hatay'da cansÄ±z bedeni bulunan Ufukâ€™un otopsi raporu aÃ§Ä±klandÄ±

Hatay'Ä±n Hassa ilÃ§esinde, 1 Temmuzâ€™da kaybolan ve 8 gÃ¼n sonra cansÄ±z bedeni bulunan 6 yaÅŸÄ±ndaki Ufuk Tatar'Ä±n otopsi raporu aÃ§Ä±klandÄ±.

Hatay'Ä±n Hassa ilçesinde, 1 Temmuz’da zihinsel engelli amcasÄ±yla kaynaktan içme suyu almaya gittiÄŸi Amanos DaÄŸlarÄ± eteklerinde kaybolan ve 8 gün sonra, kaybolduÄŸu yere yaklaÅŸÄ±k 4 kilometre uzaklÄ±kta ormanlÄ±k alanda cesedi bulunan Ufuk Tatar (6) dün topraÄŸa verildi. Tatar’Ä±n otopsi raporu da açÄ±klandÄ±. Tatar’Ä±n otopsisinde silah veya delici alet yaralanmasÄ± izine rastlanmadÄ±. Ä°lk bulgulara göre küçük çocuÄŸun kafatasÄ±nda parçalÄ± kÄ±rÄ±klar tespit edildi.

SORU Ä°ÅžARETLERÄ° VAR

Henüz 6 yaÅŸÄ±ndaki Ufuk Tatar’Ä±n Amanos DaÄŸÄ±’nÄ±n sarp kayalÄ±klarla kaplÄ± ve yetiÅŸkinlerin dahi zorlukla yürüyebildiÄŸi bölgesinde 4 kilometre mesafeyi nasÄ±l gittiÄŸi henüz aydÄ±nlatÄ±lamadÄ±. YaklaÅŸÄ±k 30 metre yüksekliÄŸinde Antum yamacÄ±ndan düÅŸme sonucu öldüÄŸü, düÅŸmeye baÄŸlÄ± morluklar olduÄŸu ileri sürülen cesedinin 2-3 günlük olduÄŸu deÄŸerlendirilirken Ufuk’un yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ±n 4 gün sürdüÄŸü tahmin ediliyor. SÄ±k ormanlÄ±kla kaplÄ± su kaynaÄŸÄ±ndan yönünü kaybedip, evi yerine kuzey doÄŸu istikametine gittiÄŸi tahmin edilen Ufuk’un, ailesine ulaÅŸma çabasÄ± sarf ettiÄŸi, bölgede yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürmek için bilinçsizce bulduÄŸu kaynaklardan su içtiÄŸi, bitkileri yemiÅŸ olabileceÄŸi ileri sürüldü. Aksi takdirde 4 gün daÄŸlÄ±k arazide yürümesinin mümkün olmayacaÄŸÄ± açlÄ±k ve susuzluk nedeniyle tükenmiÅŸlik sendromu yaÅŸamÄ±ÅŸ olabileceÄŸi, bu nedenle 4 kilometrelik mesafeyi kat edemeyeceÄŸi anlatÄ±lÄ±yor. (Hatay/DHA)

Hatay'da kaybolan 6 yaÅŸÄ±ndaki Ufuk Tatar'Ä±n cansÄ±z bedeni bulundu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 16:24

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