AKP'nin milletvekili sayÄ±sÄ± 290'a dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¶rt bakanÄ±n milletvekilliÄŸinden istifa etmesiyle AKP'nin vekil sayÄ±sÄ± 290'a dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–te yandan yeni bakanlar yemin ederek gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan atanan dört bakanÄ±n milletvekilliÄŸinden istifa etmesi üzerine AKP'nin vekil sayÄ±sÄ± 290'a düÅŸtü.

Maliye ve Hazine BakanÄ± Berat Albayrak, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve Adalet BakanÄ± Aldulhamit Gül, milletvekilliÄŸinden istifa etti.

TBMM'nin internet sitesinde, bu isimlerin sayfasÄ±nda "Anayasa'nÄ±n 106. maddesi uyarÄ±nca CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakan olarak atama" ibaresi yer aldÄ±.

Ä°stifalarla birlikte, AKPnin Meclisteki sandalye sayÄ±sÄ± 290'a düÅŸtü.

BAKANLAR YEMÄ°N ETTÄ°

Dün gece açÄ±klanan yeni kabinede yer alan bakanlar ve CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Mecliste yemin etti.

ToplantÄ±da ilk olarak, önceki birleÅŸimde yer almayan AKP Ä°stanbul Milletvekili Numan KurtulmuÅŸ ve AKP KahramanmaraÅŸ Milletvekili Mahir Ünal ant içti.

ArdÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay kürsüye geldi. Oktay’Ä±n yeminin ardÄ±ndan kabinedeki bakanlar sÄ±rasÄ±yla yemin ettiler.

SOYLU PROTESTO EDÄ°LDÄ°

Kabine üyelerinin belirlenmesinin ardÄ±ndan sÄ±ra yemine geldi. Yeni kabine üyeleri TBMM'de yemin etti. Ä°lk yemini CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay etti. Oktay’Ä±n ardÄ±ndan bakanlar sÄ±rasÄ±yla yemin etmeye baÅŸladÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu kürsüye yemin etmek için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada CHP 'liler TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.

Hazine ve Maliye BakanÄ±: Berat Albayrak'Ä±n yemini sonrasÄ± Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu 'nun çaÄŸrÄ±lmasÄ±yla birlikte Meclis'teki CHP 'liler salonu terk etti. Soylu'nun yemini bittikten sonra CHP 'liler salona geri döndü.

YENÄ° AKÄ°T 'KORKUDAN KAÇTILAR' DÄ°YEREK SERVÄ°S ETTÄ°

Ä°ktidara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Yeni Akit Gazetesi ise, Süleyman Soylu CHP'lilerin genel kurulu terk etmesini 'Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtÄ±!' diyerek servis etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 15:48

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