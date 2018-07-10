Tiyatrocu Orhan AydÄ±n ifade vermek Ã¼zere BeyoÄŸlu Emniyet'e getirildi

Ekran görüntüsü: @orhanaydin6/Twitter

Tiyatrocu Orhan AydÄ±n ifade vermek Ã¼zere BeyoÄŸlu Emniyet'e getirildi

    • 10 Temmuz 2018 11:19

    Tiyatrocu Orhan AydÄ±n, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek BeyoÄŸlu Emniyet AmirliÄŸi GÃ¼venlik Åžubeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

    Tiyatrocu Orhan AydÄ±n, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek ifade vermek üzere BeyoÄŸlu Emniyet AmirliÄŸi Güvenlik Åžubeye getirildiÄŸini duyurdu.

    Orhan AydÄ±n, dün itibariyle yürürlüÄŸe giren 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'ne vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± tweet'inde "BaÅŸkanlÄ±k ve Demokrasi" dedi.

    Orhan AydÄ±n, 24 Haziran seçimlerinde Bu Düzen DeÄŸiÅŸmeli platformunun Ä°stanbul milletvekili adayÄ±ydÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 11:29
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