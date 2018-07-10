16 BakanlÄ±ÄŸÄ±n teÅŸkilat yapÄ±sÄ±nÄ± belirleyen 1 No'lu kararnamenin Ã¶zeti

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± teÅŸkilatÄ± dÃ¼zenlemelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±, BakanlÄ±klarÄ±n teÅŸkilatlarÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen 1 No'lu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi yayÄ±mlandÄ±.

BakanlÄ±klarÄ±n teÅŸkilatlarÄ±nÄ±, hizmet birimlerini düzenleyen 1 Nolu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'ne geçilmesi sonrasÄ± birçok bakanlÄ±k birleÅŸtirildiÄŸi için hangi bakanlÄ±kta hangi genel müdürlüÄŸün bulunacaÄŸÄ± merak edilen konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyordu.

Memurlar.net, 1 nolu kararnamede yer alan teÅŸkilat ve kadrolara dair hükümleri bir araya getirdi.

1 NO'LU CUMHURBAÅžKANLIÄžI KARARNAMESÄ°NÄ°N TAM METNÄ°NE ULAÅžMAK Ä°ÇÄ°N TIKLAYINIZ

BAKANLIKLARDAKÄ° HÄ°ZMET BÄ°RÄ°MLERÄ° VE KADROLARA DAÄ°R HÜKÜMLER

1- Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Hizmet Birimleri

Hizmet birimleri

MADDE 40 - (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) Ceza Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü,

b) Hukuk ve Mevzuat Genel MüdürlüÄŸü,

c) Ceza ve Tevkifevleri Genel MüdürlüÄŸü, ç) Adli Sicil ve Ä°statistik Genel MüdürlüÄŸü,

d) UluslararasÄ± Hukuk ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MüdürlüÄŸü,

e) Personel Genel MüdürlüÄŸü,

f) TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

g) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

ÄŸ) Ä°nsan HaklarÄ± Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

h) EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

Ä±) YayÄ±n Ä°ÅŸleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

i) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

j) Teknik Ä°ÅŸler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

k) Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

l) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

m) Özel Kalem MüdürlüÄŸü

TaÅŸra TeÅŸkilatÄ±

MADDE 57 - (1) BakanlÄ±k taÅŸra teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

(2) BakanlÄ±kça uygun görülen il Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ± nezdinde bilgi iÅŸlem müdürlüÄŸü kurulabilir. Müdürlük, bilgi iÅŸlem müdürü ve yeteri kadar personelden oluÅŸur. Bilgi iÅŸlem müdürlüklerindeki bilgi iÅŸlem müdürü, ÅŸef, bilgisayar iÅŸletmeni ve teknisyenler BakanlÄ±kça; diÄŸer personel baÄŸlÄ± olduÄŸu adalet komisyonunca atanÄ±r.

YurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±

MADDE 58 - (1) BakanlÄ±k yurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

(2) YurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±nda yer alan Adalet MüÅŸavirliÄŸi kadrolarÄ±na, hakimlik ve savcÄ±lÄ±k mesleÄŸinde fiilen en az beÅŸ yÄ±l görev yapmÄ±ÅŸ ve üstün baÅŸarÄ±sÄ± ile yurtdÄ±ÅŸÄ± hizmetlerinde yararlÄ± olacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bulunanlar arasÄ±ndan atama yapÄ±lÄ±r.

(3) Adalet müÅŸavirleri hakkÄ±ndaki siciller, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayÄ±lÄ± Hakimler ve SavcÄ±lar Kanunu hükümleri uyarÄ±nca ilgili Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan verilir.

(4) YurtdÄ±ÅŸÄ± sürekli görev süresi üç yÄ±ldÄ±r. Bu süre hizmetin gerektirdiÄŸi hallerde BakanÄ±n onayÄ±yla bir yÄ±la kadar uzatÄ±labilir. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilir.

(5) BakanlÄ±k yurtdÄ±ÅŸÄ± kadrolarÄ±na atanan hakim ve savcÄ±lara 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu kapsamÄ±nda sürekli görevle yurtdÄ±ÅŸÄ± kadrolarÄ±nda bulunanlara yapÄ±lan ödemeler, aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Adalet uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±sÄ±

MADDE 62 - (1) BakanlÄ±kta 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesi uyarÄ±nca Adalet UzmanÄ± ve Adalet Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir.

Kontrolörler

MADDE 63 - (1) Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin yönetimine dair tüm iÅŸlem ve uygulamalar ile iÅŸyurtlarÄ±nÄ±n denetimiyle görevlendirilmek üzere BakanlÄ±kta 375 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 24 üncü maddesi uyarÄ±nca kontrolör istihdam edilebilir.

2- ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet birimleri

MADDE 67- (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

b) Çocuk Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

c) KadÄ±nÄ±n Statüsü Genel MüdürlüÄŸü,

ç) Engelli ve YaÅŸlÄ± Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

d) Åžehit YakÄ±nlarÄ± ve Gaziler Genel MüdürlüÄŸü,

e) Sosyal YardÄ±mlar Genel MüdürlüÄŸü,

f) ÇalÄ±ÅŸma Genel MüdürlüÄŸü,

g) Yurt DÄ±ÅŸÄ± Ä°ÅŸçi Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü, ÄŸ) Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Genel MüdürlüÄŸü,

h) UluslararasÄ± Ä°ÅŸgücü Genel MüdürlüÄŸü, Ä±) Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

i) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

j) Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

k) EÄŸitim ve YayÄ±n Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

l) Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

m) Personel Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

n) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

o) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi,

ö) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

p) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

TaÅŸra TeÅŸkilatÄ±

MADDE 90 - (1) BakanlÄ±k taÅŸra teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

YurtdÄ±ÅŸÄ± TeÅŸkilatÄ±

MADDE 91 - (1) BakanlÄ±k yurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

Uzman istihdamÄ±

MADDE 94 - (1) BakanlÄ±kta 657 sayÄ±lÄ± Kanun ek 41 inci maddesine göre ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile UzmanÄ± ile ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir.

(2) ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile UzmanÄ± ile ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±, mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar ile diÄŸer özlük haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarÄ±nca Adalet UzmanÄ± ve Adalet Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±na denktir.

3- Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet birimleri

MADDE 99 - (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) Yerel Yönetimler Genel MüdürlüÄŸü,

b) Milli Emlak Genel MüdürlüÄŸü,

c) Mekansal Planlama Genel MüdürlüÄŸü, ç) Çevre Yönetimi Genel MüdürlüÄŸü,

d) Çevresel Etki DeÄŸerlendirmesi, izin ve Denetim Genel MüdürlüÄŸü,

e) YapÄ± Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü,

f) AltyapÄ± ve Kentsel DönüÅŸüm Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

g) Mesleki Hizmetler Genel MüdürlüÄŸü,

ÄŸ) CoÄŸrafi Bilgi Sistemleri Genel MüdürlüÄŸü,

h) Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Genel MüdürlüÄŸü, Ä±) Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

i) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

j) Yüksek Fen Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

k) Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

l) Personel Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

m) EÄŸitim ve YayÄ±n Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

n) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

o) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi,

ö) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

p) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

TaÅŸra TeÅŸkilatÄ±

MADDE 120 - (1) BakanlÄ±k taÅŸra teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

Uzman istihdamÄ±

MADDE 125 - (1) BakanlÄ±k, görev alanÄ±na giren konularda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesine göre Çevre ve Åžehircilik UzmanÄ± ile Çevre ve Åžehircilik Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±, 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 44 üncü maddesine göre Milli Emlak UzmanÄ± ve Milli Emlak Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edebilir.

(2) Birinci fÄ±kra kapsamÄ±nda istihdam edilen Milli Emlak UzmanÄ± ve Milli Emlak Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±na yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teftiÅŸ, denetim, inceleme ve soruÅŸturma yaptÄ±rÄ±labilir.

Yerli veya yabancÄ± personel istihdamÄ±

MADDE 126 - (1) BakanlÄ±kta 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 nci maddesi uyarÄ±nca yerli veya yabancÄ± personel istihdam edilebilir.

4- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

TeÅŸkilat

MADDE 129 - (1) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±; merkez ve yurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±ndan oluÅŸur.

(2) BakanlÄ±ÄŸÄ±n merkez teÅŸkilatÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki hizmet birimlerinden oluÅŸur:

a) Ä°kili Siyasi Ä°ÅŸler Genel Müdürlükleri,

b) UluslararasÄ± Güvenlik Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü,

c) Çok TaraflÄ± Siyasi Ä°ÅŸler Genel Müdürlükleri, ç) Küresel ve Ä°nsani Konular Genel MüdürlüÄŸü,

d) ÇatÄ±ÅŸmayÄ± Önleme ve Kriz Yönetimi Genel MüdürlüÄŸü,

e) Çok TaraflÄ± Ekonomik Ä°ÅŸler Genel MüdürlüÄŸü,

f) Ä°kili Ekonomik Ä°ÅŸler Genel Müdürlükleri,

g) UluslararasÄ± Hukuk Genel MüdürlüÄŸü, ÄŸ) AndlaÅŸmalar Genel MüdürlüÄŸü,

h) Konsolosluk Ä°ÅŸleri Genel Müdürlükleri,

Ä±) AraÅŸtÄ±rma ve Güvenlik Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü,

i) Enformasyon Genel MüdürlüÄŸü,

j) YurtdÄ±ÅŸÄ± TanÄ±tÄ±m ve Kültürel Ä°ÅŸler Genel MüdürlüÄŸü,

k) Protokol Genel MüdürlüÄŸü,

l) DÄ±ÅŸ Politika DanÄ±ÅŸma Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

m) TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

n) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

o) Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ö) Personel Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

p) Diplomasi Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

r) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

s) Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

ÅŸ) Diplomatik ArÅŸiv Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

t) Tercüme Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

u) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi,

ü) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±

TeÅŸkilat

MADDE 167 - (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±; merkez teÅŸkilatÄ±ndan oluÅŸur.

Hizmet birimleri

MADDE 168- (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) Enerji iÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü,

b) Nükleer Enerji Genel MüdürlüÄŸü,

c) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve UluslararasÄ± Projeler Genel MüdürlüÄŸü,

ç) Denetim Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

d) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

e) Hukuk Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

f) Personel Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

g) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

ÄŸ) Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

h) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

Ä±) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

Uzman istihdamÄ±

MADDE 182 - (1) BakanlÄ±kta, 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar UzmanÄ± ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir.

Denetçi istihdamÄ±

MADDE 183 - (1) BakanlÄ±kta, 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir

6- Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet birimleri

MADDE 186 - (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) Gençlik Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

b) Kredi ve Yurtlar Genel MüdürlüÄŸü,

c) Spor Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

ç) EÄŸitim, AraÅŸtÄ±rma ve Koordinasyon Genel MüdürlüÄŸü,

d) YatÄ±rÄ±m ve Ä°ÅŸletmeler Genel MüdürlüÄŸü,

e) UluslararasÄ± Organizasyonlar ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MüdürlüÄŸü,

f) Personel Genel MüdürlüÄŸü,

g) Rehberlik ve Denetim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ÄŸ) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

h) Sosyal Ä°liÅŸkiler ve Ä°letiÅŸim Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä±) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

i) Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

j) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi,

k) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

l) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

TaÅŸra teÅŸkilatÄ±

MADDE 202 - (1) BakanlÄ±k taÅŸra teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

(2) TaÅŸra teÅŸkilatÄ± gençlik ve spor il müdürlükleri ile gençlik ve spor ilçe müdürlüklerinden oluÅŸur. Görevin durumuna veya ihtiyaca göre gençlik ve spor il müdürlüklerine baÄŸlÄ± olarak gençlik merkezi, yurt, kamp, sporcu eÄŸitim merkezi müdürlükleri gibi ayrÄ± il ve ilçe birimleri de kurulabilir.

Uzman istihdamÄ±

MADDE 205 - (1) BakanlÄ±kta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesine göre Gençlik ve Spor UzmanÄ± ile Gençlik ve Spor Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir.

Denetçi istihdamÄ±

MADDE 206 - (1) BakanlÄ±kta 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre denetçi ve denetçi yardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir.

Görevlendirme

MADDE 207 - (1) BakanlÄ±kta 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici personel görevlendirilebilir.

Fahri görev

MADDE 213 - (1) Kamu personeli, Devlet MemurlarÄ± Kanununda belirtilen istihdam ÅŸekillerinden birinde istihdam edilip edilmediÄŸine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, gençlik ve spor hizmetlerinde fahri olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilir.

(2) Üniversite öÄŸretim üyeleri ile tabipler ve diÄŸer saÄŸlÄ±k personeli kurul, komisyon ve organizasyonlarda görev alabilirler.

(3) BakanlÄ±k teÅŸkilatÄ±nda fahri olarak teknik ve idari görev alÄ±nabilir. Fahri göreve, illerdeki atamalar vali tarafÄ±ndan, merkez teÅŸkilatÄ±ndaki atamalar ise BakanlÄ±kça yapÄ±lÄ±r.

7- Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet birimleri

MADDE 219- (1) Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) BaÅŸhukuk MüÅŸavirliÄŸi ve Muhakemat Genel MüdürlüÄŸü,

b) Muhasebat ve Mali Kontrol Genel MüdürlüÄŸü,

c) Gelir Düzenlemeleri Genel MüdürlüÄŸü, ç) Kamu FinansmanÄ± Genel MüdürlüÄŸü,

d) Kamu Sermayeli KuruluÅŸ ve Ä°ÅŸletmeler Genel MüdürlüÄŸü,

e) DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Genel MüdürlüÄŸü,

f) SigortacÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸü,

g) Personel Genel MüdürlüÄŸü,

ÄŸ) Vergi Denetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

h) Hazine Kontrolörleri Kurulu, Ä±) Sigorta Denetleme Kurulu,

i) Mali SuçlarÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

j) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

k) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

l) Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

m) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

n) Özel Kalem MüdürlüÄŸü

Uzman Ä°stihdamÄ±

MADDE 241 - (1) BakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±nda 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesine göre Hazine ve Maliye UzmanÄ± ile Hazine ve Maliye Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±; taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda aynÄ± Kanunun ek 44 üncü maddesine göre DefterdarlÄ±k UzmanÄ± ve DefterdarlÄ±k Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edebilir.

(2) Birinci fÄ±kra kapsamÄ±nda istihdam edilen DefterdarlÄ±k Uzman ve DefterdarlÄ±k Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±na yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim ve inceleme yaptÄ±rÄ±labilir.

(3) Hazine ve Maliye UzmanÄ± ile Hazine ve Maliye Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±, mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar ile diÄŸer özlük haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarÄ±nca Adalet UzmanÄ± ve Adalet Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±na denktir.

Defterdar

MADDE 243 - (1) Defterdar, bulunduÄŸu ilde BakanlÄ±ÄŸÄ±n en büyük memuru ve il ve baÄŸlÄ± ilçeler teÅŸkilatÄ±nÄ±n amiri olup, iÅŸlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taÅŸradan sorulan sorularÄ±n cevaplandÄ±rÄ±lmasÄ±, kanuna aykÄ±rÄ± hareketi görülenler hakkÄ±nda takibatta bulunulmasÄ±, atamalarÄ± ile görevli ve sorumludur.

(2) Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayÄ±da yardÄ±mcÄ± verilir.

(3) Ä°l ve ilçe birimlerini incelemek ve denetlemek üzere defterdar emrine defterdarlÄ±k uzmanlarÄ± verilebilir.

DeftardarlÄ±k Birimleri

MADDE 244 - (1) DefterdarlÄ±k birimleri, defterdarÄ±n yönetimi altÄ±nda, muhasebat ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüÄŸünden oluÅŸur.

Muhasebat Birimleri

MADDE 245 - (1) Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlÄ±k müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden oluÅŸur.

Mu ha kem at Birimleri

MADDE 249 - (1) Muhakemat birimleri, muhakemat müdürlükleri ve müdürlük olmayan yerlerde Hazine avukatlÄ±ÄŸÄ± servisinden oluÅŸur.

(2) BaÅŸhukuk MüÅŸavirliÄŸi ve Muhakemat Genel MüdürlüÄŸünün görevlerinin il ve ilçeye iliÅŸkin olanlarÄ±nÄ± muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatlÄ±klarÄ± yürütür.

8- Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet birimleri

MADDE 256 - (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) Ä°ller Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü,

b) Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü,

c) Personel Genel MüdürlüÄŸü, ç) TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

d) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

e) KaçakçÄ±lÄ±k Ä°stihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

f) Demekler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

g) Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ÄŸ) EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

h) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä±) Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

i) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi,

j) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

k) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

TaÅŸra teÅŸkilatÄ±

MADDE 271- (1) BakanlÄ±k taÅŸra teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

(2) BakanlÄ±k, nüfus ve vatandaÅŸlÄ±k hizmetlerini yürütmek üzere, illerde Ä°l nüfus ve vatandaÅŸlÄ±k müdürlükleri, ilçelerde ilçe nüfus müdürlükleri kurabilir. BakanlÄ±k, kadro, yer ve unvanlarÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n ihtiyaç durumuna göre nüfus müdürü ve memurlarÄ±nÄ±, lüzum görülen yerlerde görevlendirmeye yetkilidir.

(3) Güvenlik politikalarÄ± ve sosyo-ekonomik politikalarÄ±n uyumlu bir ÅŸekilde yürütülmesini saÄŸlamak üzere, illerde Ä°1 Sosyal Etüt ve Proje MüdürlüÄŸü kurulmuÅŸtur. Bu amaçla, ihtiyaç duyulan ilçelerde valiliÄŸin teklifi ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n onayÄ± ile büro kurulabilir. Valilik; kadro, yer ve unvanlarÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleÅŸmeli personel ve memurlarÄ± bu birimlerde görevlendirmeye yetkilidir.

(4) Tüm acil çaÄŸrÄ±larÄ± karÅŸÄ±lamak, sevk ve koordinasyonu saÄŸlamak üzere büyükÅŸehir belediyesi bulunan illerde yatÄ±rÄ±m izleme ve koordinasyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde, diÄŸer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil ÇaÄŸrÄ± merkezleri kurulur. Acil çaÄŸrÄ± hizmeti veren kurumlarÄ±n çaÄŸrÄ± hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmamasÄ± halinde valilik kadro, yer ve unvanlarÄ±na bakmaksÄ±zÄ±n uzman, sözleÅŸmeli personel ve memurlarÄ± bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iÅŸ ve iÅŸlemleri SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü alÄ±narak Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lacak yönetmelikle düzenlenir.

(5) ÇaÄŸrÄ± merkezinde 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi uyarÄ±nca geçici görevlendirme yapÄ±labilir.

YatÄ±rÄ±m Ä°zleme ve Koordinasyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

MADDE 273 - (1) BüyükÅŸehir belediyelerinin bulunduÄŸu illerde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±m ve hizmetlerinin etkin olarak yapÄ±lmasÄ±, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çaÄŸrÄ±, afet ve acil yardÄ±m hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanÄ±tÄ±mÄ±, gerektiÄŸinde merkezi idarenin taÅŸrada yapacaÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na rehberlik edilmesi ve bunlarÄ±n denetlenmesini gerçekleÅŸtirmek üzere valiye baÄŸlÄ± olarak kamu tüzel kiÅŸiliÄŸini haiz ve özel bütçeli YatÄ±rÄ±m Ä°zleme ve Koordinasyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kurulmuÅŸtur.

Uzman istihdamÄ±

MADDE 275 - (1) BakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±nda 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesi uyarÄ±nca Ä°çiÅŸleri UzmanÄ± ve Ä°çiÅŸleri Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± ile illerde 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 44 üncü maddesi uyarÄ±nca plan ve program uygulamalarÄ±nda Ä°l Planlama UzmanÄ± ve Ä°l Planlama Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir.

Dernekler denetçisi istihdamÄ±

MADDE 276 - (1) BakanlÄ±kta 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarÄ±nca Dernekler Denetçileri ve Dernekler Denetçi YardÄ±mcÄ±larÄ± istihdam edilebilir.

9- Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet Birimleri

MADDE 279 - (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) Güzel Sanatlar Genel MüdürlüÄŸü,

b) Kültür VarlÄ±klarÄ± ve Müzeler Genel MüdürlüÄŸü,

e) Kütüphaneler ve YayÄ±mlar Genel MüdürlüÄŸü,

ç) Telif HaklarÄ± Genel MüdürlüÄŸü,

d) Sinema Genel MüdürlüÄŸü,

e) YatÄ±rÄ±m ve Ä°ÅŸletmeler Genel MüdürlüÄŸü,

f) AraÅŸtÄ±rma ve EÄŸitim Genel MüdürlüÄŸü,

g) TanÄ±tma Genel MüdürlüÄŸü, ÄŸ) TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

h) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

Ä±) Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

i) Personel Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

j) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

k) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi,

l) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

m) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

Uzman istihdamÄ±

MADDE 300 - (1) BakanlÄ±kta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesi göre Kültür ve Turizm UzmanÄ± ile Kültür ve Turizm Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir.

10- Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet birimleri

MADDE 303 - (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) Temel EÄŸitim Genel MüdürlüÄŸü,

b) OrtaöÄŸretim Genel MüdürlüÄŸü,

c) Mesleki ve Teknik EÄŸitim Genel MüdürlüÄŸü,

ç) Din ÖÄŸretimi Genel MüdürlüÄŸü,

d) Özel EÄŸitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

e) Hayat Boyu ÖÄŸrenme Genel MüdürlüÄŸü,

f) Özel ÖÄŸretim KuramlarÄ± Genel MüdürlüÄŸü,

g) Yenilik ve EÄŸitim Teknolojileri Genel MüdürlüÄŸü,

ÄŸ) ÖÄŸretmen YetiÅŸtirme ve GeliÅŸtirme Genel MüdürlüÄŸü,

h) Ölçme, DeÄŸerlendirme ve SÄ±nav Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

Ä±) YükseköÄŸretim ve Yurt DÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim Genel MüdürlüÄŸü,

i) Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MüdürlüÄŸü,

j) Personel Genel MüdürlüÄŸü,

k) Hukuk Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

l) Destek Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

m) Talim ve Terbiye Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

n) TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

o) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ö) Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

p) Ä°nÅŸaat ve Emlak Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

r) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

s) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

TaÅŸra teÅŸkilatÄ±

MADDE 327 - (1) BakanlÄ±k, taÅŸra teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

(2) Her ilde ve ilçede bir milli eÄŸitim müdürlüÄŸü kurulur. ilçe milli eÄŸitim müdürlükleri, görev ve hizmetleri yürütürken il milli eÄŸitim müdürlüklerine karÅŸÄ± da sorumludur. Ä°l ve ilçelerin sosyal ve ekonomik geliÅŸme durumlarÄ±, nüfuslarÄ± ve öÄŸrenci sayÄ±larÄ± göz önünde bulundurularak, bu müdürlükler farklÄ± tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklÄ± yetkiler verilebilir. Ä°ÅŸ durumuna ve ihtiyaca göre milli eÄŸitim müdürlüklerine baÄŸlÄ± olarak ayrÄ± il ve ilçe birimleri de kurulabilir.

YurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±

MADDE 328 - (1) BakanlÄ±k, yurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

(2) Türkiye'deki veya YükseköÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan denkliÄŸi kabul edilen yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki üniversitelerin eÄŸitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eÄŸitimini baÅŸarÄ±yla bitirenlerden ilgili ülke vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip olanlarla süresiz oturma ve çalÄ±ÅŸma izni bulunanlar, BakanlÄ±kça mahallinden sözleÅŸmeli statüde öÄŸretmen olarak hizmet alÄ±nabilir.

Kadrolar

MADDE 330 - (1) KadrolarÄ±n tespiti, ihdasÄ±, kullanÄ±mÄ± ve iptali ile kadrolara iliÅŸkin diÄŸer hususlar, Genel Kadro ve Usulü HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.

(2) BakanlÄ±ÄŸa tahsis edilmiÅŸ bulunan serbest kadrolar; Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak BakanlÄ±k tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yönetmelikte belirlenen norm kadro sayÄ±larÄ±na uygun olarak öÄŸretmen kadrolarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki kadrolar merkez ve taÅŸra birimlerine, öÄŸretmen kadrolarÄ± ise branÅŸlar esas alÄ±narak okul ve kurumlara daÄŸÄ±tÄ±lÄ±r. DaÄŸÄ±tÄ±m cetvellerinin vizesine iliÅŸkin usül ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Ä°l milli eÄŸitim müdürlüklerine, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayÄ±lÄ± Özel BarÄ±nma Hizmeti Veren Kurumlar ve BazÄ± Düzenlemeler HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname 37 nci maddesi uyarÄ±nca aylÄ±ksÄ±z izne ayrÄ±lma talebinde bulunan öÄŸretmenlerin izin verilmeden önce atamalarÄ±nda kullanÄ±lmak amacÄ±yla yeterli sayÄ±da boÅŸ öÄŸretmen kadrosu tahsis edilir. KapatÄ±lan veya norm kadro sayÄ±sÄ± azalan okul ve kurumlarÄ±n ihtiyaç fazlasÄ± boÅŸ öÄŸretmen kadrolarÄ± il milli eÄŸitim müdürlüklerine aktarÄ±lÄ±r.

ÖÄŸretmenlerin emekliliÄŸi

MADDE 331- (1) ÖÄŸretmenlerin emeklilik iÅŸlemleri Haziran ve Temmuz aylarÄ± içinde yapÄ±lÄ±r. Bu aylar dÄ±ÅŸÄ±nda emeklilik iÅŸlemi yapÄ±labilmesi, görev yapÄ±lan il sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sÄ±nÄ±f ve branÅŸÄ±nda öÄŸretmen fazlasÄ±nÄ±n bulunmasÄ± ve iÅŸlemin BakanlÄ±kça uygun görülmesine baÄŸlÄ±dÄ±r.

Uzman istihdamÄ±

MADDE 332 - (1) BakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±nda; 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesine göre Milli EÄŸitim UzmanlarÄ± ve Milli EÄŸitim Uzman YardÄ±mcÄ±larÄ± istihdam edilir.

Geçici görevlendirme

MADDE 335 - (1) BakanlÄ±kta 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi uyarÄ±nca geçici personel istihdam edilebilir.

11- Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet birimleri

MADDE 339 - (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) Askeri Fabrikalar Genel MüdürlüÄŸü,

b) Tersaneler Genel MüdürlüÄŸü,

c) Askeri Adalet Ä°ÅŸleri ve Kanunlar Genel MüdürlüÄŸü,

ç) Askeralma Genel MüdürlüÄŸü,

d) Personel Genel MüdürlüÄŸü,

e) Bütçe ve Mali Hizmetler Genel MüdürlüÄŸü,

f) Lojistik Genel MüdürlüÄŸü,

g) Tedarik Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

ÄŸ) Genel Plan ve Prensipler Genel MüdürlüÄŸü,

h) TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

Ä±) Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

i) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

j) Milli MayÄ±n Faaliyet Merkezi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

k) Teknik Hizmetler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

l) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi,

m) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

n) Özel Kalem MüdürlüÄŸü,

o) DiÄŸer KomutanlÄ±klar.

12- SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet birimleri

MADDE 354 - (1) SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

b) Acil SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

c) SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n GeliÅŸtirilmesi Genel MüdürlüÄŸü, ç) SaÄŸlÄ±k Bilgi Sistemleri Genel MüdürlüÄŸü,

d) SaÄŸlÄ±k YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MüdürlüÄŸü,

e) Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MüdürlüÄŸü, t) Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Genel MüdürlüÄŸü,

g) Kamu Hastaneleri Genel MüdürlüÄŸü, ÄŸ) Yönetim Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

h) Denetim Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä±) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

i) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi,

j) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

k) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

TaÅŸra teÅŸkilatÄ±

MADDE 371- (1) BakanlÄ±k taÅŸra teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

(2) BakanlÄ±ÄŸÄ±n il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe saÄŸlÄ±k müdürlükleridir. Ä°l saÄŸlÄ±k müdürlüÄŸü bünyesinde ihtiyaca göre halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, kamu hastaneleri, ilaç ve tÄ±bbi cihaz, saÄŸlÄ±k ve acil saÄŸlÄ±k hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere baÅŸkanlÄ±klar kurulabilir.

(3) Ä°l saÄŸlÄ±k müdürleri BakanlÄ±ÄŸÄ±n il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir ÅŸekilde yürütülmesinden sorumludur; BakanlÄ±ÄŸÄ±n düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± yapar ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme iÅŸlemlerini doÄŸrudan gerçekleÅŸtirir.

(4) Ä°l saÄŸlÄ±k müdürü, acil saÄŸlÄ±k hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kiÅŸileri ile gerçek kiÅŸilere ait tüm saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.

(5) Birden fazla ildeki saÄŸlÄ±k hizmetlerinin bir arada deÄŸerlendirilmesi, geliÅŸmiÅŸlik farklarÄ±nÄ±n giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçlarÄ±n müÅŸterek planlanmasÄ± amacÄ±yla BakanlÄ±kça belirlenen illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir.

Hastanelerin yönetimi ve denetimi

MADDE 372- (1) Hastaneler hastane baÅŸhekimi tarafÄ±ndan yönetilir. Hastane baÅŸhekimine baÄŸlÄ± olarak idari ve mali iÅŸler ile saÄŸlÄ±k bakÄ±m hizmetleri müdürlükleri kurulur. BakanlÄ±k tarafÄ±ndan, hastanelerin büyüklükleri dikkate alÄ±narak belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek kiÅŸiye verilebilir veya hastanedeki müdürlüklerin sayÄ±sÄ± dörde kadar artÄ±rÄ±labilir; bu durumda görev daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ± yeniden belirlenir.

(2) BakanlÄ±kça tespit edilen norm ve standardÄ± aÅŸmamak kaydÄ±yla il saÄŸlÄ±k müdürü tarafÄ±ndan belirlenen sayÄ±da baÅŸhekim yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ± ve müdür yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ± oluÅŸturulur.

(3) Hastaneler; tÄ±bbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalÄ±ÅŸan güvenliÄŸi ve eÄŸitim kriterleri çerçevesinde BakanlÄ±kça belirlenecek usul ve esaslara göre altÄ± aylÄ±k veya bir yÄ±llÄ±k sürelerle deÄŸerlendirmeye tabi tutulur. Bu deÄŸerlendirme, kamu veya özel deÄŸerlendirme kuruluÅŸlarÄ±na da yaptÄ±rÄ±labilir. DeÄŸerlendirme sonuçlarÄ±na göre hastaneler yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru (A), (B), (C), (D) ve (E) ÅŸeklinde gruplandÄ±rÄ±lÄ±r. Hastanelerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± ortalamasÄ±, il düzeyinde hastanelerin grubunu belirler.

(4) YapÄ±lan deÄŸerlendirme sonuçlarÄ±na göre il düzeyinde hastanelerin;

a) Grup düÅŸürülmesi,

b) (D) grubunda devralÄ±nmasÄ± halinde, üçüncü deÄŸerlendirme sonucunda üst gruba çÄ±karÄ±lamamÄ±ÅŸ olmasÄ±,

c) (E) grubunda devralÄ±nmasÄ± halinde, ikinci deÄŸerlendirme sonucunda üst gruba çÄ±karÄ±lamamÄ±ÅŸ olmasÄ±,

ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapÄ±lan iki deÄŸerlendirmede de grup düÅŸürülmesi,

d) Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) grubu olarak devralÄ±nmasÄ± halinde, ikinci deÄŸerlendirme sonucunda bu hastanenin bir üst gruba çÄ±karÄ±lamamÄ±ÅŸ olmasÄ±,

hallerinde BakanlÄ±kça il saÄŸlÄ±k müdürünün ve varsa ilgili baÅŸkanÄ±n görevine son verilir. Bu fÄ±kranÄ±n (a), (b) ve (c) bentlerinde sayÄ±lan hallerin hastane ölçeÄŸinde gerçekleÅŸmesi durumunda ise baÅŸhekimin görevine son verilir.

Performans deÄŸerlendirmesi

MADDE 374 - (1) BakanlÄ±k ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±nda;

a) Bakan; Bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n,

b) Bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±, kurum baÅŸkanlarÄ±, müstakil birim amirleri ve il müdürlerinin,

c) BaÅŸkan ve Genel Müdür; baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±, genel müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±, genel sekreter ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± müdürünün,

ç) DiÄŸer yöneticiler; hiyerarÅŸik olarak kendilerine baÄŸlÄ± bir alt kademedeki personelin, performanslarÄ±nÄ±, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre deÄŸerlendirir.

(2) Stratejik planlar, performans programlarÄ± ve faaliyet raporlarÄ± 5018 sayÄ±lÄ± Kanuna uygun olarak

oluÅŸturulur ve ilgili kurumlara iletilir.

Uzman Ä°stihdam

MADDE 375- (1) BakanlÄ±kta; 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesi uyarÄ±nca SaÄŸlÄ±k UzmanlarÄ± ve SaÄŸlÄ±k Uzman YardÄ±mcÄ±larÄ± istihdam edilebilir.

Denetçi istihdamÄ±

MADDE 376 - (1) BakanlÄ±kta; 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarÄ±nca ile SaÄŸlÄ±k Denetçileri ve Denetçi YardÄ±mcÄ±larÄ± istihdam edilebilir.

SaÄŸlÄ±k personelinin ihtiyaç halinde çaÄŸrÄ±ya uymasÄ±

MADDE 383 - (1) SaÄŸlÄ±k personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduÄŸunda ilgili saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna ulaÅŸabilmeleri için alÄ±nacak tedbirler ve ilgililerin uyacaÄŸÄ± kurallar BakanlÄ±kça belirlenir.

13- Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet birimleri

MADDE 387 - (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) Sanayi ve Verimlilik Genel MüdürlüÄŸü,

b) Ar-Ge TeÅŸvikleri Genel MüdürlüÄŸü,

c) Sanayi Bölgeleri Genel MüdürlüÄŸü,

ç) Metroloji ve Standardizasyon Genel MüdürlüÄŸü,

d) Sanayi Ürünleri GüvenliÄŸi ve Denetimi Genel MüdürlüÄŸü,

e) TeÅŸvik Uygulama ve YabancÄ± Sermaye Genel MüdürlüÄŸü

f) KalkÄ±nma AjanslarÄ± Genel MüdürlüÄŸü

g) Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MüdürlüÄŸü, ÄŸ) Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

h) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä±) Personel Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

i) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

j) Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

k) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi,

l) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

m) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

Uzman Ä°stihdamÄ±

MADDE 409- (1) BakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±nda, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun ek 41 inci maddesine göre Sanayi ve Teknoloji UzmanÄ± ile Sanayi ve Teknoloji Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilir.

(2) Sanayi ve Teknoloji UzmanÄ± ile Sanayi ve Teknoloji Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±, mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar ile diÄŸer özlük haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarÄ±nca Adalet UzmanÄ± ve Adalet Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±na denktir

14- TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet birimleri

MADDE 412 - (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) GÄ±da ve Kontrol Genel MüdürlüÄŸü,

b) Bitkisel Üretim Genel MüdürlüÄŸü,

c) HayvancÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸü,

ç) BalÄ±kçÄ±lÄ±k ve Su Ürünleri Genel MüdürlüÄŸü,

d) TarÄ±m Reformu Genel MüdürlüÄŸü,

e) TarÄ±msal AraÅŸtÄ±rmalar ve Politikalar Genel MüdürlüÄŸü,

f) ÇölleÅŸme ve Erozyonla Mücadele Genel MüdürlüÄŸü,

g) DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MüdürlüÄŸü,

ÄŸ) Su Yönetimi Genel MüdürlüÄŸü,

h) Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MüdürlüÄŸü,

Ä±) Personel Genel MüdürlüÄŸü,

i) Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

j) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

k) Tütün ve Alkol Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

l) Åžeker Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

m) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

n) EÄŸitim ve YayÄ±n Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

o) Bilgi iÅŸlem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ö) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi,

p) BasÄ±n ve Halkla iliÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi, r) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

TaÅŸra teÅŸkilatÄ±

MADDE 434 - (1) BakanlÄ±k taÅŸra teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

(2) Bu bölümün eki listelerde yer alan kuruluÅŸlar doÄŸrudan BakanlÄ±ÄŸÄ±n merkeze baÄŸlÄ± taÅŸra teÅŸkilatÄ± kuruluÅŸlarÄ±dÄ±r.

Liste için tÄ±klayÄ±n.

15- Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet birimleri

MADDE 443 - (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) Gümrükler Genel MüdürlüÄŸü,

b) Gümrükler Muhafaza Genel MüdürlüÄŸü,

c) Ä°ç Ticaret Genel MüdürlüÄŸü,

ç) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel MüdürlüÄŸü,

d) Tüketicinin KorunmasÄ± ve Piyasa Gözetimi Genel MüdürlüÄŸü,

e) Esnaf ve Sanatkarlar Genel MüdürlüÄŸü,

f) Kooperatifçilik Genel MüdürlüÄŸü,

g) Tasfiye Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü,

ÄŸ) Ä°hracat Genel MüdürlüÄŸü,

h) Ä°thalat Genel MüdürlüÄŸü,

Ä±) AnlaÅŸmalar Genel MüdürlüÄŸü,

i) Serbest Bölgeler, YurtdÄ±ÅŸÄ± YatÄ±rÄ±m ve Hizmetler Genel MüdürlüÄŸü,

j) Ürün GüvenliÄŸi ve Denetimi Genel MüdürlüÄŸü,

k) Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MüdürlüÄŸü,

l) Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

m) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

n) Personel Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

o) EÄŸitim ve YayÄ±n Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

ö) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

p) Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

r) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi,

s) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

ÅŸ) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

TaÅŸra teÅŸkilatÄ±

MADDE 467 - (1) BakanlÄ±k taÅŸra teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

(2) Serbest bölge müdürlükleri doÄŸrudan BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ±dÄ±r.

YurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±

MADDE 468 - (1) BakanlÄ±k yurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

(2) YurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±na atanacak personel, bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Genel Müdürler arasÄ±ndan Bakan tarafÄ±ndan görevlendirilen üç üye ile Personel Dairesi BaÅŸkanÄ±ndan oluÅŸan komisyon tarafÄ±ndan seçilir.

(3) YurtdÄ±ÅŸÄ± teÅŸkilatÄ±nda görev süresi dört yÄ±ldÄ±r. Ä°kinci yÄ±lÄ±n sonunda baÅŸka bir ülkeye yapÄ±lacak naklen tayinlerde yeni görev yerinde görev süresi üç yÄ±ldÄ±r. Bakan, bu süreleri yarÄ±sÄ±na kadar uzatmaya yetkilidir.

Uzman istihdamÄ±

MADDE 471- (1) BakanlÄ±k merkez teÅŸkilatÄ±nda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 41 inci maddesine göre Ticaret UzmanÄ± ve Ticaret Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir.

(2) Ticaret UzmanÄ± ve Ticaret Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±, mali ve sosyal hak ve yardÄ±mlar ile diÄŸer özlük haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarÄ±nca Adalet UzmanÄ± ve Adalet Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±na denktir.

Denetmen istihdamÄ±

MADDE 472 - (1) BakanlÄ±k taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarÄ±nca Ürün Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmeni ve Ürün Denetmen YardÄ±mcÄ±sÄ± ile Gümrük ve Ticaret Denetmen YardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilir.

(2) Görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaÅŸma ve iÅŸbölümünün saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ± yönetmelikle belirlenmek üzere grup baÅŸkanlÄ±klarÄ± kurulabilir.

16- UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±

Hizmet birimleri

MADDE 476 - (1) BakanlÄ±ÄŸÄ±n hizmet birimleri ÅŸunlardÄ±r:

a) Karayolu Düzenleme Genel MüdürlüÄŸü,

b) Demiryolu Düzenleme Genel MüdürlüÄŸü,

c) Deniz ve Ä°çsular Düzenleme Genel MüdürlüÄŸü,

ç) Tehlikeli Mal ve Kombine TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k Düzenleme Genel MüdürlüÄŸü,

d) Deniz Ticareti Genel MüdürlüÄŸü,

e) Tersaneler ve KÄ±yÄ± YapÄ±larÄ± Genel MüdürlüÄŸü,

f) HaberleÅŸme Genel MüdürlüÄŸü,

g) HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Teknolojileri Genel MüdürlüÄŸü,

ÄŸ) AltyapÄ± YatÄ±rÄ±mlarÄ± Genel MüdürlüÄŸü,

h) Avrupa BirliÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MüdürlüÄŸü,

Ä±) Denetim Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

i) Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

j) UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

k) Döner Sermaye Ä°ÅŸletme Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

l) Personel ve EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

m) Bilgi Ä°ÅŸlem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

n) Destek Hizmetleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

o) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi,

ö) BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi,

p) Özel Kalem MüdürlüÄŸü.

TaÅŸra teÅŸkilatÄ±

MADDE 498 - (1) BakanlÄ±k, taÅŸra teÅŸkilatÄ± kurmaya yetkilidir.

(2) Bu bölüme ekli I sayÄ±lÄ± cetvelde yer alan kuruluÅŸlar BakanlÄ±ÄŸÄ±n taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda yer alan kuruluÅŸlardÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

Yeni sistemin ilk KHK'leri yayÄ±mlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 11:16

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