BilirkiÅŸiler altÄ±n madenine Kozak yaylasÄ±nÄ±n yolunu aÃ§tÄ±

BilirkiÅŸi heyetinden bir kiÅŸi hariÃ§ diÄŸerleri raporunda Ã‡ukuralan altÄ±n madeninin kapasite artÄ±ÅŸÄ±nda sakÄ±nca gÃ¶rmedi.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

Ä°zmir Kozak yaylasÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± olarak kabul edilen Çukuralan’da iÅŸletilen altÄ±n madeni ile ilgili açÄ±lan davada bilirkiÅŸi raporu belli oldu. BilirkiÅŸilerden biri hariç diÄŸerleri Koza AltÄ±n Åžirketi tarafÄ±ndan iÅŸletilen Çukuralan altÄ±n madeninin üçüncü kez kapasite artÄ±ÅŸÄ±na olumlu görüÅŸ bildirdi. Maden bu kapasite artÄ±ÅŸÄ± ile bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan “ekolojik hassas bölge” olarak tanÄ±mlanan Kozak yaylasÄ±na doÄŸru geniÅŸlemeye devam etti. Kozak YaylasÄ± gerek fÄ±stÄ±k çamÄ± yetiÅŸtiriciliÄŸi, gerekse endemik bitki varlÄ±ÄŸÄ± ve su kaynaklarÄ± ile yörenin can damarÄ± durumunda.

MADEN ALANININ YÜZDE 80’Ä° ORMAN

‘FETÖ’ operasyonlarÄ± sonrasÄ± TMSF’ye geçen altÄ±n madeninin üçüncü kez kapasite artÄ±ÅŸÄ±na gitmesine karÅŸÄ± Bergama Belediyesi, EGEÇEP ile yurttaÅŸlar tarafÄ±ndan Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’na dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°zmir 6. Ä°dare Mahkemesinde görülen davada mahkeme bilirkiÅŸi incelemesine karar vermiÅŸti. Nisan 2018 tarihinde yapÄ±lan bilirkiÅŸi keÅŸfinin raporu belli oldu. KeÅŸif sÄ±rasÄ±nda altÄ±n madeninin iÅŸletme sÄ±rasÄ±nda ve kapandÄ±ktan sonra çevreye zarar verip vermeyeceÄŸi, (insanlara, bitkilere, havaya, suya ve topraÄŸa) ile ÅŸayet verilebilecek bir zarar var ise bunun en az düzeye çekilmesi için teknolojinin gerektirdiÄŸi tedbirlerin alÄ±nÄ±p alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± sorumlarÄ±na yanÄ±t arandÄ±.

Ziraat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi Maden Mühendisi Çevre Mühendisi, Fauna UzmanÄ±, Flora UzmanÄ±, Orman Mühendisi, Harita Mühendisi ve Kimya Mühendisi bilirkiÅŸiler kendi uzmanlÄ±k alanlarÄ± ile ilgili yaptÄ±klarÄ± incelemelere dair görüÅŸlerini bilirkiÅŸi raporunda ortaya koydular.

Rapora göre maden alanÄ±nÄ±n florasÄ± ve orman varlÄ±ÄŸÄ± konusunda incelemelerde bulunan bilirkiÅŸi 324 hektarlÄ±k ÇED alanÄ±nÄ±n 274 hektarÄ±nÄ±n orman alanÄ± içinde kaldÄ±ÄŸÄ±na, 3. Kapasite ArtÄ±rÄ±mÄ± Projesi ÇED alanÄ±nÄ±n da önemli bir kÄ±smÄ± orman sahasÄ± içinde bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.

FISTIK ÇAMI ÜRETÄ°MÄ°NE ETKÄ°SÄ° ÖNEMSENMEMÄ°Åž

BilirkiÅŸi, maden sahasÄ± içinde yöre ekonomisinin can damarÄ± sayÄ±lan fÄ±stÄ±k çamÄ± aÄŸacÄ±nÄ±n bulunmamasÄ±na raÄŸmen maden sahasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan alanlarda fÄ±stÄ±k çamÄ± aÄŸaçlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸuna dikkat çekti. Bu önemli tespitlere raÄŸmen bilirkiÅŸi, madenin tohum mesceresi üzerindeki etkisinin sÄ±nÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±, önemli oranda kÄ±zÄ±lçam aÄŸacÄ± kesilecek olmasÄ±na raÄŸmen, ÅŸirketin kesilecek aÄŸaçlarÄ±n 5 katÄ± kadar aÄŸaç dikeceÄŸi taahhüdü gibi gerekçelerle madenin kapasite artÄ±ÅŸÄ±na yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±. Yine fauna uzmanÄ± bilirkiÅŸi de “doÄŸal kaynaklarÄ±n sürdürülebilir ve bütüncül bir ÅŸekilde yönetilmesi ile iÅŸletmenin hayvan genetik çeÅŸitliliÄŸi ve genetik çeÅŸitliliÄŸi ve genetik rezervlerin kaybolmasÄ±na neden olmayacaÄŸÄ±…” nÄ± ileri sürerek kapasite artÄ±ÅŸÄ±nda fauna açÄ±sÄ±nda sakÄ±nca bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kimya mühendisi madenin kimyasal anlamda bir kirliliÄŸe yol açmayacaÄŸÄ±nÄ± iddia ederken, maden mühendisi de uygulanan yöntemin dünyada yaygÄ±n olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçeleriyle kapasite artÄ±ÅŸÄ±nda bir sorun görmedi.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°LER TAAHHÜTLERÄ° YETERLÄ° BULDU

Çevre mühendisi bilirkiÅŸisi madenin çevresel etkilerle ilgili taahhütlerini ve ek çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeterli bulurken, resmi kurumlarÄ±n gerekli izinleri verdiÄŸine de dikkat çekerek kapasite artÄ±ÅŸÄ±na olumlu görüÅŸ verdi. Yine toprak kaynaklarÄ± ve tarÄ±msal açÄ±dan madeni ve kapasite artÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiren bilirkiÅŸi heyeti üyesi de ÇED raporu sürecindeki taahhütlerin yerine getirildiÄŸi, BakanlÄ±ÄŸÄ±n da gerekli denetimi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. BilirkiÅŸi heyeti üyesi kapasite artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n “tarÄ±msal yapÄ± ve toprak kaynaklarÄ±na bir zararÄ±nÄ±n olmayacaÄŸÄ±”nÄ± ileri sürdü.

Madenin kapasite artÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± tek olumsuz görüÅŸ bildiren bilirkiÅŸi heyeti üyesi ise jeoloji mühendisi oldu.

‘ÜÇ ÖNEMLÄ° RÄ°SK VAR’

Heyette yer alan jeoloji mühendisi HakkÄ± B. Demiray yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, madenin kapasite artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n canlÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan 3 önemli riski olduÄŸunu dile getirdi. Demiray bu üç riski ÅŸöyle sÄ±raladÄ±; “Bunlardan ilki madenin yaklaÅŸÄ±k 6 km kuzey batÄ±sÄ±nda yer alan ve içme suyu amacÄ±yla BalÄ±kesir Belediyesi tarafÄ±ndan kullanÄ±lan Madra BarajÄ±nÄ±n göl alanÄ±nÄ±n bulunmasÄ±, ikincisi Maden atÄ±k sularÄ±nÄ±n deÅŸarj edildiÄŸi Çökek Deresinin doÄŸal ait ve mesire yeri olan yaklaÅŸÄ±k 5 km güneydeki Kültür ve Tabiat VarlÄ±ÄŸÄ± olan Nebiler ÅŸelalesine drene olmasÄ± üçüncüsü ise ocak iÅŸleme ÅŸevlerinin stabilitesi hesaplarÄ±ndaki eksikliklerdir. Bu eksiklerin raporda giderilmesi gerekmektedir.”

Kayyum kÄ±yÄ±ma hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±

Kozak'Ä±n kabusu 3. kez kapasite arttÄ±rdÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 14:24

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