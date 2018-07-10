Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle â€˜terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne destekâ€™ iddiasÄ±yla hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan SES Eski Genel Sekreteri Birsen Seyhan beraat etti.

Sosyal medyada Türk Tabipleri BirliÄŸi'nin (TTB) 'SavaÅŸ bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur' baÅŸlÄ±klÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ± ve gazetelerdeki savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± köÅŸe yazÄ±larÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için Birsen Seyhan hakkÄ±nda ‘terör örgütüne destek’ iddiasÄ±yla BalÄ±kesir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± görüldü.

DuruÅŸmada yapÄ±lan savunmalar sonrasÄ±nda mahkeme Birsen Seyhan hakkÄ±nda beraat karar verdi. (BalÄ±kesir/EVRENSEL)

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