EÄŸitim Sen: OHAL ihraÃ§larÄ±yla kurum ve okul yÃ¶neticileri zan altÄ±nda

EÄŸitim Sen, son OHAL ihraÃ§larÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 26â€™sÄ± EÄŸitim Sen Ã¼yesi 60 KESKâ€™linin ihraÃ§ edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

EÄŸitim Sen, son OHAL ihraçlarÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nda, 20’si barÄ±ÅŸ bildirisi imzacÄ±sÄ± 26 EÄŸitim Sen üyesi ile birlikte 60 KESK’linin ihraç edildiÄŸini açÄ±kladÄ±. Son ihraçlarla birlikte ihraç edilen barÄ±ÅŸ akademisyeni sayÄ±sÄ±nÄ±n 404’e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, “BarÄ±ÅŸ akademisyenlerinin KHK’ler kullanÄ±larak özel olarak hedef alÄ±nmasÄ± iktidarÄ±n barÄ±ÅŸa, demokrasiye, düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸüne, akademiye dair tutumunu ortaya koymaktadÄ±r” denildi. AçÄ±klamada, 701 sayÄ±lÄ± KHK’de silinmesi unutulan ihraç gerekçelerinin ihbarcÄ±lÄ±ÄŸa dayalÄ± istihbarat bilgileri ile ihraçlarÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸini ortaya koyduÄŸu ve kurum ve okul yöneticilerinin ciddi zan altÄ±nda olduÄŸu ifade edildi.

NORMAL KOÅžULLARDA SUÇ SAYILAMAYACAK GEREKÇELER

AçÄ±klamada, OHAL dönemi boyunca KHK’lerle 130 bini aÅŸkÄ±n kiÅŸinin fiÅŸleme, kurum kanaati, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±, sosyal çevre soruÅŸturmasÄ±, sendika üyeliÄŸi, banka hesabÄ± gibi normal koÅŸullarda suç olarak kabul edilemeyecek gerekçelerle kamudan ihraç edildiÄŸine dikkat çekildi. AçÄ±klamada, özellikle KESK’e baÄŸlÄ± ihraçlarla ilgili somut bir suçlama ve kanÄ±tÄ±n ortaya konulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da ihraçlarÄ±n tamamen siyasi tasarrufla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

KAMU EMEKÇÄ°SÄ°NE YARGISIZ Ä°NFAZ

Kamu emekçileri açÄ±sÄ±ndan açÄ±k bir ‘yargÄ±sÄ±z infaz’ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, 701 sayÄ±lÄ± KHK’de silinmesi unutulan beÅŸ kamu görevlisinin ihraç gerekçelerinin ihraçlarÄ±n neye dayanÄ±larak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k bir itirafÄ± olduÄŸu ifade edildi. AçÄ±klamada, “Böylece hepimizin bildiÄŸi, pratikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yargÄ± ve kolluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n deÄŸil ihbarcÄ±lÄ±ÄŸa dayalÄ± istihbarat bilgilerinin geçer akçe olduÄŸu, hukuk devletinin en asgari ölçülerinden bile eser kalmadÄ±ÄŸÄ± “devlet” belgeleri arasÄ±na girmiÅŸ oldu” denildi. Birbirine kiÅŸisel husumeti olanlarÄ±n, görevde yükselmesinin önünde engel görülen kiÅŸilerin “kurum kanaati” adÄ± altÄ±nda ihraç edilmelerinin de mümkün hale geldiÄŸine dikkat çekilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “Kurum/okul idarecilerinin neredeyse tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n yandaÅŸ konfederasyonla 'iltisaklÄ±' sendikalarÄ±n üyeleri olmasÄ± ise çok daha vahim ve kirli bir durumu gözler önüne seriyor."

KURUM VE OKUL YÖNETÄ°CÄ°LERÄ° ZAN ALTINDA

Bu dönemin kurum ve okul yöneticilerinin ciddi zan altÄ±nda olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada, bunun 701 sayÄ±lÄ± KHK ile gözler önüne serildiÄŸi belirtildi. Siyasi görüÅŸü, etnik kimliÄŸi, dini inancÄ±, mezhebi, hatta yaÅŸam tarzÄ± açÄ±sÄ±ndan iktidarÄ±n belirlediÄŸi sÄ±nÄ±rlar içinde olmayan herkesin OHAL sürecinde hedef haline getirildiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “Masa baÅŸÄ±nda siyasi intikam hÄ±rsÄ±yla alÄ±nan kararlar ve idari tasarruflarla iÅŸimizi elimizden alan, geleceÄŸimizi karartmaya çalÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± en güçlü yanÄ±tÄ±, birlik ve dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± büyüterek vereceÄŸiz.Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüÄŸü için açÄ±ÄŸa alÄ±nan, ihraç edilen yönetici ve üyelerimiz de 'suçlu' deÄŸil, sendikalÄ± ve örgütlü olmanÄ±n gereÄŸini yerine getiren kamu emekçileri mücadelesinin onurudur. Hukukun en temel ilkelerini ayaklar altÄ±na alarak intikam hÄ±rsÄ±yla KHK listelerini oluÅŸturanlarÄ±n ve hazÄ±rlanmasÄ±na katkÄ± sunanlarÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z”. (Ankara/EVRENSEL)

701 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni; 18 bin 632 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

Bu sefer ihraÃ§ gerekÃ§elerini silmeyi unutmuÅŸlar

Haber siteleri KHK'yi bekleyemedi, olmayan ihraÃ§ listesini yayÄ±nladÄ±!

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± 701 sayÄ±lÄ± KHK'ye tepki gÃ¶sterdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 14:50

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