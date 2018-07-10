Yeni kabine Arap basÄ±nÄ±nda: Hazine Damat Albayrakâ€™a teslim

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yeni kabinesi Arap basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer buldu. Gazeteler Ã§oÄŸunlukla ErdoÄŸan'Ä±n damadÄ±nÄ±n pozisyonuna dikkat Ã§ekti.

Yusuf ERTAÅž

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n yemin ve kutlama töreni Arap basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer buldu. Arap gazetelerinin büyük çoÄŸunluÄŸu ErdoÄŸan’Ä±n damadÄ±, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak’Ä± Maliye ve Hazine BakanÄ± olarak atamasÄ±nÄ± öne çÄ±kardÄ±. BazÄ± gazeteler ErdoÄŸan’Ä± överken bazÄ± gazeteler BatÄ±lÄ± liderlerin törende yer almamasÄ±na dikkat çekti. Kimi yorumlarda ise ErdoÄŸan’Ä±n tüm devlet kurumlarÄ±na ve para politikalarÄ±na hakim olmasÄ±nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± endiÅŸeye iÅŸaret edilerek kabinenin açÄ±klanmasÄ±ndan sonra dolarÄ±n ani yükseliÅŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

‘DAMAT MALÄ°YE BAKANI’

Londra’dan yayÄ±n yapan Al Arabi Al Cedid gazetesi, ErdoÄŸan’Ä±n, damadÄ±, eski Enerji BakanÄ± Berat Albayrak’Ä± Hazine ve Maliye BakanÄ± olarak atamasÄ±nÄ± öne çÄ±kardÄ±.

Rusya el Youm da “ErdoÄŸan yeni hükümetini açÄ±kladÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± haberinde “Ülkenin baÅŸkanlÄ±k sistemine geçmesinin ardÄ±ndan Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, içinde damadÄ± Berat Albayrak’Ä± Hazine ve Maliye bakanÄ± olarak ödüllendirdiÄŸi 16 bakandan oluÅŸan yeni hükümetini açÄ±kladÄ±” yorumunu yaptÄ±.

Suudi Arabistan Gazetesi Al Arabiya, Albayrak’Ä±n atanmasÄ±nÄ± öne çÄ±karan gazetelerden birisi oldu. Gazete, “ErdoÄŸan yeni hükümetini açÄ±kladÄ±. DamadÄ± Maliye BakanÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± haberinde “Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Pazartesi akÅŸamÄ±, aralarÄ±nda Hazine ve Maliye BakanÄ± olarak atanan damadÄ± Berat Albayrak’Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 16 Bakandan oluÅŸan yeni hükümetini açÄ±kladÄ±” diye yazdÄ±.

‘MERKEZ BANKASINA HÜKMETMEK Ä°ÇÄ°N DAMADINI MALÄ°YE BAKANI OLARAK ATADI’

Middle East Haber Sitesi, “ErdoÄŸan, Merkez BankasÄ±na hükmetmek için maliye bakanÄ± olarak damadÄ±nÄ± atadÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile verdiÄŸi haberde “Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± damadÄ±nÄ± Maliye BakanÄ± olarak atadÄ±ÄŸÄ± 16 bakan ve bir baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±ndan oluÅŸan yeni hükümetini açÄ±kladÄ±” ifadesini kullandÄ±. Haber sitesi, “Türkiye cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan önceki açÄ±klamalar, son birkaç ay içinde en düÅŸük seviyesine ulaÅŸan liranÄ±n deÄŸerinin düÅŸmesine neden oldu” hatÄ±rlatmasÄ±nda bulunarak, “ErdoÄŸan’Ä±n, devlet kurumlarÄ±nÄ± teslim almasÄ± ve para politikalarÄ±na hakim olmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak endiÅŸe, piyasalarÄ±n üzerinde dolaÅŸÄ±yor ve lirayÄ± derin bir uçuruma itiyor” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

‘ERDOÄžAN’I BÜYÜK ZORLUKLAR BEKLÄ°YOR’

Rai Al Youm, “ErdoÄŸan, bir baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 16 bakandan oluÅŸan hükümetinin yapÄ±sÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Fuat Oktay’Ä± kendine BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atadÄ±. ÇavuÅŸoÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak kaldÄ±. DamadÄ± Berat Albayrak Maliye BakanÄ± oldu. BazÄ± bakanlÄ±klar birleÅŸtirildi. Birçok devlet kurumunun iÅŸlevi deÄŸiÅŸtiriliyor. BasÄ±n ve Bilgilendirme Genel MüdürlüÄŸü kapatÄ±lÄ±yor” baÅŸlÄ±klÄ± haberinde ErdoÄŸan’Ä±, “Yüksek enflasyon ile ekonomik kriz, paranÄ±n deÄŸerinin düÅŸmesi ve güçlü büyümeye raÄŸmen kamu hesaplarÄ±ndaki büyüyen cari açÄ±k” gibi büyük zorluklarÄ±n beklediÄŸine dikkat çekti.

OHAL ERDOÄžAN’A ÜSTÜNLUK SAÄžLADI

Suudi sermayeli Al Hayat gazetesi “ErdoÄŸan Türkiye’nin uygarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeniden canlandÄ±rma sözü verdi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile verdiÄŸi haberde “Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, muhalefetin ‘tek adam yönetimi’ olarak deÄŸerlendirdiÄŸi geniÅŸ yönetim yetkisine sahip bir baÅŸkanlÄ±k sistemi altÄ±nda beÅŸ yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na ikinci kez göreve geldi” yorumunu yaptÄ±. Gazetenin, “2016 yÄ±lÄ±nda Türkiye’nin tanÄ±k olduÄŸu baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda baÅŸlatÄ±lan ve OHAL’e baÄŸlÄ± olarak yayÄ±nlanan KHK’lerle 150 bin asker, polis, akademisyen, avukat ve öÄŸretmeni etkileyen geniÅŸ ‘temizlik’ hamlesinin ardÄ±ndan gelen baÅŸkanlÄ±k sistemi ErdoÄŸan için iktidarda kesin bir üstünlük saÄŸladÄ±” diye yazmasÄ± dikkat çekti.

STRATEJÄ°K Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°N DERÄ°NLÄ°ÄžÄ° VE GÜCÜ

Katar’dan yayÄ±n yapan Al Åžark gazetesi, ErdoÄŸan’a methiyeler düzmeyi tercih etti. Gazete Katar Emiri Tamim’in, Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kutlama törenine katÄ±lmasÄ±nÄ± öne çÄ±kardÄ±. Gazetenin “Katar ve Türkiye...yeni bir dönem” baÅŸlÄ±klÄ± baÅŸyazÄ±sÄ±nda Emir Tamim’in açÄ±lÄ±ÅŸ törenine katÄ±lmasÄ±, Türkiye ile Katar arasÄ±ndaki “KardeÅŸlik ve ortak iÅŸ birliÄŸi baÄŸlarÄ±nÄ± güçlendiren, stratejik iliÅŸkilerin derinliÄŸi ve gücünün” bir iÅŸareti olarak deÄŸerlendirildi. Gazetenin “CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine geçiÅŸ, Türkiye’yi bölgesel ve uluslararasÄ± meselelere karÅŸÄ± sorumluluklarÄ±n önüne koyuyor” yorumu dikkat çekti.

Al Kuds Al Arabi gazetesi de “ErdoÄŸan: Türkiye Cumhuriyeti’nin ÅŸanÄ±nÄ± yükselteceÄŸime söz veriyorum” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanarak, “ErdoÄŸan ilerleyen dönemde yeni bir idare anlayÄ±ÅŸÄ±na dayanan Türkiye Cumhuriyetinin ÅŸanÄ±nÄ± yükselteceÄŸi sözü verdi” diye yazdÄ±.

TÖRENDE BATILI LÄ°DERLER YOK

Lübnan’dan Ä°ngilizce olarak yayÄ±n yapan The Daily Star gazetesi kutlama törenine katÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ±, baÅŸbakan ve diÄŸer üst düzey misafirlerin listesinde hiçbir büyük BatÄ±lÄ± liderin yer almamasÄ±na dikkat çekti. Haberde “Türkiye, BatÄ± askeri ittifakÄ± NATO’nun bir üyesi, ancak Suriye’de askeri strateji konusunda ABD’yle ve baÅŸarÄ±sÄ±z darbeden sonra Ankara’nÄ±n büyük devlet kurumlarÄ±, silahlÄ± kuvvetler, polis ve medya tasfiyeleri üzerinden Avrupa BirliÄŸi ile arasÄ± bozuk durumda” hatÄ±rlatmasÄ± yapÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 12:22

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