NSU davasÄ±nda karar gÃ¼nÃ¼ yarÄ±n

Almanya'da 'YÃ¼zyÄ±lÄ±n davasÄ±' diye nitelenen NSU davasÄ±nda karar yarÄ±n aÃ§Ä±klanÄ±yor. Dava gÃ¼nÃ¼ boyunca MÃ¼nih ve diÄŸer kentlerde eylemler dÃ¼zenlenecek.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Münih

Almanya'da “YüzyÄ±lÄ±n davasÄ±” olarak adlandÄ±rÄ±lan Ä±rkçÄ± terör örgütü NSU üyelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar yarÄ±n açÄ±klanÄ±yor. Dava boyunca 8’i Türkiye’den olmak üzere 9 göçmen esnafÄ± ve bir Alman polisini öldüren terör örgütüyle istihbarat arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±nÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmamasÄ±, kurban yakÄ±nlarÄ± ve antifaÅŸitler tarafÄ±ndan eleÅŸtiriliyor. Bu nedenle yarÄ±n gün boyunca “Son söz daha söylenmedi” çaÄŸrÄ±sÄ±yla Münih ve diÄŸer kentlerde protesto gösterileri düzenlenecek.

Almanya’da 2000-2007 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda seri cinayetler halinde 8’i Türkiye’den biri Yunanistan’dan olmak üzere toplam 9 göçmen esnafÄ±, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÅŸ yerlerinde katleden, Alman polis memuru Michaele Kiesewetter’i öldüren, Köln’de iki yere bomba koyan ve 15 banka soygunu gerçekleÅŸtiren Ä±rkçÄ± terör örgütü Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± Örgütü (NSU) üyelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar yarÄ±n açÄ±klanÄ±yor.

6 MayÄ±s 2013’de Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde baÅŸlayan ve toplam 437 duruÅŸmanÄ±n görüldüÄŸü davada, 765 tanÄ±k ve 51 bilirkiÅŸi dinlendi. Davada kurban yakÄ±nlarÄ±nÄ± 100’den fazla müdahil avukat temsil ediyor.

Kurban aileleri ve müdahil avukatlar dava boyunca NSU üyeleriyle istihbarat örgütleri arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±nÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunurken ve ilgili çok somut bilgi ve belgeler olmasÄ±na raÄŸmen, bu konu dava boyunca ciddi ÅŸekilde gündeme alÄ±nmadÄ±. Özellikle son göçmen cinayeti olan Halit Yozgat’Ä±n 6 Nisan 2006’da Kassel’de internet kafesinde öldürülmesi olayÄ±nda, istihbarat elemanÄ± Andreas Temme’nin olay yerinde olmasÄ±na da açÄ±klÄ±k getirilmedi. Mahkemeye tanÄ±k olarak çaÄŸrÄ±lan Temme’nin “tesadüfen” olay yerinde olduÄŸuna kanaat getirildi.

Ä°STÄ°HBARAT ÖRGÜTÜNÜN ROLÜ AÇIÄžA ÇIKARILMADI

Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede cinayetlerin asÄ±l olarak 4 KasÄ±m 2011’de Eisenacht’ta bir karavanÄ±n içinde intihar eden Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸi, davada baÅŸsanÄ±k olarak yargÄ±lanan Beate Zschaepe’nin de bunlarÄ±n suç ortaÄŸÄ± olduÄŸu ileri sürülüyordu. Dava boyunca üçlü ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± için ifadeleri alÄ±nan birçok Ä±rkçÄ±, cinayetleri iÅŸleyenleri tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±, yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi içinde olduklarÄ±nÄ± ifade ettikleri halde, Federal BaÅŸsavcÄ± Herbert Diemer onlarÄ± da “cinayetleri iÅŸleyenler” gurubuna dahil ederek haklarÄ±nda dava açmadÄ±. Dava sürecinde iddianamenin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±lmadÄ±. Yine cinayetlerin NSU’nun iÅŸlediÄŸinin açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ±ndan hemen sonra Federal AnayasayÄ± Koruma Örgütünün pek çok belgeyi imha etmesi konusunda da soruÅŸturma açÄ±lmadÄ±.

Böylece, elde pek çok delil olmasÄ±na raÄŸmen istihbarat örgütünün cinayetlerdeki rolü, hücre üyelerinin neden zamanÄ±nda yakalanmadÄ±ÄŸÄ± gibi sorular aydÄ±nlÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmamÄ±ÅŸ oldu.

AyrÄ±ca, cinayetler konusunda önemli bilgilere sahip olduklarÄ± tahmin edilen dört tanÄ±k da ÅŸüpheli ÅŸekilde ölmüÅŸtü.

HER YERDE PROTESTO VAR

Davadan çÄ±kacak kararÄ±n beklentilerin altÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± belirten, özellikle cinayetlerde istihbarat örgütlerinin rolünün açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden antifaÅŸist örgüt ve inisiyatifler yarÄ±n gün boyunca Almanya’nÄ±n bir çok kentinde protesto gösterileri düzenleyecekler.

Sabah saat 08.00’den itibaren Münih’teki Eyalet Yüksek Mahkemesinin önünde baÅŸlayacak eyleme Almanya’nÄ±n diÄŸer kentlerinden gece otobüslerle yola çÄ±kanlar da katÄ±lacak. KonuÅŸmalarÄ±n olacaÄŸÄ± eylemden sonra akÅŸam saatlerinde ise yine Münih’te büyük bir yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirilecek. Bu yürüyüÅŸe de binlerce kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

AynÄ± gün Köln ve Hamburg baÅŸta olmak üzere pek çok kentte de eylemler yapÄ±lacak. Köln’deki eylem bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸi ve Türkiye kökenlilere ait iÅŸyerlerinin yoÄŸun olduÄŸu Keup Caddesi’nde gerçekleÅŸtirilecek.

Öte yandan Demokratik Ä°ÅŸçi Dernekleri Federasyonu (DÄ°DF) yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Türkiye kökenli iÅŸçi ve emekçileri baÅŸta Münih olmak üzere deÄŸiÅŸik kentlerde yapÄ±lacak antifaÅŸist gösterilere katÄ±lmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

EVRENSEL MAHKEMEDE OLACAK

Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’ndan sonra Almanya tarihinin en büyük davasÄ± olan NSU davasÄ±nÄ± Evrensel mahkeme salonunda izleyecek. 5 yÄ±l önce salonda basÄ±n adÄ±na ayrÄ±lan 50 sandalye için yapÄ±lan kura çekimiyle Evrensel davayÄ± izlemeye hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye’den davayÄ± izleyen az sayÄ±daki gazete arasÄ±nda yer alan Evrensel, elde ettiÄŸi bu yeri Alman günlük gazeteleri Neues Deutschlad ve Die Tageszeitung ile de paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

NSU davasÄ± konusundaki geliÅŸmeleri baÅŸÄ±ndan itibaren düzenli izleyen Almanya temsilcimiz Yücel Özdemir, yarÄ±n mahkeme salonunda davayÄ± takip edecek, kararÄ± ve sonrasÄ±ndaki geliÅŸmeleri okuyucularÄ±mÄ±za aktaracak.

SANIKLAR VE HAKLARINDA Ä°STENEN CEZALAR

NSU davasÄ±nda asÄ±l olarak üçü tutuklu olmak üzere beÅŸ kiÅŸi yargÄ±lanÄ±yor. SanÄ±klarÄ±n eylemleri ve haklarÄ±nda Federal SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan istenilen cezalar ÅŸu ÅŸekilde:

♦ Beate Zschaepe:

1975 Jena doÄŸumlu. Ocak 1998’de Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhard ile birlikte yeraltÄ±na çekildi. Birçok Ä±rkçÄ± gösteriye katÄ±ldÄ±. Ä°ddianameye göre örgütün hayatta kalan tek üyesi. 2000 yÄ±lÄ±nda itibaren iÅŸlenen cinayetlerden haberdardÄ± ve banka soygunlarÄ±ndan elde edilen paranÄ±n idaresini yapÄ±yordu. Ä°ki Uwe’nin intihar ettiÄŸi gün Zwickau’da birlikte kaldÄ±klarÄ± evi ateÅŸe vererek ortadan kayboldu. Cinayetlerin iÅŸlendiÄŸini gösteren kÄ±sa filmi basÄ±na gönderdi. 8 KasÄ±m 2011’de Jena’da polise teslim oldu. SavcÄ±lÄ±k, hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömüt boyu hapis cezasÄ± verilmesini talep ediyor. Mahkemedeki son konuÅŸmasÄ±nda Ä±rkçÄ± görüÅŸlerle hesaplaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

♦ Ralf Wohlleben:

1975 doÄŸumlu. DavanÄ±n iki numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ±. Tutuklu olarak yargÄ±lanÄ±yor. NPD ve üçlünün politikleÅŸtiÄŸi Thüringen AnavatanÄ± Koruma Örgütü’nde önemli görevler yaptÄ±. Cinayetlerde kullanÄ±lan Çeska 83 silahÄ±nÄ± susturucuyla birlikte temin ederek diÄŸer sanÄ±k Carsten Schultze’ye teslim etti. Halen Ä±rkçÄ± görüÅŸleri savunuyor.

♦ Andre Eminger:

NSU üyelerine en fazla yardÄ±mcÄ± olan kiÅŸi. YeraltÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± yÄ±llarda evler onun adÄ±na kiralandÄ±. Kendisi ve eÅŸinin kimlik ve saÄŸlÄ±k kartlarÄ±nÄ± örgüt üyelerine kullandÄ±rdÄ±. Cinayetlerin NSU tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸini gösteren filmin Eminger tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

Köln Keup Caddesi’ne düzenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ± için kullanÄ±lan karavan onun adÄ±na kiralandÄ±. Bir süre tutuksuz yargÄ±landÄ±. IrkçÄ± gösterilerde boy gösterdi. DuruÅŸmalara sürekli Ä±rkçÄ± motifleri göstererek katÄ±ldÄ±. Eylül 2017’de hakkÄ±nda 12 yÄ±l hapis cezasÄ± talep edildiÄŸi açÄ±klandÄ±ktan sonra tutuklandÄ±.

♦ Holger Gerlach:

Cinayetleri iÅŸleyen terör örgütünün en önemli destekçiler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Tutuksuz yargÄ±lanÄ±yor. Cinayetlerde kullanÄ±lan karavanlarÄ±n çoÄŸu onun adÄ±na kiralandÄ±. Ehliyet ve kimliklerini kullandÄ±rdÄ±. Dava baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda itirafçÄ±lÄ±k programÄ±nda yararlanmak için baÅŸvuruda bulundu. Ancak iki yÄ±l sonra bu talebinden vazgeçti. SuçlarÄ±nÄ± kabul etti ve kurban ailelerinden özür diledi. HakkÄ±nda 5 yÄ±l hapis cezasÄ± talep ediliyor.

♦ Carsten Schultze:

Wohlleben’in temin ettiÄŸi silahÄ± bir çantanÄ±n içinde terör örgütü üyelerine ilettiÄŸini itiraf etti. DavanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda kurban yakÄ±nlarÄ±ndan özür diledi. IrkçÄ± görüÅŸlerle arasÄ±nda mesafe koyduÄŸunu söyledi, bu nedenle itirafçÄ±lÄ±k yasasÄ±ndan yararlanma baÅŸvurusu yaptÄ±. Tutuksuz yargÄ±lanÄ±yor. SavcÄ±lÄ±k hakkÄ±nda 3 yÄ±l hapis cezasÄ± istiyor.

NSU KURBANLARI KÄ°MLER?

9 Eylül 2000: Enver ÅžimÅŸek (Nürnberg)

13 Haziran 2001: Abdürahim ÖzüdoÄŸru (Nürnberg)

27 Haziran 2001: Süleyman TaÅŸköprü (Hamburg)

29 AÄŸustos 2001: Habil KÄ±lÄ±ç (Münih)

25 Åžubat 2004: Mehmet Turgut (Rostock)

9 Haziran 2005: Ä°smail YaÅŸar (Nürnberg)

15 Haziran 2005: Theodoros Boulgarides (Münih)

4 Nisan 2006: Mehmet KubaÅŸÄ±k (Dortmund)

6 Nisan 2006: Halit Yozgat (Kassel)

27 Nisan 2007: Michaele Kieserwetter (Heilbornn)

NSU davasÄ±: AvukatlarÄ± Zschaepe iÃ§in en fazla 10 yÄ±l istedi

NSU DavasÄ±'nda sona doÄŸru

NSU DavasÄ±: Zschaepe suÃ§ ortaÄŸÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 12:47

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