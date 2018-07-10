Watsons'daki Ã§Ä±plak aramaya sadece para cezasÄ± verildi

Watsons maÄŸazasÄ±nda Zuhal AkgÃ¼n ve maÄŸaza Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Semiha UÄŸur tarafÄ±ndan Ã§Ä±plak aramaya maruz kalmasÄ±na dair aÃ§Ä±lan davada karar Ã§Ä±ktÄ±.

Watsons maÄŸazasÄ±nda B.C.’nin maÄŸaza müdürü Zuhal Akgün ve maÄŸaza çalÄ±ÅŸanÄ± Semiha UÄŸur tarafÄ±ndan çÄ±plak aramaya maruz kalmasÄ±na dair açÄ±lan davada karar çÄ±ktÄ±. Mahkeme hakimi, tüm cezalarÄ± erteledi.

Ä°stanbul’un Eyüp ilçesindeki Vialand AVM Watsons’ta maÄŸaza müdürü ve AVM güvenlik görevlisinin çÄ±plak aramasÄ±na maruz kalan maÄŸaza çalÄ±ÅŸanÄ± 17 yaÅŸÄ±ndaki B.C.’nin ÅŸikayeti üzerine açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±, Ä°stanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

PARA CEZASI VERÄ°LDÄ°

Avukat savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karar veren hakim, Zuhal Akgün’e ‘hakaret’ suçlamasÄ±ndan 90 gün adli para cezasÄ± verdi. Mahkeme, cezadan 1/6 oranÄ±nda indirim yaparak, 75 güne indirerek bin 500 TL para cezasÄ± verdi. Hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar veren hakim, 5 yÄ±l denetimli serbestlik süresine tabi tutulmasÄ±na karar verdi.

Akgün’e, yaralama suçundan ise 120 gün adli para cezasÄ± veren hakim, bunu da 1/6 oranÄ±nda indirerek, 100 gün adli para cezasÄ± verdi. 100 güne karÅŸÄ±lÄ±k gelen 2 bin TL para cezasÄ± veren hakim, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na ve 5 yÄ±l denetim süresine tabi tutulmasÄ±na karar verdi. ‘HaksÄ±z arama’ suçundan ise Semiha Aslan’a da 6 ay hapis cezasÄ± veren mahkeme hakimi, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi. (Ä°stanbul/MA)

AVMâ€™de Ã§ocuÄŸa Ã§Ä±plak arama skandalÄ±

Watsons'tan 'Ã§Ä±plak arama' Ã¶zrÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 16:12

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