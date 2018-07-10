Sendika ve meslek örgütleri: İhraç edilen akademisyenler onurumuzdur

Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki görevlerinden ihraç edilen barış imzacısı akademisyenler için rektörlük önünde açıklama yapıldı.

KESK İzmir Şubeler Platformu, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve Türk Tabipleri Birliği, 701 sayılı KHK ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki görevlerinden ihraç edilen barış imzacısı akademisyenlerle ilgili açıklama yaptı. Rektörlük binası önündeki eylemde 'Umut İhraç Edilemez. Barış Akademisyenleri Onurumuzdur' pankartı açarken 'Akademi Biat Etmeyecek' ve 'KHK'lar Gidecek Biz Kalacağız' sloganları atıldı.

Basın metnini okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Sözcüsü Şenay Akyol ilk olarak 24 Haziran seçimlerinden sonra çıkarılan uyum KHK’leri ile de tek adam rejimi yasal hale getirildiğini belirtti. Barış bildirisinin imzalanması ile birlikte üniversitelerde bir “cadı avı”nın başlatıldığını hatırlatan Akyol "Birlikte yaşamı savunan, devletin tüm yurttaşlarına eşit davranması gerektiğini belirten ve çatışmacı yollar yerine barış seçeneğini hatırlatan kısa bir metne imza attılar diye, devletin en tepesinden yan odalarımızda oturan kimi meslektaşlarımıza kadar ihbarcılık yayıldı. Rektörlerin, genel sekreterlerin, dekanların ve maalesef yan odalarda oturanların içlerindeki kötülük ve iktidara yaranma güdüsü bir anda ortaya çıkıverdi." dedi.

‘ÜLKENİN YÜZ AKLARI’

İhraç edilen arkadaşlarının su gibi berrak olduğunu ve ülkenin yüz akları olduğunu da ekleyen Akyol şunları söyledi "Onlar; Türkiye’deki en yüksek puanlarla profesör olmuş tıpçılardır. Dünya literatürüne giren bilim insanlarıdır. Sadece profesörlüğünde 115 uluslararası makale yazanlardır. Uluslararası meslek derneği başkanlarıdır. Onlarca kitaba, makaleye, bildiriye, projeye emek verenlerdir. Dünya çapında hekimlerdir. Avrupa üniversitelerinde ders verenlerdir. Sadece disiplin içi çalışmalarla yetinmeyip, toplumsal sorumlulukları gereği raporlar hazırlayanlar, atölyelere katılanlardır. Kamuya açık onlarca panele, konferansa katılanlardır. Laik, bilimsel eğitim mücadelesini her alanda yaygınlaştırmaya çalışan öğretmenlerdir. Gece-gündüz demeden 24 saat nöbet tutan hemşirelerdir".

‘DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE ÇAĞRISI’

Bu dönemden en çok öğrencilerin etkilendiğini, okulların yozlaştığını ve laik ve bilimsel eğitimin tükendiğini de ifade eden Akyol "Ama bu karanlık süreçte olanları asla unutmayacağız. Kraldan çok kralcı üniversite yöneticilerini, ihbarcı memurları, kafasını kuma gömen meslektaşlarımızı unutmayacağız. Bu ülkenin emek ve meslek örgütleri ve demokrasi güçleri olarak; Emek, demokrasi, laiklik ve barış mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere hayatın her alanında topluma dayatılan gericileşmeye, çocuklarımızın ve toplumun geleceğinin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Barış içerisinde bir arada yaşamı, demokratik, laik, eşit, özgür ve adil bir düzeni birlikte inşa edeceğiz. Herkesi umudu ve direnişi sahiplenerek çoğaltmaya, tek adam rejimine karşı demokrasi için mücadeleye çağırıyoruz." (İzmir/EVRENSEL)

DEÜ'den ihraç edilen barış akademisyenleri: İmzamızın arkasındayız

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 15:41

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