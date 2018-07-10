Tayland'da maÄŸarada mahsur kalan Ã§ocuklarÄ±n tamamÄ± kurtarÄ±ldÄ±

Taylandâ€™da 23 Haziran'dan beri maÄŸarada mahsur kalan 12 Ã§ocuÄŸun hepsi kurtarÄ±ldÄ±.

Tayland'Ä±n kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde maÄŸarada mahsur kalan son 3 çocuk ve antrenör de kurtarÄ±ldÄ±.

Kyodo'nun haberine göre, maÄŸarada mahsur kalan son 3 çocuk ile antrenörlerinin maÄŸaradan çÄ±karÄ±lmasÄ±yla pazar gününden bu yana sürdürülen operasyon sona erdi.

YaÅŸlarÄ± 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaÅŸÄ±ndaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non MaÄŸarasÄ±'na yaptÄ±klarÄ± gezide maÄŸaranÄ±n giriÅŸinin sularla kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan içeride mahsur kalmÄ±ÅŸtÄ±.

KayÄ±p grup, maÄŸarada 9 gün süren arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bulunmuÅŸ ancak maÄŸaranÄ±n bu bölümünün yaÄŸmur sularÄ±yla dolmasÄ± nedeniyle bulunduktan hemen sonra dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.

ÇOCUKLAR NASIL ÇIKARILDI?

MaÄŸarada 40'Ä± TaylandlÄ±, 50'si ülke dÄ±ÅŸÄ±ndan 90 uzman dalgÄ±ç çalÄ±ÅŸtÄ±.DalgÄ±çlar, çocuklarÄ± Tham Luang maÄŸarasÄ±ndaki karanlÄ±k ve su altÄ±ndaki geçitlerden, maÄŸaranÄ±n aÄŸzÄ±na doÄŸru yönlendirdi. ÇocuklarÄ±n bulunduÄŸu yere gidip gelmek, deneyimli dalgÄ±çlar için bile zorlu bir yolculuk. (DIÅž HABERLER)

Tayland'da maÄŸarada mahsur kalan Ã§ocuklardan 5'i kurtarÄ±ldÄ±

Tayland'da maÄŸaradaki Ã§ocuklarÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 15:32

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