TÃ¼rkiye Gazeteciler SendikasÄ±, 66. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor

TÃ¼rkiye Gazeteciler SendikasÄ±, kuruluÅŸunun 66. yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor. TGS, halkÄ±n haber alma hakkÄ± iÃ§in mÃ¼cadelenin bÃ¼yÃ¼yeceÄŸi mesajÄ±nÄ± verdi.

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) kuruluÅŸunun 66. yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±. TGS Genel Merkezinden yayÄ±nlanan mesajda, “HalkÄ±n haber alma hakkÄ±na, yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kamusal sorumluluÄŸuna, çok sesliliÄŸe düÅŸman bu anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± mücadele -bedeli ne olursa olsun- örgütlenecek ve büyütülecektir” denildi.

Gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarÄ±nÄ± ilerletmek için 10 Temmuz 1952’de kurulan TGS, açÄ±klamasÄ±nda, ÅŸu ifadelere yer verildi: “1961 yÄ±lÄ±nda 212 sayÄ±lÄ± kanunun mimarÄ±, 70’li yÄ±llarda gazetecilerin toplusözleÅŸmeli çalÄ±ÅŸabilmesinin öncüsü, 80’lerde demokrasi mücadelesinin neferi, 90’lÄ± yÄ±llarda patron saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± gazetecilerin koruma kalkanÄ±, 2000’li yÄ±llarda tutuklu gazeteciler ve basÄ±n özgürlüÄŸü için yapÄ±lan kampanyalarÄ±n lokomotifi olan TGS, bugün de medya çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n tek güvencesi. Ä°ktidarÄ±n gazeteciliÄŸe, gazetecilere ve gazetecilerin öz-örgütüne yönelik sistematik saldÄ±rÄ±larÄ± 10 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir devam ediyor. Bu kapsamlÄ± operasyonla yüzlerce medya çalÄ±ÅŸanÄ± cezaevlerine atÄ±ldÄ±, maaÅŸlar yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±na itildi, sektörde iÅŸsizlik yüzde 30’a çÄ±ktÄ±, 10 yÄ±lda 10 bin iÅŸsiz gazeteci yaratÄ±ldÄ± ve nihayet medyanÄ±n yüzde 90’Ä± tek adamÄ±n emrine sunuldu.”

‘GAZETECÄ°LÄ°K KAZANACAK’

Türkiye’de hâlâ 144 medya çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n cezaevinde tutulduÄŸuna dikkat çekilen açÄ±klama ÅŸöyle devam etti: “HÄ±rsÄ±zlarÄ±n, katillerin, suç örgütü elebaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ülkemizde gazeteciler yazdÄ±klarÄ± nedeniyle müebbet hapis cezalarÄ± alÄ±yor. Kimsenin ÅŸüphesi olmasÄ±n ki, bu hukuksuzluÄŸa son verilecek, medya üzerindeki abluka daÄŸÄ±tÄ±lacak ve tüm meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z eninde sonunda özgürlüklerine kavuÅŸacaktÄ±r.Bütün bu olumsuz koÅŸullar altÄ±nda gazeteciler ve gazetecilik için mücadeleye devam eden sendikamÄ±z, ne mutlu ki büyümekte, güçlenmektedir. Artan üye sayÄ±sÄ±, örgütlediÄŸi iÅŸyerleri ve imzaladÄ±ÄŸÄ± yeni toplu iÅŸ sözleÅŸmeleri ile ayaÄŸa kalkan TGS, sebat ile hedeflerine ulaÅŸacak, sektörde orman kanunu yerine insanca çalÄ±ÅŸma düzenini tesis edecektir. Gücümüz dayanÄ±ÅŸmadan gelir ve karanlÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±tacak olan birliÄŸimizdir.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

TGS: OHALâ€™in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 11:55

www.evrensel.net