6 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret davasÄ± ertelendi

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ± protesto eden 6 kiÅŸinin 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± dava, 6 EylÃ¼l'e ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ± protesto eden 6 kiÅŸinin 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n 8. duruÅŸmasÄ± görüldü. DuruÅŸma ek savunmalarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± için 6 Eylül’e ertelendi.

ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n 8. duruÅŸmasÄ±nda sanÄ±klar Åžamil Altan, Beyza Metin, ErdoÄŸan Demir, Gürsel Kaya ve avukatlarÄ± ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n avukatÄ± hazÄ±r bulundu. Beyza Metin’in AvukatÄ± YÄ±ldÄ±z Ä°mrek, eylemin ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda olduÄŸunu beyan etti. Ä°mrek, mahkemeden dosyanÄ±n anayasaya aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderilmesini talep etti. DosyanÄ±n AYM’ye gönderilmesi talebini reddeden mahkeme, Metin ve Altan’Ä±n ek savunma hazÄ±rlamalarÄ± için duruÅŸmayÄ± 6 Eylül’e erteledi.

NE OLMUÅžTU?

10 Ekim KatliamÄ±’nÄ± protesto etmek için 13 Ekim 2015’te Sirkeci GarÄ±’nda eylem yapan Elektrik Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžube Eski BaÅŸkanÄ± Beyza Metin, ErdoÄŸan Demir, Gürsel Kaya, Mehmet Åžamil Altan, Nebile Irmak Çetin ve Önder Atay’a “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçlamasÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 11:43

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