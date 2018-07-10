Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 6 aya kadar hapsi istendi

FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n eski BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda "Basit tehdit" suÃ§undan 6 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

YakÄ±ndoÄŸu Üniversitesi ile oynanan KadÄ±n basketbol maçÄ±nda bu kulübün baÅŸkanÄ± IÅŸÄ±k Eyigüngör'e hakaret ettiÄŸi gerekçesi ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski baÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve yönetici Ali Cenk BaÅŸak hakkÄ±nda "Basit tehdit" suçundan 6 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±. AynÄ± konuya iliÅŸkin ilk dava geçen yÄ±l ekim ayÄ±nda açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

KadÄ±köy CaferaÄŸa KapalÄ± Spor Salonu'nda 7 MayÄ±s 2017 tarihinde YakÄ±ndoÄŸu Üniversitesi ile Fenerbahçe Spor Kulübü kadÄ±n basketbol takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanan maçta iki kulübün baÅŸkanlarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin olarak ikinci dava açÄ±ldÄ±. Misafir takÄ±m YakÄ±ndoÄŸu Üniversitesi Kulüp BaÅŸkanÄ± IÅŸÄ±k Eyigüngör'e tokat attÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ile Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda, "Kasten yaralama" suçundan 1 yÄ±la, Eyigüngör hakkÄ±nda da, "Kasten yaralamaya teÅŸebbüs" suçundan 9 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle geçen yÄ±l açÄ±lan dava sürerken, aynÄ± olaya iliÅŸkin ikinci dava, 'Tehdit' suçundan açÄ±ldÄ±.

Ä°KÄ°NCÄ° DAVA OLAYDAN 15 AY SONRA AÇILDI

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma sonucu hazÄ±rlanan iddianamede, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk BaÅŸak'Ä±n olay sÄ±rasÄ±nda ve maçÄ±n ardÄ±ndan rakip kulüp baÅŸkanÄ± IÅŸÄ±k Eyigüngör'e yönelik açÄ±klama yaptÄ±klarÄ±, açÄ±klamalarÄ±n basit tehdit suçunun unsurlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

6 AYA KADAR HAPÄ°S CEZASI Ä°STENÄ°YOR

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ÅŸikayetçi IÅŸÄ±k Eyigüngör'e önce tokat attÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan da parmaÄŸÄ±nÄ± sallayarak, "BitireceÄŸim seni, daha da beter yapacaÄŸÄ±m" dediÄŸi, Ali Cenk BaÅŸak'Ä±n da, "Seni bitireceÄŸim, daha da beter yapacaÄŸÄ±m, sen göreceksin" diyerek tehdit ettiÄŸi belirtilen iddianamede, her iki ÅŸüphelinin de "Basit tehdit" suçundan 6 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.

Ä°DDÄ°ANAME KABUL EDÄ°LDÄ°

Ä°ddianamenin gönderildiÄŸi Ä°stanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruÅŸma günü verdi.

AynÄ± konuya iliÅŸkin ilk dava geçen yÄ±l ekim ayÄ±nda açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± olay nedeni ile yine Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yÄ±la, IÅŸÄ±k Eyigüngör hakkÄ±nda da, "Kasten yaralamaya teÅŸebbüs" suçundan, 1 aydan 9 aya kadar hapis cezasÄ± istenmiÅŸti. Buna iliÅŸkin dava Ä°stanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

NE OLMUÅžTU ?

Bu yÄ±l 7 MayÄ±s tarihinde oynanan, Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi play-off final serisinde iki tarafÄ±n baÅŸkanlarÄ± arasÄ±nda fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Olaylardan sonra taraflar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak birbirlerinden ÅŸikayetçi olmuÅŸ, ÅŸikayet üzerine de taraflar hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 11:43

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