Hrant Dink davasÄ±nda 75. duruÅŸma

Hrant Dink cinayetine dair kamu gÃ¶revlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 75. duruÅŸmasÄ±nda dÃ¶nemin MÃ¼lkiye BaÅŸmÃ¼fettiÅŸi Mehmet Ali Ã–zkÄ±lÄ±Ã§ savunma yaptÄ±.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Agos Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine iliÅŸkin kamu görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 75’inci duruÅŸmasÄ±nda, hakkÄ±nda “Örgüt üyeliÄŸi ve örgüte finansman, örgüt faaliyeti çerçevesinde zincirleme ÅŸekilde suçluyu kayÄ±rma” suçlamalarÄ±yla ek iddianame hazÄ±rlanan dönemin Mülkiye BaÅŸmüfettiÅŸi Mehmet Ali ÖzkÄ±lÄ±ç savunma yaptÄ±. ‘Kimse Yok Mu DerneÄŸi’ne yardÄ±m etmekle suçlanan ÖzkÄ±lÄ±ç, bizzat devletin bu derneÄŸe kefil olduÄŸunu savundu.

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluÄŸu bulunan emniyet, istihbarat ve jandarma görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 7’si tutuklu 85 sanÄ±klÄ± davanÄ±n 75’inci duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmada bir kÄ±sÄ±m tutuklu ve tutuksuz sanÄ±k ile avukatlar hazÄ±r bulundu. Dönemin Mülkiye BaÅŸmüfettiÅŸi Mehmet Ali ÖzkÄ±lÄ±ç hakkÄ±nda “Örgüt üyeliÄŸi ve örgüte finansman, örgüt faaliyeti çerçevesinde zincirleme ÅŸekilde suçluyu kayÄ±rma” suçlamalarÄ±yla hazÄ±rlanan ek iddianame Samsun 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. ÖzkÄ±lÄ±ç ek iddianamedeki suçlamalara iliÅŸkin beyanlarda bulundu.

‘DELÄ°LLER SOMUT DEÄžÄ°L’

HazÄ±rlanan ek iddianamede hukuki deÄŸeri olan hiçbir ÅŸey ortaya konulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan ÖzkÄ±lÄ±ç, iddianamenin mesnetsiz, hukuksuz ve insafsÄ±z olduÄŸunu ifade etti. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± TeftiÅŸ Kurulu’nca düzenlenen raporda ‘FETÖ/PDY’ ile iliÅŸkisi olduÄŸu iddia edilen ÖzkÄ±lÄ±ç, “Görevim sürecinde Anadolu’nun çeÅŸitli yerlerinde farklÄ± kesimlerden pek çok insanla sosyal iliÅŸkim olmuÅŸtur. Son derece sÄ±radan ve olaÄŸan iliÅŸkilerdir bunlar. 27 yÄ±llÄ±k memuriyet hayatÄ±mda anayasanÄ±n ilkelerinden taviz vermedim. BÄ±rakÄ±n örgütü hiçbir kiÅŸinin ya da kurumun adamÄ± olmadÄ±m. Örgüt ile sosyal iliÅŸkilerde bulunuyor olmam içi boÅŸ, dayanÄ±ksÄ±z ithamdÄ±r. Bir suçluyu tanÄ±mak sizi de suçlu yapar mÄ±? KomÅŸunuz tefecilik yapÄ±yor diye onu tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için siz de suçlanabilir misiniz? Suçlamalar somut bir bilgi ve delile dayanmÄ±yor.” dedi.

‘ÖRGÜT DERNEÄžÄ° DENÄ°LEN DERNEÄžE DEVLET KEFÄ°L OLMUÅžTU’

‘Kimse Yok Mu DerneÄŸi’ne yardÄ±mda bulunduÄŸu ve bu ÅŸekilde örgütü finanse ettiÄŸi yönündeki iddialarÄ± da deÄŸerlendiren ÖzkÄ±lÄ±ç, söz konusu derneÄŸin meÅŸru bir dernek olmasÄ±na dikkat çekti. Kamu yararÄ±na çalÄ±ÅŸan derneklerin 2 yÄ±lda bir denetlendiÄŸini hatÄ±rlatan ÖzkÄ±lÄ±ç, kamu yararÄ±na çalÄ±ÅŸan derneklerde Bakanlar Kurulunun izni olmadan yardÄ±m toplanamayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Suçlamaya konu olan ‘Kimse Yok Mu DerneÄŸine’ Bakanlar Kurulunca kamu yararÄ±na çalÄ±ÅŸan dernek statüsü verildiÄŸini ve derneÄŸe izin almadam yardÄ±m toplama hakkÄ± verildiÄŸini söyleyen ÖzkÄ±lÄ±ç, “Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan 110 bin civarÄ±ndaki dernekten 400’üne dernek statüsü verilmiÅŸ ve bunlardan yalnÄ±zca 10 civarÄ±nda derneÄŸe izinsiz yardÄ±m toplama hakkÄ± verilmiÅŸtir. Dernek, MayÄ±s 2015’e kadar devletin izniyle çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. 23 Temmuz 2015’te çÄ±karÄ±lan KHK ile kapatÄ±lana kadar faaliyetlerini sürdürmüÅŸtür” dedi. DerneÄŸe GSM operatörü üzerinden 5 kez 5’er liralÄ±k yardÄ±mla suçlanan ÖzkÄ±lÄ±ç, Bakanlar Kurulu’nun derneÄŸe kamuoyu önünde kefil olduÄŸunu savundu. ÖzkÄ±lÄ±ç, “Devletin dün teÅŸvik ettiÄŸini bugün yasaklamasÄ± kabul edilemez. GSM operatörleri üzerinden milyonlarca insan bu derneÄŸe yardÄ±mda bulunmuÅŸtur. Ama ÅŸu an yalnÄ±zca ben suçlanÄ±yorum. Devletin ortak olduÄŸu Avea GSM operatöründen yardÄ±mÄ± yaptÄ±m. GSM operatörlerine ve baÄŸÄ±ÅŸ yapan herkese dava açÄ±lmasÄ± gerekirdi.” ÅŸeklinde konuÅŸtu. Suçlu kayÄ±rma iddiasÄ±na iliÅŸkin de savunma yapan ÖzkÄ±lÄ±ç, suçlamalarÄ± kabul etmedi.

‘SÄ°YASÄ° DAVALAR CEZASIZLIK Ä°LE KARÅžI KARÅžIYA’

Hrant’Ä±n ArkadaÅŸlarÄ±, duruÅŸmadan önce adliye önünde bir açÄ±klama yaptÄ±. “Hrant için adalet için” pankartÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ‘Hrant’Ä±n ArkadaÅŸlarÄ±’ndan Bülent AydÄ±n konuÅŸtu. Dink davasÄ±nÄ±n 11 yÄ±ldÄ±r devam ettiÄŸini vurgulayan AydÄ±n, siyasi davalarÄ±n Türkiye’de cezasÄ±zlÄ±k politikasÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu savundu. AydÄ±n, “Hrant Dink 19 Ocak 2007’de öldürüldü. Tetikçilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 2 Temmuz 2007’de yapÄ±ldÄ±. 11 yÄ±ldÄ±r süren cinayet yargÄ±lamasÄ±nda henüz gerçeklere ulaÅŸÄ±labilmiÅŸ deÄŸil. Cinayetin üstünü örten karanlÄ±k perde kaldÄ±rÄ±lamadÄ±. Öldür diyenler yargÄ±lanmadÄ±. Ä°lk duruÅŸmada siyasi cinayetlerde katledilenlerin yakÄ±nlarÄ± da BeÅŸiktaÅŸ Adliyesi önündeydi. Biz de oradaydÄ±k. ‘Hepimiz tanÄ±ÄŸÄ±z’ dedik ve o gün bu gündür bu davada adalet Ä±srarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. Aradan geçen yÄ±llar boyunca o cinayetler faili meçhul kalmaya devam etti. Bu cinayetin üstü kapatÄ±lamadÄ±. Ama aydÄ±nlatÄ±lmadÄ± da. Cinayetin 5. yÄ±lÄ±nda kamu görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava açÄ±ldÄ±. Adalet nöbetimiz duruÅŸmalar boyunca devam edecek. Biz bitti demeden bu dava bitmez.” diye konuÅŸtu.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 14:24

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