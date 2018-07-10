10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ±n 33. ayÄ±nda karar duruÅŸmasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda yitirilenler, katliamÄ±n 33. ayÄ±nda anÄ±ldÄ±. 31 Temmuz-2 AÄŸustos'taki karar duruÅŸmasÄ±na kitlesel katÄ±lÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler, katliamÄ±n 33. ayÄ±nda Ankara GarÄ± önünde anÄ±ldÄ±. Anmada, Belediye Meclisi'nde alÄ±nan, Ankara GarÄ± önüne anÄ±t yapÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± talep edilirken, 10 Ekim davasÄ±nÄ±n 31 Temmuz-2 AÄŸustos tarihlerinde görülecek karar duruÅŸmasÄ±na kitlesel katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler 33. ayÄ±nda anÄ±ldÄ±. KatliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ankara GarÄ± önünde gerçekleÅŸen anmaya 10 Ekim aileleri ve yaralÄ±lar, meslek odalarÄ±, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu katÄ±ldÄ±. 10 Ekim’de yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Uygar CoÅŸgun’un eÅŸi ve aynÄ± zamanda kapatÄ±lan 10 Ekim-Der’in BaÅŸkanÄ± Mehtap Sakinci CoÅŸgun, 10 Ekim Ankara KatliamÄ± duruÅŸmasÄ±nÄ±n karar duruÅŸmasÄ± öncesi son anma olduÄŸuna dikkat çekti. CoÅŸgun, “Bugüne kadar yapÄ±lmasÄ± gerekenleri söyledik. Sadece kendimiz söyleyip kendimiz de dinlemiyoruz, sesimiz mutlaka duyulacak. Biz 2 AÄŸustos’ta verilecek kararÄ± biliyoruz. Gerçek failler yargÄ±lanana kadar mücadelemizi sürdüreceÄŸiz. Sona gelinen yargÄ±lamada bütün dünya verilen cezalarÄ± ve yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±klarÄ± konuÅŸacak. Herkesi 31 Temmuz-2 Temmuz arasÄ± Sincan Cezaevi Kampüsüne bekliyoruz” dedi.

ARTIK SABRIMIZ TÜKENDÄ°, O ANIT YAPILACAK

Katliamdan 5 gün sonra Belediye Meclisinin katliamÄ±n olduÄŸu yere anÄ±t dikme kararÄ± almasÄ±na raÄŸmen anÄ±tÄ±n halen yapÄ±lmamasÄ±na tepki gösteren CoÅŸgun, BüyükÅŸehir Belediyesi’nin randevu taleplerine dönmediÄŸini ve 10 Ekim’in isminin bile telaffuz edilmesini istemediklerini belirtti. CoÅŸgun, “Belediye Meclisi kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± talep etmiyoruz. O karar uygulanacak. ArtÄ±k sabrÄ±mÄ±z tükendi. ArtÄ±k hukuki süreç baÅŸlatacaÄŸÄ±z” dedi.

Ä°NSAN CANININ DEÄžERÄ°NÄ° KABUL ETTÄ°RECEÄžÄ°Z

HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, rant ve savaÅŸ politikalarÄ±nÄ±n geçici olduÄŸunu, insan haklarÄ± ve barÄ±ÅŸ için bir taÅŸ döÅŸeyenin hafÄ±zalardan asla silinmeyeceÄŸini söyledi. KerestecioÄŸlu “Burada kaybettiklerimiz de hafÄ±zalarÄ±mÄ±zdan asla silinmeyecek. Onlar bizim kalbimizin anÄ±tÄ±nda. Tabii ki mücadele sürecek, burada anÄ±t olacak. Davada idari sorumlular, yolunu açanlar, önlemeyenler yargÄ±lanacak. Biz biliyoruz ki adalete bir gün ulaÅŸacaÄŸÄ±z” dedi. Çorlu’daki tren faciasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri de anan KerestecioÄŸlu, “Rant için altyapÄ±sÄ± yapÄ±lmayan yolda trenin nasÄ±l gidemeyeceÄŸini, yine rant için 5 yÄ±l önce yol bekçilerinin iÅŸine son verildiÄŸini biliyoruz. Türkiye’de canÄ±n deÄŸeri yok, ancak nerede olursa olsun bu deÄŸeri kabul ettireceÄŸiz” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

10 Ekim KatliamÄ±: 103 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

10 Ekim-Der: Bir araya gelmemiz engellenemez

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 13:29

www.evrensel.net