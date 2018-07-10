'Mesut Ã–zil Almanya Milli TakÄ±mÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±' iddiasÄ±

Almanya Milli TakÄ±mÄ±nÄ±n Rusya'daki 2018 DÃ¼nya KupasÄ±na vedasÄ± sonrasÄ± tepkilerin odaÄŸÄ±nda olan Mesut Ã–zil'in milli takÄ±mÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± ziyareti ve çektirdiÄŸi fotoÄŸraf nedeniyle Almanya'da yoÄŸun tepki alan Mesut Özil, Almanya Milli TakÄ±mÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

2014 yÄ±lÄ±nda Dünya KupasÄ±'nÄ± kazanan Almanya, son ÅŸampiyon apoletiyle 2018 Dünya KupasÄ±'na grup aÅŸamasÄ±nda veda etmiÅŸti. Bu vedadan sonra Almanya'da günah keçisi ilan edilen Mesut Özil milli takÄ±mÄ± bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±.

Sky Almanya'nÄ±n edindiÄŸi bilgilere göre Arsenal'da forma giyen 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ± bÄ±raktÄ±. Mesut Özil'in babasÄ± Mustafa Özil de Bild'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada oÄŸlunun yerinde olsa milli takÄ±mÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

NE OLMUÅžTU?

2018 Dünya KupasÄ±'nda gruptan çÄ±kamayan ve 1938'den bu yana futboldaki en büyük hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸayan Almanya'da Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Reinhard Grindel, "Mesut Özil tatilden döndükten sonra kendi çÄ±karÄ± için de kamuoyu önünde açÄ±klama yapmasÄ± gerektiÄŸi benim için açÄ±ktÄ±r." demiÅŸti.

Grindel, Kicker dergisine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Mesut Özil'in ÅŸimdiye kadar açÄ±klama yapmayarak sorulara cevap verilmesini bekleyen birçok taraftarÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Grindel, Mesut Özil ve Ä°lkay GündoÄŸan'Ä±n Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nda geleceÄŸi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya ise "Her ÅŸeyden önce milli takÄ±m teknik direktörünün analizi önemli. Gerçekten Özil'in açÄ±klamasÄ±nÄ±n taraftarlarÄ±n ve federasyonun sorularÄ±nÄ± cevaplandÄ±racak ÅŸekilde net olmasÄ±nÄ± ümit ediyorum." yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.

'OÄžLUMUN YERÄ°NDE OLSAM BIRAKIRDIM'

Öte yandan Mesut Özil'in babasÄ± Mustafa Özil, Oliver Bierhoff'a tepki göstererek "OÄŸlumun yerinde olsam milli takÄ±mÄ± bÄ±rakÄ±rÄ±m. Bu kadar incitme bedel olarak büyük. " ifadelerini kullandÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 11:14

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