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Tiyatrocu Orhan AydÄ±n ifade vermek Ã¼zere BeyoÄŸlu Emniyet'e getirildi
10 Temmuz 2018 11:19
Tiyatrocu Orhan AydÄ±n, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek BeyoÄŸlu Emniyet AmirliÄŸi GÃ¼venlik Åžubeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Tiyatrocu Orhan AydÄ±n, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek ifade vermek üzere BeyoÄŸlu Emniyet AmirliÄŸi Güvenlik Åžubeye getirildiÄŸini duyurdu.
Orhan AydÄ±n, dün itibariyle yürürlüÄŸe giren 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'ne vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± tweet'inde "BaÅŸkanlÄ±k ve Demokrasi" dedi.
Orhan AydÄ±n, 24 Haziran seçimlerinde Bu Düzen DeÄŸiÅŸmeli platformunun Ä°stanbul milletvekili adayÄ±ydÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 11:29
Sosyal Medya PaylaÅŸÄ±mlarÄ±m Ä°çin BeyoÄŸlu Emniyet AmirliÄŸi Güvenlik Åžubeye Getirildim.— orhan aydÄ±n (@orhanaydin6) July 10, 2018
BaÅŸkanlÄ±k ve Demokrasi!
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