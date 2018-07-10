FenerbahÃ§e, BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± ve Berke Ã–zer iÃ§in prensip anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±

FenerbahÃ§e, AltÄ±nordu ile BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± ve Berke Ã–zer'in transferleri iÃ§in prensip anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±.

Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig ekibi AltÄ±nordu'dan BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± ve Berke Özer için prensip anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±.

AltÄ±nordu'nun 21 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ kanat oyuncusu BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± ile ismi Premier Lig kulüpleriyle anÄ±lan 18 yaÅŸÄ±ndaki kaleci Berke Özer için giriÅŸimlerde bulunan SarÄ±-lacivertli kulüp, AltÄ±nordu ile prensipte anlaÅŸtÄ±.

BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±, Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 31 karÅŸÄ±laÅŸmada 10 gol atarken ve 10 golün de hazÄ±rlayÄ±cÄ±sÄ± oldu.

Berke Özer ise takÄ±mÄ±nÄ±n formasÄ±nÄ± 7 maçta terletti. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 12:08

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