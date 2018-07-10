Tahliye edildikten hemen sonra tekrar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Gazeteci Åžerife OruÃ§, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±: 'GerÃ§ekleri dile getirmeye devam edeceÄŸiz'

Tahliye kararÄ±ndan sonra ElazÄ±ÄŸ T Tipi Cezaevi kapÄ±sÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan gazeteci Åžerife Oruç, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Oruç, gazetecilik yapmak için yoluna devam edeceÄŸini söyledi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ±’nÄ±n (DÄ°HA) tutuklu muhabiri Åžerife Oruç, hakkÄ±nda “örgüt üyesi olmak” iddiasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n Batman 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmasÄ±nda dün tahliye edilmiÅŸti. Oruç, tutuklu bulunduÄŸu ElazÄ±ÄŸ T Tipi Cezaevi kapÄ±sÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Oruç, DiyarbakÄ±r 4. Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan hakkÄ±nda tutukluyken yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, dosyanÄ±n daha sonra Batman’daki dava ile birleÅŸtirildiÄŸi ancak yakalama kararÄ± kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için ElazÄ±ÄŸ Adliyesi’ne sevk edildi.

Oruç, Batman 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin hakkÄ±nda yakalama kararÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ± üzerine serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

‘GAZETECÄ°LÄ°ÄžE DEVAM’

Adliye binasÄ± önünden ailesi ve arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Oruç, "2 yÄ±l aradan sonra yeniden gazetecilik yapmak için yoluma devam edeceÄŸim. Ne kadar baskÄ± altÄ±na alÄ±nsak da biz gerçekleri dile getirmeye devam edeceÄŸiz" dedi. (ElazÄ±ÄŸ/MA)

Gazeteci Åžerife OruÃ§, tahliye olur olmaz yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 15:07

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