15 Temmuz'da Ä°stanbul'da tÃ¼m toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ± Ã¼cretsiz

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz'da Ä°stanbul'da tÃ¼m toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n Ã¼cretsiz olmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Meclisi, 15 Temmuz'da toplu ulaÅŸÄ±m araçlarÄ±nÄ±n ücretsiz olmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Meclis toplantÄ±sÄ±nda, AKP ve CHP Grup BaÅŸkanvekillerinin ortak imzasÄ±yla toplu ulaÅŸÄ±m araçlarÄ±nÄ±n 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vermesi teklif edildi.

Teklifi görüÅŸen Meclis, toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nÄ±n ücretsiz olmasÄ±nÄ± oy birliÄŸiyle karara baÄŸladÄ±.

Belediye Meclisi'nin aldÄ±ÄŸÄ± karar doÄŸrultusunda Ä°stanbullular, 15 Temmuz'da Ä°stanbulkart entegrasyonlu Ä°ETT Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü (Ä°ETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçlarÄ±, Åžehir HatlarÄ± AÅž vapurlarÄ±, özel deniz toplu ulaÅŸÄ±m araçlarÄ±, Metro Ä°stanbul AÅž (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve KadÄ±köy Moda nostaljik tramvay) araçlarÄ± ve Otobüs AÅž araçlarÄ±yla ücretsiz seyahat edebilecek. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 16:21

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